В Лондоне на улице авто задавило рос-олигарха Обретецкого. Карма

20:40 04.12.2019

Основатель и владелец группы компаний "Магнат" Дмитрий Обретецкий был сбит машиной около своего дома в Лондоне и умер после недели в коме. Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".



По данным канала, Дмитрия Обретецкого "называли самым богатым волгоградцем". Его компания "Магнат" - одна из крупнейших дистрибьюторов Mars, Nestle, Procter & Gamble. Также Обретецкий занимался рекламным бизнесом.



В последние годы бизнесмен вместе с семьей жил в Англии.

Информацию о смерти Дмитрия Обретецкого подтвердила также фирма "Партнеры и Боровков", разместив на своем сайте некролог.

"Печальное известие пришло из Лондона: не стало Дмитрия Обретецкого - нашего Друга и Клиента, основателя и владельца крупной дистрибьюторской компании "Магнат Трейд Энтерпрайз" (…) Дмитрий был человеком разносторонних интересов, он не зацикливался лишь на бизнесе. Мы помним, как на знаменитом четвертьфинале футбольного Евро-2008 он гордо, совершенно один в толпе нидерландских болельщиков, держал большой флаг России с надписью "Волгоград"", - отмечается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

Фирма "Партнеры и Боровков" выразила соболезнования родным и близким Обретецкого.