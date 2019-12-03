Украина объявила демарш Казахстану из-за "вернувшегося в родную гавань" Крыма

20:47 04.12.2019

МИД Украины объявил демарш Казахстану из-за заявления президента страны Касым-Жомарта Токаева о присоединении Крыма. Об этом говорится в заявлении ведомства в среду, 4 декабря.

Ранее Токаев, отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана "напугано событиями в Украине, а именно аннексией Крыма", заявил: "То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму".

В свою очередь украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.



"Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 г. Договоре о дружбе и сотрудничестве, и с того времени наше государство неукоснительно их придерживалось", - говорится в сообщении.



Отмечается, что слова президента Казахстана противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН в 2014 году.



"Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актом, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.