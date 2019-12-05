Кыргызская журналистка Бердибаева сняла трусы в знак протеста против коррупционера Матраимова

09:07 05.12.2019

Обнажилась кыргызстанская журналистка



фото тут - https://www.gezitter.org/society/84270_obnajilas_kyirgyizstanskaya_jurnalistka/



Кыргызстанский журналист Азиза Бердибаева обнажилась, выражая так свой протест против "коррупции и Райымбека Матраимова". Об этом она написала сама.

"Я не как наши чиновники. Я отвечаю за свои слова, поэтому решила выразить свою гражданскую позицию этой фоткой, да взорвутся пуканы кырк чорошников и прочих неандертальцев.



Если внимание к проблеме в нашей стране можно привлечь только голым телом - ок, своим голым телом я привлекаю внимание к проблеме, которая по-прежнему остается нерешенной. И пусть мое тело не такое эффектное как у девушки на выставке, но мне как-то пох.

Я хочу такой же молниеносной реакции по делу Миллиона, какая была вчера по поводу выставки.



P.S. я не говорю, что перфоманс в музее - это хорошо или плохо. Я просто хочу, чтобы люди расставляли правильные акценты. Если голая девушка в вас вызывает больше возмущения, чем то, что ваши деньги ежедневно воруют власть имущие - то значит, вы думаете не головой, а каким-то другим местом. И не надо приплетать сюда менталитет и традиции. В кыргызких традициях не прописано, что можно обворовывать народ и оставаться безнаказанным", - заявила Бердибаева.



Источник: fakt.kg

5 декабря 2019