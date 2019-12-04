 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Триумф китайского автопрома: Россия капитулирует, - "СП"
15:41 04.12.2019

Еще пять лет - и машины из Поднебесной завоюют рынок РФ

Александр Долгих
4.12.2019

Многих в России терзают смутные сомнения по поводу китайских автомобилей. С одной стороны, они уже давно не похожи на ширпотреб, с другой - все еще есть опасения по поводу качества, сервиса, запчастей.

Сервис на блюдечке

Как бы ни обстояли дела у китайцев сейчас (у разных марок, надо сказать, все по-разному, и грести всех под одну гребенку давно нельзя), они развиваются. Причем семимильными шагами. И не только в плане дизайна и качества материалов, сборки и комплектующих. Но и в плане сервиса.
Многие китайские бренды в России уже отказываются продавать свои машины в мультибрендовых салонах, и выстраивают собственную сеть дилеров. По этому пути пошли Chery, Geely, Haval, GAC. Changan тоже постепенно переходит от мультибрендовых салонов к монобрендовым. Только так можно обеспечить клиентов хорошим уровнем сервиса.

К тому же такой вариант демонстрирует всем желание остаться в России всерьез и надолго. А когда кто-то пытается выстроить долгосрочные отношения, обычно он делает все на совесть. Людям важны гарантии. И не только в том плане, что многие китайские бренды дают на машину гарантию 5 лет или 150 000 км. А в том смысле, что компания не развернется и не уйдет через год. Долгосрочные отношения подразумевают не только развитие дилерской сети и сервисных центров, но и доступность запчастей. Это важно для россиян.

Еще одним фактором является наш российский менталитет. В него зашито, что машина должна быть на века, обязательно с атмосферным мотором и механикой или на крайний случай гидромеханическим автоматом. А еще должен быть полный привод. Когда мы перестанем так считать, у китайцев дело пойдет в гору.
Сейчас люди в России покупают машину с расчетом на то, что могут проездить на ней 10 лет. Тяжелые финансовые времена, старые привычки, множество примеров древних "Тойот" и других японских авто. Во всем развитом мире уже не делают таких машин. Производитель не закладывает высокую прочность и надежность запчастей. И это не только у китайцев - это у всех, чтоб вы понимали.

Это побочный эффект развитого капитализма. Если делать надежные неломающиеся машины, они не будут приносить прибыль компаниям. Никто не будет покупать новые машины, никто не будет покупать запчасти, никто не будет обслуживаться у дилеров. При капитализме, где главную роль играет прибыль, такое просто недопустимо.
В общем, хотим мы или нет, но нам придется свыкнуться с мыслью, что моторов-миллионников больше не будет, что атмосферники скоро запретят законодательно (они просто не будут вписываться в эконормы), и что роботизированные коробки передач возьмут верх из-за своей экономичности.

Китайцы это быстро поняли, потому что их история автопрома складывалась в основном в XXI веке. У европейцев просто не было выбора, так что они тоже смирились. Мы пока держимся, но многих уже не пугают ни роботы, ни турбодвигатели.

Проверка вторичкой

Китайские машины уже достаточно надежны. И чтобы в этом убедиться, надо подождать еще лет пять, когда они хлынут на вторичку. Когда люди поймут, что Китай умеет делать хорошие машины (это, конечно, касается не всех марок из Поднебесной, но некоторых, которые я уже называл в начале), они будут терять при перепродаже столько же, сколько Hyundai и VW. Вот тогда-то мы пересядем на китайские машины.

Почему? Потому что японцев уже не купить. Они очень дорогие. А Китай еще долго будет продавать машины по более привлекательным ценам, чем конкуренты.
Тогда китайцы начнут строить заводы в России. Haval уже построил. На очереди, я думаю, Chery, Lifan, Changan. У Geely уже есть сборочная площадка в Белоруссии, у Zotye тоже. В общем, лично мое мнение, что еще лет пять - и китайцев начнут покупать, как Hyundai. Точнее, как Hyundai во второй половине двухтысячных. Все еще с опаской, но во все больших и больших количествах.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575463260
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