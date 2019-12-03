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|У джихадистов в Сирии откуда-то появились немецкие танки Leopard 2A4
20:34 04.12.2019
У боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4
Их изображение опубликовано в соцсетях. По данным из открытых источников, боевики получили сразу две машины.
Точной информации о том, откуда у них появилось это вооружение, нет. По информации avia.pro, машины могла передать Турция. Однако турецкая сторона официальных комментариев на этот счет не давала и не подтверждала передачу танков.
Leopard 2 является германским основным боевым танком. Его масса - от 50 до 63 тонн. Экипаж составляют четыре человека. Танк вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой и двумя 7,62-мм пулеметами.