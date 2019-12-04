Президент Таджикистана готовит себе преемника, - В.Панфилова

08:24 05.12.2019

Сына Эмомали Рахмона представляют главам соседних государств



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

4.12.2019



Президент Шавкат Мирзиеев (справа) принял мэра Душанбе Рустама Эмомали и обсудил с ним развитие узбекско-таджикских отношений. Фото с сайта



Мэр Душанбе Рустам Эмомали, сын президента Таджикистана, с официальным визитом посетил Ташкент. Кроме градоначальника узбекской столицы Джахонгира Артыкходжаева его принял президент Шавкат Мирзиеев. Знакомство с главой Узбекистана указывает на то, что в соседнем Таджикистане начался процесс транзита власти. А Рустам Эмомали рассматривается в качестве преемника на предстоящих президентских выборах 2020 года. Ранее его представили главе РФ Владимиру Путину.



Президент Шавкат Мирзиеев отметил на встрече с Рустамом Эмомали динамичное развитие узбекско-таджикских отношений, сообщила пресс-служба президента Узбекистана. Рустам Эмомали, выразив глубокую признательность за прием, передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от имени главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Он также сообщил главе Узбекистана о планах организовать Дни Ташкента в Душанбе и провести в рамках этого мероприятия молодежный форум.

"Сам по себе визит Рустама Эмомали в Ташкент и его переговоры с хокимом (председателем. – "НГ") Ташкента Артыкходжаевым можно было бы считать событием вполне обыденным, если бы не прием душанбинского мэра президентом Узбекистана. Эта встреча сразу заставляет предположить прямую связь с начинающимся в Таджикистане транзитом власти. Тем более что других кандидатов на высшую должность в Таджикистане, кроме сына действующего президента, не просматривается. Учитывая, что "смотрины" Рустама Эмомали у президента России уже состоялись, теперь, вероятно, нужно ждать и его скорой встречи с председателем КНР. Помимо иного любопытен выбор Ташкента: косвенно это может свидетельствовать о том, что Эмомали Рахмон рассчитывает на позитивное сотрудничество с Узбекистаном на продолжительную перспективу и в случае передачи власти сыну", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.



Впрочем, Эмомали Рахмон готовит своего сына к главной государственной должности уже давно. В ноябре 2013 года, в возрасте 26 лет, Рустам Эмомали получил звание генерал-майора. С этого времени он сменил несколько руководящих постов: главы Таможенной службы, Антикоррупционного агентства, Комитета по инвестициям и госимуществу. Был председателем Союза молодежи Таджикистана. Также попробовал себя в качестве депутата Заксобрания Душанбе. В январе 2017 года назначен мэром столицы. Рустам Эмомали получил не только опыт работы госуправления, но познакомился с представителями международных структур, с зарубежными политиками и даже главами государств. За прилежную работу отец наградил его государственным орденом "Зарринтодж" ("Золотая корона").



Если Рустам Эмомали станет президентом, то Эмомали Рахмон сохранит за собой главную роль в определении внутренней и внешней политики страны. По мнению Князева, Эмомали Рахмон вместе с титулом "пешвои миллат" (лидер нации) получил и конституционное право на не ограниченное какими-либо сроками выдвижение своей кандидатуры на президентский пост. Ко времени выборов, которые должны пройти осенью 2020 года, ему будет 68 лет, что не так уж и много – в рамках региональных и не только традиций. В случае же, если он примет решение передать власть преемнику, за ним сохраняется пожизненный титул, включающий и гарантированную Конституцией возможность контролировать принятие всех важнейших политических решений. В этом случае сценарий таджикистанского транзита может по форме напоминать тот, что реализуется в Казахстане. Но есть и принципиально важные различия.

"Транзитные процессы всегда потенциально содержат в себе вероятность разбалансирования политической системы и непредсказуемость в поведении отдельных групп политической элиты. Особенно это характерно для персонифицированных режимов, каковым является и действующий таджикистанский. Показателем институциональной стабильности политической системы любого государства является способность политической элиты к консолидации, к так называемому внутриэлитному консенсусу", – отметил эксперт. Как раз с этим в Таджикистане, по его мнению, дело обстоит достаточно грустно, поскольку доминирование одного политического клана, ставшее во многом результатом гражданской войны 1990-х годов, не способствовало формированию такого консенсуса и весь последующий период. "В формальной электоральной ситуации преемнику Эмомали Рахмона альтернативы, конечно, не будет. Что не исключает латентных устремлений лишенных участия во власти кланов к переделу сфер влияния в Таджикистане. А поскольку кланы в Таджикистане имеют еще и ярко выраженный региональный характер, будущему президенту – в случае если все же смена персоналий произойдет – необходим поиск взаимопонимания со значительной частью элит. Причем не только региональных, но и с правящей группой, где внутренняя консолидация далеко не идеальна и недовольство сдерживается только фигурой самого Рахмона", – отметил Александр Князев.



По словам эксперта, в варианте транзита, который произошел в соседнем Узбекистане, едва ли не ключевую роль играла Служба национальной безопасности во главе с Рустамом Иноятовым, ставшим на продолжительное время гарантом транзитного сценария в пользу Шавката Мирзиеева. Отношения руководителей спецслужб и силовых структур Таджикистана с большой семьей Эмомали Рахмона свидетельствуют, что подобных гарантий в таджикском случае может и не быть. Известно, например, что непростые отношения существуют между многими членами "семьи" и председателем ГКНБ РТ Саймумином Ятимовым. В целом же, судя по всему, в отличие от Казахстана или Узбекистана существующие в Таджикистане планы по предстоящему транзиту проработаны менее технологично, что заметно повышает риски предстоящего электорального периода.

Еще одним риском может стать недовольство трудовых мигрантов, которые перманентно сталкиваются с определенными трудностями. На сей раз проблема связана с денежными переводами. Накануне стало известно, что Таджикистан перешел на новую систему, которая предполагает проведение всех расчетов и переводов только через процессинговый центр Нацбанка. Но к нему не смогли подключиться своевременно все платежные системы. Уже приостановлены переводы систем Western Union, Blizko, MoneyGram и "Золотая корона". Когда ситуация стабилизируется, неизвестно.