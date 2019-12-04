Лапы прочь от Уйгурстана! Конгресс США инициировал еще один антикитайский закон

00:13 05.12.2019

Вашингтон вступился за уйгуров

Палата представителей Конгресса США приняла антикитайский законопроект



Вслед за законом "О демократии и правах человека в Гонконге" Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на поддержку живущих в Синьцзяне уйгуров и других мусульман, которые, по мнению Вашингтона, притесняются китайским правительством. Это вызвало незамедлительную реакцию Пекина - как утверждается, Китай может ввести ответные санкции.

Законопроект "О правах уйгуров" поддержало подавляющее большинство нижней палаты Конгресса: 407 за и только один против (23 конгрессмена не голосовали). Теперь законопроект направят для одобрения в Сенат. В случае его окончательного принятия США введут санкции против китайских чиновников и организаций.

Согласно закону, президент США Дональд Трамп должен будет потребовать от руководства Китая немедленно закрыть лагеря "политического перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и обеспечить в нем соблюдение прав человека. Кроме того, правительство США должно поддержать усилия верховного комиссара ООН по правам человека, добивающегося немедленного и беспрепятственного доступа в регион для мониторинга ситуации с правами человека.



Принятый законопроект позволит госсекретарю США вводить санкции в отношении членов правительства КНР, КПК, аппарата государственной безопасности, включая секретаря парткома СУАР Чэнь Цюаньго и других должностных лиц.



Правительству СУАР будет запрещен экспорт американских товаров и услуг. И наконец, в Госдепе США учреждается должность специального координатора по Синьцзяну.

Одобренный законопроект стал еще одним антикитайским законом, принятым в Вашингтоне в последнее время. В конце прошлого месяца Дональд Трамп подписал законопроект "О демократии и правах человека в Гонконге", включающий возможность введения санкций против китайских чиновников, нарушивших, по мнению Вашингтона, права гонконгцев.



Таким образом, США за короткий срок предъявили Китаю претензии сразу по двум ключевым внутриполитическим вопросам: по Гонконгу и по Синьцзяну.

Как США поддержали бунтующий Гонконг

В августе 2018 года комиссия ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщила об 1 млн человек, находящихся в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзяне. По мнению правозащитников, уйгуров там удерживают только за их национальную и религиозную идентичность. В июле 2019 года Пекин издал новую "Белую книгу" о СУАР, содержащую мысль о том, что ислам - чужеродная для местных жителей религия. В книге утверждается, что лагеря - "одно из главных лекарств от бед терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма".



Прохождение законопроекта - сигнал для Коммунистической партии Китая: поддержка власти за счет населения невозможна без огромных последствий",- заявил сенатор США Кевин Маккарти в Twitter.

Такой сигнал в Пекине не могли не заметить - МИД КНР незамедлительно ответил на вызов американского Конгресса. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, законопроект "дискредитирует положение в области прав человека в Синьцзяне и усилия Китая по декриминализации и борьбе с терроризмом, злонамеренно нападает на политику правительства Китая". По мнению Пекина, никаких нарушений прав человека в регионе нет. "Главная проблема Синьцзяна - терроризм и сепаратизм. Меры (правительства СУАР.- "Ъ") обеспечили отсутствие терактов в Синьцзяне в течение трех лет",- прокомментировала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

МИД КНР пригрозил США контрмерами: "Вы правда считаете, что, если США будут подрывать наши интересы, мы станем просто сидеть сложа руки? Любой, кто пойдет на это, должен будет заплатить должную цену",- предупредила Хуа Чуньин. Такими мерами могут стать визовые ограничения для американских чиновников и законодателей - об этом в Twitter сообщил главный редактор китайского правительственного таблоида Global Times Ху Сицзинь.

Кроме того, Китай может ограничить въезд на территорию СУАР американцам с диппаспортами.



Ольга Бутырлина

"Коммерсантъ" от 04.12.2019,