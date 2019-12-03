 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
В Таджикистане назначена дата парламентских выборов - 1/03/20
00:09 05.12.2019

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал Указ О назначении выборов нового созыва Маджлиси Оли (парламент) Республики Таджикистан и местных маджлисов народных депутатов.
Согласно указу, опубликованному на официальном сайте главы государства, выборы депутатов нового созыва в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан (нижняя палата парламента - Палата Представителей ) и в маджлисы народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов назначены на 1 марта 2020 года.

Выборы членов нового созыва Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан (верхняя палата парламента - Национальный Совет) согласно президентскому указу, состоятся 27 марта 2020 года.
"Принять во внимание, что выборы депутатов в джамоаты поселков и сел будут проводиться в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об органах самоуправления поселков и сел" 1 марта 2020 года", – отмечается в указе.
По Конституции Таджикистана, Маджлиси намояндагон (нижняя палата) состоит из 63 депутатов, избираемых путем тайного голосования на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права. 22 представителя избираются по пропорциональной системе, 41 по одномандатным округам. Маджлиси намояндагон действует на постоянной и профессиональной основе. Депутатом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан может быть избран гражданин не моложе 25 лет.

Маджлиси милли Республики Таджикистан (верхняя палата) состоит из 33 членов, 25 из которых избираются путем тайного голосования на совместных заседаниях депутатов от Горно-Бадахшанской автономной области, ее городов и районов, города Душанбе и его районов, городов и районов республиканского подчинения. 8 членов назначаются президентом Таджикистана. В Маджлиси милли все административно-территориальные единицы республики имеют равное количество представителей. Членом Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан может быть избран гражданин, достигший 35 летнего возраста и имеющий высшее образование.
Срок полномочий Маджлиси Оли составляет 5 лет. По истечении данного срока проводятся новые выборы. Полномочия Маджлиси намояндагон и Маджлиси милли прекращаются в день начала деятельности Маджлиси Оли нового созыва.

Источник - ca-news.org
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