"Сначала будут правила емле-ережелере, после этого будет пилот", - казминобраз поделилися планом ввода латиницы

10:22 05.12.2019

Когда школы перейдут на латиницу, рассказал глава МОН

Говорить о том, что в 2020 году мы уже будем учиться в школах на латинице - не приходится.



В кулуарах сената парламента министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, что "работа над ошибками", которую поручил провести глава государства по новому алфавиту казахского языка на латинице еще идет, передает корреспондент zakon.kz.

Глава ведомства отметил, что сейчас устранением недоточетов алфавита занимаются в министерстве культуры и спорта.



- Пилотные проекты они на то и пилотные, по итогам пилотных проектов как раз делаются какие-то выводы. Было дано поручение министерству культуры и спорта для того, чтобы дальше доработать. Как только доработают, мы после утверждения правил правописания, самого алфавита, соответствующую работу будем проводить, - пояснил он.



Аймагамбетов добавил, что пока что школьников не начали обучать по новому алфавиту.



- Де-факто и де-юре на сегодня у нас есть поручение Президента, который сказал, что надо доработать. Пока доработанного и утвержденного варианта нет, говорить о том, что в 2020 году мы уже будем учиться в школах на латинице - не приходится, потому что это долгий процесс. Сначала должны утвердить, потом будут правила емле-ережелере, после этого будет пилот. После этого мы должны провести соответствующую подготовку, только после этого будут учебно-методические пособия. Это достаточно большая работа, только после того, как проведем, будем внедрять латиницу, - заключил министр.