РосВоенБаза в Таджикистане готовится к бою, - "СП"

08:44 05.12.2019 Генштаб РФ: Война грозит ворваться в Россию даже с юга

Наша база в Таджикистане готовится к ударам крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами с надписями "Аллах акбар!"



Сергей Ищенко



Сразу несколько новостей последнего времени свидетельствуют, что Генеральный штаб Вооруженных сил России внес принципиальные коррективы в свое стратегическое планирование. Если коротко: с недавних пор, очевидно, там не исключают, что в случае возникновения в мире самых неблагоприятных политических обстоятельств большую войну нашей стране с большой долей вероятности придется вести сразу на два фронта.



Кроме западного направления, где у Калининграда все явственней гремят боевые барабаны НАТО, очень серьезные военные неприятности можно, очевидно, ожидать и со стороны границы с республиками Средней Азии. Причем, в противниках России могут оказаться не только разрозненные банды исламских бородачей-радикалов, концентрирующихся пока в Афганистане. Но и технологически высокооснащенные и достаточно современные армии.



Прежде чем попытаться понять - какие именно и откуда? - просто вспомним несколько событий уходящего 2019 года на территории российского Центрального военного округа (ЦВО).

Традиционно нашим главным форпостом на южном стратегическом направлении считается 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база на территории Таджикистана, дислоцированная на широком пространстве в городах Куляб, Курган-Тюбе и Душанбе. Десятилетиями она должна была блокировать попытки вторжения в бывшие советские республики Средней Азии со стороны переходящего из рук в руки Афганистана. В качестве основных вероятных противников российских военных назывались концентрирующиеся там банды Талибана * и так называемого "Исламского государства" **.



Именно для борьбы с такого рода врагами 201-я военная база еще недавно и оснащалась. Блокировать и громить разрозненные банды радикалов в случае, если они решились бы массово перешагнуть 1344-километровый таджикско-афганский рубеж, на начальном этапе планируется тремя российскими мотострелковыми, одним артиллерийским и одним зенитно-ракетным полками, а также - целым рядом отдельных дивизионов, батальонов и рот.



В случае начала крупномасштабных боевых действий поддержку с воздуха 201-й военной базе должны обеспечивать штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ российской 999-й авиабазы в Канте (Киргизия) и 670-я авиагруппа (вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ) по соседству - с аэродрома Айни (Гиссар) в Таджикистане. А если и этого окажется мало - давно отработан порядок переброски по воздушному мосту серьезных подкреплений с территории России. Прежде всего - из состава Центрального военного округа и Воздушно-Десантных войск.



Казалось бы - рубеж с Афганистаном запечатан достаточно надежно. И именно поэтому с сопредельной территории на него давно никто не посягает. Но внезапно с нынешнего года в состав 201-й базы в спешном порядке Москва принялась включать совершенно новые виды вооружений, явно избыточные для борьбы с современными басмачами.



А теперь - к конкретике. В июне нынешнего года в составе 201-й базы появился отдельный батальон беспилотной авиации. На вооружении батальона новые многофункциональные беспилотные комплексы "Орлан-10", позволяющие вести разведку и корректировать огонь артиллерии и наведение штурмовой авиации на удалении до 120 километров. Ну, а ежели "Орланам" будет не дотянуться до противника, в интересах 201-й военной базы в небо Таджикистана теперь можно поднять и тактические разведывательные БПЛА "Форпост". В "девичестве" - отлично зарекомендовавшие себя в Сирии израильские аппараты IAI Searcher (с английского - "искатель"), которые мы выпускаем по лицензии.

Впрочем, я согласен: беспилотники сегодня незаменимы не только в войне с равным в технологическом отношении противником. С учетом опыта войны на Ближнем Востоке можно допустить: именно против свирепых бородачей-исламистов "Орланы" с "Форпостами" нам и понадобились на берегах реки Пяндж.



Но вы же не станете спорить, что своей боевой авиации у боевиков нет и пока не предвидится? Между тем, из состава ЦВО переброшен в Таджикистан и с октября уже встал на боевое дежурство дивизион ЗРС средней дальности С-300ПС. Который, как известно, представляет собой самоходный вариант известного семейства знаменитой ЗРС С-300 "Фаворит". И обеспечивает поражение современных и перспективных самолетов, крылатых ракет, баллистических и других целей, летящих со скоростями до 1200 метров в секунду. Зона поражения - до 90 километров по дальности и на высотах от 25 метров до практического потолка средств воздушного нападения. Причем - в условиях массированного налета, в сложной тактической и помеховой обстановке.



Как сказано в официальном сообщении Минобороны РФ, дивизион переправлен из России в Таджикистан чтобы усилить противовоздушную обороны 201-й базы. От кого же, хотелось бы узнать? Насколько можно судить по известиям из той же Сирии, для ударов с воздуха ничем, кроме достаточно слабеньких, тихоходных и примитивных беспилотников, бандформирования даже там пока не располагают. Да и справляются с ними вовсе не довольно дорогие ракеты систем С-300, а более простые и дешевые с зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Точно так же любопытно и против кого самыми современными средствами столь резко усиливается и наша система радиоэлектронной борьбы в Средней Азии? А ведь точно усиливается. И очень существенно. Поскольку именно в эти дни, как сообщает пресс-служба ЦВО, самолетами военно-транспортной авиации на аэродром Гиссар под Душанбе перебрасываются элементы новейшей системы радиоподавления "Поле-21". Способной противостоять не только боевым дронам, но и крылатым ракетам и управляемым авиабомбам путем подавления помехами аппаратуры, использующей сигналы глобальных спутниковых и радионавигационных систем.

Отметим, что вообще-то в составе 201-й военной базы давно состоит 118-я отдельная рота радиоэлектронной борьбы. Но, выходит, имеющихся в ее распоряжении комплексов "Житель", "Силок" и "Лесочек" оказалось недостаточно перед лицом спрогнозированных Генштабом угроз для России в Центральной Азии. Понадобилась и "Поле-21", которая лишь в 2016 году была поставлена на вооружение нашей армии.



И, наконец, решающий, на мой взгляд, аргумент за то, что наши военные в Таджикистане и в Киргизии готовятся к чему-то намного более грозному и масштабному, чем внезапный бросок новых толп душманов из Афганистана на таджикистанский берег Пянджа. Давайте вспомним, что и как отрабатывалось в этих краях всего два с половиной месяца назад, в сентябре, на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".



Легенда учений предполагала появление в Центральной Азии некого нового псевдоисламского "государства", которое начинает агрессию против России через границы бывших советских республик. Причем, эта агрессия осуществляется в форме классического военного вторжения с применением бронетехники, авиации, крылатых и баллистических ракет, ударных БПЛА.

Далее. Эта военная сила настолько могущественна, что для победы над ней требуется коалиция государств, сплоченных общей опасностью. Гипотетический круг этих государств, очевидно, и был очерчен перечнем стран, которые прислали на учения "Центр-2019" свои воинские контингенты: Китай, Пакистан, Индия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Ну и сама Россия, естественно. Всего 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц боевой техники, 600 самолетов и 15 боевых кораблей.



Еще один штрих, позволяющий, на мой взгляд, судить о масштабах прогнозируемой угрозы с юга. На учениях "Центр-2019" для ее парирования был высажен на редкость крупный по нынешним временам международный десант. На полигон Догуз (Оренбургская область) с 71 военно-транспортного самолета Ил-76 парашютировались порядка 2000 десантников и 200 единиц боевой техники 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии (места постоянной дислокации - Иваново и Кострома). Еще с четырех Ил-76 и одного Y-9 высадилась рота ВДВ китайской армии.



Одновременно со 128 вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-24 произведена высадка 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ из Ульяновска, а также десантно-штурмовой роты ВС Киргизстана и отряда спецназа Вооруженных сил Пакистана.



Невозможно поверить, чтобы вся эта силища репетировала отражение пусть даже и многотысячного вторжения каких- нибудь талибов из Афганистана, откуда в 2020 году президент США Дональд Трамп предполагает вывести американские войска. Тем более - у тамошних исламистов по мановению волшебной палочки не появится высокотехнологическое оружие вроде крылатых ракет и управляемых авиабомб.



Тогда откуда, как предполагается, очевидно, в нашем Генштабе, способна грозить России опасность практически новой мировой войны на южном стратегическом направлении? На каких территориях способно образоваться то самое агрессивное исламское "псевдогосударство"?

Безусловно, при столь неблагоприятном развитии событий без Афганистана точно не обойдется. Ситуация там неуклонно сползает к все более масштабному хаосу. Территория, контролируемая военными США и Кабулом, к августе 2019 года сократилась до 35%. В руках не подчиняющейся официальным властям оппозиции оказалось уже порядка 150 афганских уездов. В том числе - и на границе Таджикистана с Афганистаном.

Участие в учениях "Центр-2019" военных из Китая и Пакистана, видимо, указывает на то, что талибы или "Исламское государство" стремятся распространить свою экспансию и на отдельные регионы этих стран. Тогда перед нами окажется новая попытка образования "всемирного халифата". Теперь уже - у границ бывшего СССР.

Таким образом, провалившись в Сирии и Ираке, исламисты могут попытаться взять реванш в Центральной Азии. А если негласный "патронат" над ними возьмут арабские монархии или, предположим, Турция - вот вам и пути появления у религиозных экстремистов вполне современных и высокотехнологичных боевых систем. Ведь доходит же эффективные, хотя и контрабандные беспилотники, баллистические и зенитные ракеты из Ирана к хуситам, успешно воюющим с несравненно более богатыми саудитами на берегах Залива?



Так что - увы, похоже, в Генштабе ВС РФ сегодня пишут вовсе не фантастические романы на военно-политическую тематику. В Центральной Азии действительность вскорости способна превзойти самые пессимистические прогнозы. И с нею нам предстоит как-то жить и выживать. А чтобы выжить - приходится готовиться.



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



5.12.19 Источник - svpressa.ru

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