 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.12.2019
12:08  В Москве вскрыли очередную ячейку ЦА-террористов
11:46  "Турецкий поток" спешит в Европу, - П.Искендеров
11:42  Как Вьетнам примирил Москву и Пекин, - Л.Шипилов
11:38  У НАТО две большие проблемы – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган, - Г.Напольский
10:54  Аким Костанайской области рассказал о своем "домике Архимеда"
10:22  "Сначала будут правила емле-ережелере, после этого будет пилот", - казминобраз поделилися планом ввода латиницы
10:09  Командир штабного батальона КазМинобороны попался на взятке с солдата

10:02  Гульнаре Каримовой в пятый раз продлили срок заключения
09:38  По ТуркменТВ показали кающихся осужденных коррупционеров экс-министров Нобатова и Муликова
09:07  Кыргызская журналистка Бердибаева сняла трусы в знак протеста против коррупционера Матраимова
09:02  Узбекистан отказался сдавать свои аэропорты в концессию мутно-российскому "Новапорту"
08:54  "О правах уйгуров". Трамп хочет озаботить Пекин новым "Идлибом"
08:44  РосВоенБаза в Таджикистане готовится к бою, - "СП"
08:41  Как из России сделали "воронью слободку". Экономика страны запрограммирована на пожар, - В.Катасонов
08:36  "Гонконгеры" выступают как "полезные идиоты" Пекина, - А.Нагорный
08:29  Элита – это звучит гордо? Метаморфозы проблемы русской интеллигенции, - Алексей Кива
08:24  Президент Таджикистана готовит себе преемника, - В.Панфилова
01:25  В Нур-Султане появится проспект Аль Фараби. Почему имя гения оказалось в тени славы "казаха" Чингис-хана, - Н.Нуртазина
01:00  Федорчукова рать: почему ордынский полководец, ходивший на Русь, был русским
00:13  Лапы прочь от Уйгурстана! Конгресс США инициировал еще один антикитайский закон
00:09  В Таджикистане назначена дата парламентских выборов - 1/03/20
Среда, 04.12.2019
22:58  Укол в яйцо. Казахстан принудительно кастрировал первых педофилов
22:53  Новым главой Госслужбы финнадзора Киргизии стал очередной мутнейший ошмяк Арзыбек Кожошев
22:50  Вывод $700 млн из КР: кырпремьер Абылгазиев готов дать показания
20:47  Украина объявила демарш Казахстану из-за "вернувшегося в родную гавань" Крыма
20:40  В Лондоне на улице авто задавило рос-олигарха Обретецкого. Карма
20:34  У джихадистов в Сирии откуда-то появились немецкие танки Leopard 2A4
20:01  Asia Times: зачем Индия убила свою экономику?
19:57  Ирану предстоит сложный выбор, - Дж.Салехи-Исфахани
17:54  Глава Алматы-метро Реимов вновь арестован
17:09  "Граждане Казахстана критикуют первого президента. И это невозможно остановить", - 2-й президент Токаев дал смелое интервью Ж.Немцовой
15:41  Триумф китайского автопрома: Россия капитулирует, - "СП"
15:22  Интересы общества требуют пересмотра мировой экономической политики, - Ю.Пискулов
15:12  Презентация книги С.Иванова "Блаженные похабы. Культурная история юродства" (Москва, Нон фикшн, 8/12)
14:26  КазПолупрез Токаев изумлен. Какую LRT-хрень за 1,5 лярда инвестиций соорудили китайцы в Нур-Султане
14:07  "Электронный концлагерь" или "цифровой рай". Китай планирует управлять всем миром с помощью искусственного интеллекта
13:59  Эхо будущей войны: почему Япония решила купить остров для армии США
13:54  Русский храм в дыму уйгурских очагов
13:51  К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США
11:49  В иракском Киркуке схвачен зам "халифа ДАИШ" Абу Хальдун
10:21  Украина и Казахстан сговариваются что-то запускать с "Байконура"
10:00  Таджикскую мафию Москвы обезглавили. "Анвар" сядет надолго
09:56  Эрдоган ищет миллиарды на возвращение беженцев в Сирию, - В.Мухин
09:51  Китай хочет закрыть Синьцзян для Вашингтона, - В.Скосырев
09:43  Банки в осаде. В Таджикистане граждане не могут получить денежные переводы от родных
09:40  Соглашение "за семью печатями": "Талко" перейдет под контроль Китая?
09:03  Сколько откусит Азербайджан TANAPом от газпромовского "пирога"?
08:40  Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов, - А.Куватова
08:35  Перформанс по-бишкекски. Адекватный ответ Минкультуры КР, - С.Чериков
08:27  ЕлбаЗять Кулибаев сдружился с допинг-махинатором Коу. Мутят в одну колбу
00:57  "Stop China!": Как работает антикитайская пропаганда в Туркестане, - Е.Ким
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
У НАТО две большие проблемы – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган, - Г.Напольский
11:38 05.12.2019

Альянс получает поздравления и ультиматумы

В Лондоне проходит саммит НАТО. Радость по случаю 70-летия альянса сменяется озабоченностью на лицах участников. Эммануэль Макрон подтвердил свой диагноз "смерть мозга", поставленный в ответ на односторонние, без уведомления союзников, действия США в Сирии, но это не помешало Вашингтону добиться от европейских партнеров признания космоса сферой оперативной деятельности НАТО наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. При этом американские аналитики не скрывают, что главные противники США в космосе – РФ и КНР.

Вопрос взаимоотношений с Россией вряд ли может обсуждаться на этой встрече в открытую, отметил на заседании "круглого стола" в Москве заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов. "Фактически Столтенберг уже доложил, что политика НАТО остается прежней. То есть сохраняется двухколейный подход: оборона и сдерживание России с одной стороны, а с другой – поддержание диалога. Но мы не видим никаких признаков того, что НАТО делает какие-то дополнительные шаги для укрепления второй линии, то есть диалога с Россией". Но, считает Данилов, не избежать рассмотрения вопроса России в других контекстах, включая военное строительство, оперативные планы НАТО и т.п. "В первую очередь имеются в виду "четыре тридцатки". Этот план, анонсированный в Брюсселе в прошлом году и предполагающий развертывание в течение 30 дней 30 батальонов, 30 эскадрилий и30 кораблей выполнен уже на 90 процентов". По мнению эксперта, нельзя обойти вниманием и то, что в настоящее время значительно усиливается американское военное присутствие в Европе.

"
Турция поставила ультиматум: либо НАТО признает курдов террористами, либо восточный фланг альянса не получит усиления
"
Налицо серьезные разногласия внутри НАТО, отмечает руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. По его мнению, перед НАТО сейчас стоят две основные проблемы, обе весьма непредсказуемые – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. "Турция – ключевой союзник на южном фланге. Без нее НАТО теряет 60-70 процентов своего военно-полевого потенциала на этом направлении. На встрече в Лондоне планировалось принять документ в развитие решений Уэльского и Варшавского саммитов об усилении защиты стран Балтии и Польши – не думаю, что поступит значительное пополнение к тем трем батальонным группам, которые функционируют на сегодня, тем не менее какое-то укрепление и выделение финансовых средств предусматривается, но Турция фактически это заблокировала, поставив ультиматум: либо НАТО признает курдские отряды, против которых Эрдоган ведет войну в Сирии, террористической организацией, либо восточный фланг альянса не получит того, что нужно. Обоснование логичное: хотите, чтобы мы разделяли ваши проблемы в далекой от нас Прибалтике, считайтесь с нашими интересами в борьбе со злейшим врагом. Для европейцев и американцев признание курдских отрядов, союзных США, террористической организацией, исключено. Но во что американцам обойдется изменение позиции Эрдогана и возможно ли это вообще, тоже не поддается прогнозам".

Примечательно, что выступление Йенса Столтенберга на брифинге, предшествовавшем саммиту в Лондоне, было достаточно сухим. Генсек НАТО в общих словах рассказал журналистам о планах на будущее, которые будут обсуждаться за закрытыми дверями. "Боеготовность повысилась. Альянс успешно борется с международным терроризмом. Модернизируется, чтобы справляться с вызовами будущего".

Герман Напольский, корреспондент "ВПК"
4 декабря 2019

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575535080
Новости Казахстана
- Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией
- Мажилис одобрил социальные и финансовые законопроекты
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание совета директоров "Kazakh Invest"
- Дарига Назарбаева посетила благотворительный фестиваль "Мелодии волшебства", который проводится для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития
- Рабочий график первого президента
- "Ак жол" констатирует монополизацию экономики и предлагает меры по защите конкуренции
- Кадровые перестановки
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- После депзапроса "Ак жола" операторам связи запретят завышать абонплату путем манипуляций с количеством дней в месяц
- Срок подачи документов для оформления пособия многодетным семьям не ограничен
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  