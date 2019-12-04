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Как Вьетнам примирил Москву и Пекин, - Л.Шипилов
11:42 05.12.2019

Агрессия США в Индокитае толкнула СССР и КНР на рельсы сотрудничества

Взаимоотношения СССР и КНР, если вкратце, развивались зигзагами. Период тесного сотрудничества и дружбы, запечатленный во всемирно известной песне Вано Мурадели "Москва – Пекин", сменился в начале 60-х почти четвертьвековой военно-политической конфронтацией.
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Даже в годы враждебности стороны не прерывали действия двустороннего договора о дружбе и взаимопомощи (срок его действия истек в 1980-м). Характерно, что пекинское руководство и в конфронтационный период запрашивало Москву (в 1967, 1970 и 1971 годах) насчет применения этого договора. В ходе агрессии США в Индокитае американские ВВС и ВМС не единожды обстреливали и бомбили, естественно, "случайно" или "по ошибке", южнокитайские районы, сопредельные с Северным Вьетнамом, поскольку КНР оказывала наряду с СССР существенную военно-техническую помощь ДРВ. Советская сторона отвечала утвердительно. И это стало решающим фактором "транзитного" взаимодействия Москвы и Пекина в отношении Индокитая.
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Китайская критика Советского Союза включала обвинения в том, что Кремль не стремится содействовать объединению Вьетнама
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Еще в феврале 1965 года в ходе переговоров в Ханое советского премьера Алексея Косыгина с руководством ДРВ было обещано увеличить военно-техническую помощь от СССР и других стран – членов Варшавского договора (ВД), но, как отмечает советский историк-китаевед Александр Рогозин, серьезной проблемой стала позиция КНР. 28 февраля Пекин отклонил просьбу Косыгина, высказанную им тремя днями ранее на переговорах: "Выделить постоянный воздушный коридор и предоставить аэродром в южнокитайском Куньмине (вблизи границ КНР с ДРВ и Лаосом) для оперативной доставки советского специмущества во Вьетнам". Но вскоре китайцы смягчились. В конце мая 1965 года они позволили восьми советским бомбардировщикам Ил-28, которые СССР передал ДРВ, перелететь через КНР к месту назначения, отмечает Рогозин. В дальнейшем такой авиатранзит периодически возобновлялся. А по железным дорогам КНР в ДРВ стали регулярно поступать военно-стратегические грузы и техника двойного назначения. Их общий объем с 1964 по 1975 год, по данным МПС СССР, превысил 45 миллионов тонн, а с учетом аналогичных поставок из других стран Варшавского договора достигал 60 миллионов тонн. Этот транзит, случалось, задерживался китайской стороной (ввиду тамошних всплесков антисоветизма), но в основном на короткое время. В ходе переговоров советско-китайской межправкомиссии по сотрудничеству в области железнодорожного транспорта в Пекине (в марте 1974-го) обе стороны констатировали минимальный простой грузовых поездов, следовавших во Вьетнам, по сугубо техническим причинам.

В период наибольшей антисоветской экзальтации, то есть в последние годы (1968–1969) Культурной революции, на железных дорогах КНР были введены повышенные тарифы перевозок во Вьетнам. Но по просьбам Ханоя, поддержанным Москвой и Улан-Батором (около четверти всех железнодорожных военно-технических поставок в ДРВ следовало через Монголию, далее через КНР), Пекин отыграл ситуацию назад.

Китайская критика Советского Союза начала – середины 60-х годов включала обвинения в том, что Кремль не стремится содействовать объединению Вьетнама на социалистической основе. Действительно, "Народный фронт освобождения Южного Вьетнама" (НФОЮВ) открыл официальное представительство в Москве с разрешения советского руководства только в декабре 1964-го, а в Пекине на пять с половиной лет раньше. Но и эти нюансы не помешали советско-китайскому взаимодействию в оказании военно-технической помощи ДРВ.

Американские эксперты впоследствии отмечали, что для Вашингтона было полной неожиданностью взаимодействие СССР и КНР в оказании помощи Вьетнаму в 60-х – середине 70-х годов. Потому что расчет делался именно на конфронтацию Москвы и Пекина. Для США это было обязательным условием победы во вьетнамской (и всей индокитайской) войне.

Но одновременно шла постепенная нормализация китайско-американских отношений, в которой, как признавал Генри Киссинджер, США были заинтересованы в большей мере, чем КНР. Этим фактором китайское руководство умело пользовалось, как бы шантажируя Вашингтон своим сотрудничеством с Москвой и Варшавским договором в противовес агрессии США в регионе. В результате американцы потерпели здесь сокрушительное поражение.
Заголовок газетной версии – "Дружба против Америки".
Леонид Шипилов
№ 47 (810) за 3 декабря 2019 года

Источник - vpk-news.ru
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