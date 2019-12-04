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|Командир штабного батальона КазМинобороны попался на взятке с солдата
10:09 05.12.2019
Военный командир попал под суд за взятку в Алматы
Командира штабного батальона Министерства обороны осудили за получение взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Сообщается, что командир штабного батальона РГУ "Войсковая часть 61993" из Алматы получил от солдата 100 тысяч тенге за сокращение прохождения воинской службы на один месяц."Приговором Военного суда Алматинского гарнизона командира признали виновным в получении взятки и оштрафовали его на три миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении.