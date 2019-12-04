У НАТО две большие проблемы – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган, - Г.Напольский

11:38 05.12.2019

Альянс получает поздравления и ультиматумы



В Лондоне проходит саммит НАТО. Радость по случаю 70-летия альянса сменяется озабоченностью на лицах участников. Эммануэль Макрон подтвердил свой диагноз "смерть мозга", поставленный в ответ на односторонние, без уведомления союзников, действия США в Сирии, но это не помешало Вашингтону добиться от европейских партнеров признания космоса сферой оперативной деятельности НАТО наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. При этом американские аналитики не скрывают, что главные противники США в космосе – РФ и КНР.



Вопрос взаимоотношений с Россией вряд ли может обсуждаться на этой встрече в открытую, отметил на заседании "круглого стола" в Москве заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов. "Фактически Столтенберг уже доложил, что политика НАТО остается прежней. То есть сохраняется двухколейный подход: оборона и сдерживание России с одной стороны, а с другой – поддержание диалога. Но мы не видим никаких признаков того, что НАТО делает какие-то дополнительные шаги для укрепления второй линии, то есть диалога с Россией". Но, считает Данилов, не избежать рассмотрения вопроса России в других контекстах, включая военное строительство, оперативные планы НАТО и т.п. "В первую очередь имеются в виду "четыре тридцатки". Этот план, анонсированный в Брюсселе в прошлом году и предполагающий развертывание в течение 30 дней 30 батальонов, 30 эскадрилий и30 кораблей выполнен уже на 90 процентов". По мнению эксперта, нельзя обойти вниманием и то, что в настоящее время значительно усиливается американское военное присутствие в Европе.



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Турция поставила ультиматум: либо НАТО признает курдов террористами, либо восточный фланг альянса не получит усиления

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Налицо серьезные разногласия внутри НАТО, отмечает руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. По его мнению, перед НАТО сейчас стоят две основные проблемы, обе весьма непредсказуемые – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. "Турция – ключевой союзник на южном фланге. Без нее НАТО теряет 60-70 процентов своего военно-полевого потенциала на этом направлении. На встрече в Лондоне планировалось принять документ в развитие решений Уэльского и Варшавского саммитов об усилении защиты стран Балтии и Польши – не думаю, что поступит значительное пополнение к тем трем батальонным группам, которые функционируют на сегодня, тем не менее какое-то укрепление и выделение финансовых средств предусматривается, но Турция фактически это заблокировала, поставив ультиматум: либо НАТО признает курдские отряды, против которых Эрдоган ведет войну в Сирии, террористической организацией, либо восточный фланг альянса не получит того, что нужно. Обоснование логичное: хотите, чтобы мы разделяли ваши проблемы в далекой от нас Прибалтике, считайтесь с нашими интересами в борьбе со злейшим врагом. Для европейцев и американцев признание курдских отрядов, союзных США, террористической организацией, исключено. Но во что американцам обойдется изменение позиции Эрдогана и возможно ли это вообще, тоже не поддается прогнозам".



Примечательно, что выступление Йенса Столтенберга на брифинге, предшествовавшем саммиту в Лондоне, было достаточно сухим. Генсек НАТО в общих словах рассказал журналистам о планах на будущее, которые будут обсуждаться за закрытыми дверями. "Боеготовность повысилась. Альянс успешно борется с международным терроризмом. Модернизируется, чтобы справляться с вызовами будущего".



Герман Напольский, корреспондент "ВПК"

4 декабря 2019