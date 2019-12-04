По ТуркменТВ показали кающихся осужденных коррупционеров экс-министров Нобатова и Муликова

09:38 05.12.2019

Осуждены бывший министр внутренних дел Муликов и глава миграционной службы Нобатов



3 декабря Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Туркменистана генерал армии Курбанкули Бердымухаммедов провел очередное заседание Совета безопасности Туркменистана, на котором были рассмотрены итоги деятельности силовых и правоохранительных органов за 11 месяцев текущего года, сообщает ТДХ.



В ходе заседания Генеральный прокурор Туркменистана Батыр Атдаев сообщил о преступных деяниях бывшего министра внутренних дел Искандера Муликова и бывшего председателя Государственной миграционной службы Мейлиса Нобатова.



Так, по словам генпрокурора, И. Муликов, злоупотребив полномочиями в корыстных целях и войдя в преступный сговор, "брал взятки в виде имущества в особо крупных размерах, чем нанес вред экономическим интересам страны с тяжкими последствиями", а также завладел имуществом в особо крупных размерах, принадлежавшим ряду граждан.

По результатам расследования, Муликов был привлечен к уголовной ответственности и решением суда лишен свободы, сказал генпрокурор. В рамках предварительного следствия были арестованы и изъяты в пользу государства незаконно приобретенные жилые дома, имущество в них, автотранспорт и различные ценности.



Затем генпрокурор сообщил, что М. Нобатов, находясь на должности председателя Государственной миграционной службы Туркменистана, "использовал свое должностное положение в корыстных целях и занимался мздоимством", неоднократно получая от индивидуальных предпринимателей взятки в особо крупных размерах.

В результате предварительного следствия за свою преступную деятельность Нобатов был арестован, приобретенное незаконным путем имущество, жилые дома повышенной комфортности, автотранспорт и другие средства изъяты в пользу государства.



ТДХ сообщает, что Муликов и Нобатов "признались в содеянном и раскаялись в своих преступлениях".

Заседание Совета безопасности транслировалось по всем программам Туркменского телевидения в вечернем выпуске программы "Ватан".

Членам Совбеза было продемонстрировано видео с покаяниями обоих бывших чиновников, их домами, пачками долларов, золотыми ювелирными изделиями и другими предметами.

Искандер Муликов занимал пост главы МВД с 29 мая 2009 г. по 1 октября 2019 г. За это время ему были вынесены 11 строгих выговоров.



1 октября 2019 года И. Муликов был уволен "за серьезные недостатки, допущенные в работе и в руководстве подведомственными структурами, злоупотребление служебным положением, а также грубое нарушение должностных полномочий", понижен в специальном звании от генерал-лейтенанта до майора полиции и лишен всех государственных наград, затем арестован.

Полковник Мейлис Нобатов возглавлял Государственную миграционную службу с 4 августа 2015г. по 13 ноября 2017 г., после чего был освобожден в связи с переходом на другую работу. Противоправные деяния, по словам генпрокурора, были совершены им именно в этот период.