 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Гонконгеры" выступают как "полезные идиоты" Пекина, - А.Нагорный
08:36 05.12.2019

Гонконг без огня
оппозиционеры-"гонконгеры" выступают как "полезные идиоты" Пекина, собственными руками разрушая основу своего благополучия и ухудшая реальные жизненные перспективы

Александр Нагорный
4.12.19

Оппозиционеры-"гонконгеры" выступают как "полезные идиоты" Пекина, собственными руками разрушая основу своего благополучия и ухудшая реальные жизненные перспективы.
Прошедшие в Гонконге выборы в местные органы власти принесли победу кандидатам от оппозиции, которые получили 300 из 452 мест в окружных советах и контроль над 17 городскими округами из 18 при рекордной явке избирателей, достигшей 71%.
На время выборов протестные акции, привлекшие к Гонконгу внимание всего мира, по команде оппозиционных лидеров были прекращены. А "вотум недоверия" Гонконга Китаю - состоялся. Внешне все это выглядит как очевидное и тотальное поражение официального Пекина и правящей компартии Китая. А что на деле?

Когда в 1997 году Великобритания "вернула" свой главный форпост на китайской земле наследникам Мао Цзэдуна, это не было отказом от колониального наследства эпохи "опиумных войн" - скорее, типичной сделкой неоколониализма high-tech. Лондон сохранял фактический контроль за финансово-экономической сферой Гонконга, предоставляя "материковому Китаю" честь видеть свой красный флаг над этим городом и разместить там свои войска. "Переходный период" сроком до 2047 года предполагал поэтапное расширение полномочий центральной власти над этим "особым административным районом", созданным в рамках провозглашенной Пекином концепции "Одна страна - две системы". Взамен англичане сразу получали расширенный доступ к финансовым и торговым транзакциям "красного дракона", объем которых с того времени стал расти, словно на дрожжах. Кульминацией созданного в 1997 году формата британо-китайского сотрудничества стал памятный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Лондон в октябре 2015 года.

Видимо, предполагалось, что в итоге Китай станет новым "глобальным лидером" - под "мягким" управлением со стороны Великобритании, взяв на себя все геополитические риски и разделив с Лондоном все дивиденды.
Но с избранием Трампа президентом США вся конфигурация мировой политики резко изменилась, а попытка "товарища Си" на Давосском форуме 2017 года предложить Китай в качестве нового глобального лидера закончилась полным провалом. "Коллективный Запад" претензии лидера КНР фактически высмеял, заявив, что деньги деньгами, но без авианосцев, глобальных массмедиа и боевых IT-технологий, - они мало что значат. После этого в Пекине, кажется, окончательно осознали, что "хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним", и взяли курс на "развод" с Лондоном. Разумеется, китайская сторона предпочла бы сделать это мягко, без "битья посуды" и прочих громких скандалов, но, как известно, "англичанка гадит", и здесь она своему характеру не изменила.

Нет, официально к протестам "гонконгеров", настаивающих на своей избранности и несовместимости с материковыми "кули", Туманный Альбион никакого отношения не имеет: НКО, ставшие зачинщиками и организаторами массовых протестов, имеют в массе своей сугубо американские корни, торговую войну против Пекина тоже ведет не Лондон, а Вашингтон, так что тут все "в елочку". Но все действия британской дипломатии и позиция британских масс-медиа являются открыто антикитайскими, а финансово-экономические, политические и репутационные издержки, связанные с "гонконгским фактором", для КНР весьма чувствительны.

Проблема только в том, что китайские товарищи, судя по всему, к такому развитию событий были не только готовы, но и заинтересованы в нем. Весьма сдержанную позицию официального Пекина по отношению к гонконгским протестам, длившимся более полугода, конечно, можно объяснять желанием не обострять и без того сложное взаимодействие с США как главным потребителем продукции made in China, продемонстрировать свою "демократичность" и "гуманность". Но "гонконгские" законы, принятые по инициативе Трампа, уже начатое по новой раскручивание уйгурских (а в ближайшей перспективе - и тибетских) проблем не оставляют сомнений в том, что Америка за Китай "взялась всерьез и надолго". По-другому и быть не могло: статус "державы номер один" стоит дорого, в США к нему не просто привыкли - такая утрата приведет к краху всего американского жизнеустройства.

И в Китае хорошо понимают, что спешить с ответными "акциями возмездия" не стоит, они необходимы только в том случае, если их отсутствие ухудшит общее соотношение сил. С этой точки зрения, принятые только что в Пекине законы об "иностранных агентах" (кстати, практически одновременно с аналогичным российским законом) и о запрете на заход в порт Гонконга американских авианосцев и других военных кораблей, являются обоснованными и своевременными. Так что, "выиграв Гонконг", Америка и Великобритания, похоже, "проиграли Китай".

А роль крупнейшего финансового центра для Юго-Восточной Азии китайцам намного удобнее передать полностью "своему" Шанхаю. И здесь оппозиционеры-"гонконгеры" выступают как "полезные идиоты" Пекина, собственными руками разрушая основу своего благополучия и ухудшая реальные жизненные перспективы. Пример Украины им в помощь! Теперь оппозиционерам, "взявшим власть на местах", предстоит не только превратить окружные советы Гонконга в штабы для подготовки к парламентским выборам 2020 года, но и заниматься коммунальным хозяйством, ликвидируя хотя бы самые вопиющие последствия собственных протестных акций, не говоря уже о прекращении "бегства" капиталов, восстановлении туристического потока и так далее. Товарищ Си будет с интересом наблюдать, как это у них получится.

Источник - zavtra.ru
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