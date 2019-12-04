Узбекистан отказался сдавать свои аэропорты в концессию мутно-российскому "Новапорту"

09:02 05.12.2019

"Новапорт" и Ташкент не сошлись в сроках

Власти Узбекистана могут отказать холдингу в реконструкции аэропортов



Как стало известно "Ъ", переговоры "Новапорта" и властей Узбекистана о реконструкции нескольких аэропортов зашли в тупик. Правительство Узбекистана не готово отдавать их в концессию на 30 лет, о чем просит инвестор. Власти страны уже приступили к поискам другого инвестора, проведя в начале декабря встречу с японской Sumitomo Corporation. Однако "Новапорт" не вышел из переговоров и продолжает сохранять интерес к активам. Эксперты отмечают, что японские компании также вряд ли согласятся на короткий срок концессии.



"Новапорт" пока не может согласовать условия получения узбекских аэропортов - Самарканда, Намангана и Ургенча - в концессию. По словам источников "Ъ", знакомых с ходом переговоров, последняя встреча представителей "Новапорта" и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась около двух месяцев назад и забуксовали на вопросе срока концессии. По информации "Ъ", "Новапорт" хочет получить аэропорты более чем на 30 лет, с чем категорически не согласны представители местных властей.



Совладелец холдинга AEON (контролирует "Новапорт") Роман Троценко заверил "Ъ", что не вышел из переговоров с правительством Узбекистана: "Интерес к аэропортам сохраняется. При этом власти страны вправе делать с этими активами, что считают возможным".



Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" контролировала аэропорты Узбекистана с распада СССР до ноября 2018 года, когда президент республики Шавкат Мирзиеев подписал указ о разделении перевозчика на Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports для управления аэропортами. Uzbekistan Airports создано в октябре. Пассажиропоток аэропорта Самарканда, согласно открытым данным, превышает 0,5 млн человек в год. Данных по Намангану и Ургенчу в открытом доступе нет.

"Новапорт" подписал рамочное соглашение с властями Узбекистана еще в мае. Собеседники "Ъ" предполагали, что участие холдинга в этих проектах может стать первым шагом к получению в управление аэропорта Ташкента - одного из последних инфраструктурных активов в СНГ с высокой отдачей, не имеющих частного собственника или инвестора.

Как "Новапорт" собирался инвестировать в аэропорты Самарканда, Намангана и Ургенча

Первый объект под концессию - аэропорт Самарканда, который в 2022 году примет саммит Шанхайской организации сотрудничества. В отрасли считают сроки модернизации крайне сжатыми. На модернизацию аэропортов Намангана и Ургенча отведено около пяти лет.

Елена Сахнова из "ВТБ Капитала" оценивает возможные инвестиции в аэропорт Самарканда на уровне $300–500 млн. Собеседники "Ъ" говорят, что инвестиции находятся на уровне крупных проектов холдинга, но точную сумму не раскрывают. Оператор планирует к 2022 году вложить в новосибирский аэропорт Толмачево 8,4 млрд руб., в аэропорт Волгограда - 4,4 млрд руб., в аэропорт Калининграда - 4,1 млрд руб.

Между тем у "Новапорта" уже появились сильные конкуренты: в начале декабря Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана провело в Токио встречу с японской Sumitomo Corporation, которая подготовит предпроектные решения для нескольких аэропортов республики. Собеседники "Ъ" в аэропортовой отрасли отмечают, что преимуществами японских компаний могут быть технологии и доступ к международному капиталу. Однако, отмечает один из источников "Ъ", японские корпорации строят "качественно, но долго, у них не принято работать в авральном режиме", поэтому также вряд ли согласятся на сжатые сроки инвестирования и короткий срок концессии.

Елена Сахнова отмечает, что инвестиций в аэропорты обычно окупаются 10–15 лет, а для крупных проектов - 15–20 лет и более. С этой точки зрения срок, полагает она, на котором настаивает "Новапорт", выглядит обоснованным. С другой стороны, добавляет эксперт, у японской стороны может быть преимущество по технологиям.

Герман Костринский



Газета "Коммерсантъ" №224 от 05.12.2019, стр. 7