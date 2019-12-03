Глава Алматы-метро Реимов вновь арестован

17:54 04.12.2019

Председатель совета директоров "Алматыметрокурылыс" вновь взят под стражу



Накануне Кайрат Реимов в ходе пресс-конференции обратился к президенту страны, Елбасы и министру внутренних дел с просьбой разобраться в возбужденном против него деле



Председатель совета директоров "Алматыметрокурылыс" Кайрат Реимов взят под стражу на два месяца. Алматинский городской суд отменил залог в размере 25 миллионов тенге, согласно которому Реимов был освобожден из-под стражи, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.



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Напомним, в марте текущего года стало известно об уголовном деле в отношении председателя совета директоров АО "Алматыметрокурылыс" Кайрата Реимова. Сообщалось, что он подозревается в мошенничестве и невозврате банковских займов.



27 ноября стало известно о задержании Реимова. 29 ноября суд выпустил его под залог в 25 миллионов тенге. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан о том, что сторона защиты представила документы на недвижимость, которая была оценена. После этих процедур Реимов был освобожден под залог.

В марте 2019 года стало известно об уголовном деле в отношении председателя совета директоров АО "Алматыметрокурылыс" Кайрата Реимова. Сообщалось, что его подозревают в мошенничестве и невозврате банковских займов.



Ранее, 24 октября, рабочие "Алматыметрокурылыс" вышли на акцию протеста, чтобы привлечь внимание общественности к уголовному преследованию председателя совета директоров.