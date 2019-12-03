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Федорчукова рать: почему ордынский полководец, ходивший на Русь, был русским
01:00 05.12.2019

Ярослав Бутаков

Зимой 1327/28 года Тверское княжество подверглось опустошительному нашествию татарской орды, в союзе с которой выступило и войско московского князя Ивана Калиты. Это событие получило в русских летописях название Туралыковой рати или Федорчуковой рати, по именам наиболее значительных золотоордынских темников (командующих).

Ордынское иго в 13 веке

Первые десятилетия монголо-татарского ига на Руси были особенно тяжелыми. Русь управлялась агентами ханов – баскаками, которые взыскивали дань по собственному произволу. Русские князья лишь послушно выполняли волю баскаков (или не выполняли, за что их наказывали вместе с их подданными). Примерно каждые двадцать лет баскаки производили перепись населения "русского улуса" для неукоснительного взимания дани. Многие русские князья в своих внутренних конфликтах прибегали к помощи татар.

"В 70-х и 80-х гг. 13 века, – писал историк Александр Пресняков, – русские области снова немало потерпели от татарского "нахождения", когда князья наводили на Русь "царевых татар" ради своих усобиц. Эпические выражения летописей при описании этих татарских "нахождений" – "всю землю пусту сотвориша", ушли, наделав "много зла" и с большим "полоном" – только скрывают от нас возможность наглядного, хотя бы приблизительного представления о размерах разорения, однако говорят, что оно было весьма значительно. Столь же мало конкретного в наших сведениях о тягости татарской дани; знаем только, что она увеличивалась вымогательствами ханских послов и баскаков, экстренными "запросами" ордынской власти и "проторями" сношений с Ордой, где приходилось откупаться от ханского гнева и покупать ханскую милость".

Со временем крепло в русских людях стремление постоять за свои обиды. Так, уже в 1293 году, во времена "Дюденевой рати", татары разорили суздальские земли, но побоялись идти на Тверь, потому что там собралось много людей из соседних княжеств дать отпор татарам. Тверь встала и во главе первого крупного выступления русских земель против монголо-татарского ига.

Тверское восстание 1327 года

В 1318 году тверской князь Михаил Ярославич был казнен в ставке хана Узбека по обвинению в неповиновении. Доносчиком на него стал московский князь Юрий Данилович. В 1324 году там же в Орде сын Михаила Дмитрий убил Юрия, отомстив за отца, за что его тут же казнили по приказу хана. Но ярлык на великое княжение над всеми русскими землями достался брату Дмитрия – Александру Михайловичу.

Однако не вполне доверяя Александру, Узбек отправил в 1327 году в Тверь своего наместника Чолхана (летопись называет его Щелканом). Щелкан занял княжеский двор, выгнав оттуда Александра, а баскаки начали чинить в Твери всякие грабежи и притеснения. Больше же всего испугал тверичей слух, что Щелкан собирается насильно приводить их в мусульманскую веру.

15 августа 1327 года в Твери вспыхнуло восстание, поводом для которого стало ограбление татарами некоего дьякона Дюдько, у которого они захотели отнять дородную кобылу. Был базарный день, и на крик Дюдько "рятуйте, православные!" сбежались толпы тверичей. Баскаков убили, но этим дело не ограничилось. Толпа осадила Щелкана и его людей на княжьем дворе и сожгла живьем. Тверичи также принялись убивать ордынцев, рассеянных по улицам и другим населенным пунктам, так что лишь чудом уцелели немногие. Они и принесли в ханскую столицу Сарай весть о погроме.

Ханская месть

Узбек решил, что Тверь нужно наказать, а виновником случившегося для него однозначно был князь Александр. В этом Узбека укреплял спешно прибывший в Орду соперник Александра, московский князь Иван Данилович по прозвищу Калита. Московские летописи расценивают поступок Калиты исключительно положительно, считая, что он отвел ханский гнев от Москвы и от многих других русских земель.

Татарская месть ограничилась одним Тверским княжеством. В зиму 1327/28 года ордынское войско, возглавляемое пятью темниками, и отряды их московского союзника, разорили эту часть Русской земли. "Тверь, Кашин, Торжок были взяты, опустошены со всеми пригородами; жители истреблены огнем и мечом, другие отведены в неволю", – отмечал Николай Карамзин.

После этого нашествия Москва стала постепенно возвышаться над прочими русскими княжествами. Ярлык на великое княжение Владимирское был отдан Ивану Калите и с тех пор почти всегда, за небольшими перерывами, находился в руках московского княжьего дома. Бежавший князь Александр Михайлович был прощен и смог вернуться на тверской престол, но Тверь больше не могла быть соперником Москвы.

Из сообщения, что татарское войско возглавлялось пятью темниками – начальниками над десятью тысячами воинов – должно следовать, что оно могло достигать 50 тысяч человек. Из летописей мы знаем имена только двух из этих пяти военачальников – Туралык и Федорчук.

Тенденция к исламизации Руси

Имя Федорчук однозначно указывает на происхождение от крещеных предков, а суффикс –чук – на славянское происхождение. Из этого следует, что он был русским, перешедшим в ислам.

Здесь, вероятно, кроется указание на причину, почему миссия Чолхана в Твери вызвала такое противодействие местного населения. Вспомним главные события того времени в Золотой Орде.

В 1313 году на ханский престол взошел Узбек (убив своих конкурентов, как это обычно делалось). Поддержку ему оказали мусульмане. Золотая Орда того времени была государством, где еще боролись разные верования, и ни одно не было государственным. А некоторые члены ханских фамилий даже крестились. Узбек же в 1320 году заявил, что единственной религией в Орде может быть только ислам.

Этот резкий поворот насторожил многих на Руси, где татарское господство терпели лишь потому, что татары были безразличны в вопросах веры. Вероятно, в это время возник нажим на русских купцов, прибывавших в большом количестве в Орду, с целью обратить их в ислам. Вероятно также, что многие русские феодалы, с целью возвыситься на прямой службе у хана, стали переходить в ислам. Одним из этих отступников от православия и был Федорчук.

Возможно, что в целях Чолхана и значилось утвердить ислам на Руси. Если так, то его печальная участь должна была впредь отвратить ордынских наместников от подобных предприятий, несмотря на наказание, постигшее Тверь. Действительно, в дальнейшем мы не видим, чтобы Золотая Орда как-то вмешивалась в религиозные дела своего "русского улуса". Русь осталась православной. Возможно, в этом – недооцененное значение Тверского восстания 1327 года и героического поступка князя Александра Михайловича.

Источник - Кириллица
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