"Турецкий поток" спешит в Европу, - П.Искендеров

11:46 05.12.2019

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 04.12.2019 |



К встрече В. Путина и А. Вучича в Сочи 4 декабря

Газопровод "Турецкий поток" будет запущен 8 января 2020 года. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 30 ноября в провинции Эдирне на северо-западе страны во время торжественной церемонии открытия газопровода TANAP между Турцией и Азербайджаном. По словам турецкого лидера, в Стамбуле по этому случаю пройдут торжественные мероприятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин откроет газопровод вместе со своим турецким коллегой.



Работы на территории Турции ведет совместное предприятие "Газпрома" и турецкой трубопроводной компании BOTAŞ.



Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" будет означать изменение ситуации на энергетическом рынке не только в Турции, которая берет на себя важные регуляторные функции в рамках данного проекта, но и на Балканах, и в Европе в целом. Балканские государства получают реальную возможность впервые в истории стать серьезными игроками в сфере обеспечения энергетической безопасности континента. Кроме того, открываются широкие перспективы для создания комплексной интегрированной общеевропейской инфраструктуры поставок российского трубопроводного газа, включающей как широтные, так и меридиональные трубопроводы. Ее осью должна стать предстоящая в 2021 году смычка систем газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".



Американская газета The Washington Post приводит в связи с этим показательное признание аналитика по вопросам нефтегазового сектора стран Европы, Ближнего Востока и Африки информационного агентства S&P Global Platts Эндрю Хилла, указывающего, что центральная роль России в мировых поставках газа становится очевидной: "Ориентируясь между европейскими рынками на Западе и быстро растущими китайскими рынками газа на Востоке, Россия не только создает новые источники доходов, но и подстраховывает себя, находит запасные варианты и укрепляет свои позиции стратегически".



"Газпром" сообщил о завершении работ по заполнению обеих ниток "Турецкого потока" еще 19 ноября. Газ поступил в участки трубы от российского берега Черного моря в районе Анапы до приемного терминала на побережье Турции рядом с населенным пунктом Кыйыкей. К началу работы готовы компрессорная станция "Русская" и "участок берегового примыкания" на территории России.

Совокупная протяженность подводного участка газопровода составляет 930 км, сухопутного – 180 км. Общая мощность двух ниток позволяет прокачивать 31,5 млрд кубометров газа в год. Одна из ниток предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для транзита голубого топлива в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет по трубопроводу, который сооружается на территории Сербии от границы с Болгарией до Венгрии. Это ветка протяженностью 402 километра и пропускной способностью 12,87 млрд кубометров на входе и около десяти млрд кубометров на выходе. Генеральным заказчиком строительства выступает сербская компания Gastrans.



Наиболее быстрыми темпами в последние месяцы работы велись именно на сербском участке. По сообщениям из Белграда, строители проходящего через Сербию соединительного газопровода между Болгарией и Венгрией, куда будет подан газ из трубопровода "Турецкий поток", поставили европейский рекорд по скорости и сложности работ при прохождении под Дунаем. "Самый большой и значимый переход через реку Дунай, его протяженность – 1402 метра… Были некоторые сложности в связи со сложной геологией под Дунаем, встречались угольные слои, несмотря на это, переход был выполнен за 32 дня, работы проводились в штатном режиме, что является рекордом, – сообщил российским журналистам начальник производственно-технического управления Евгений Ульрих. – Этот переход через реку Дунай третий по величине в мире. Первый был построен в Новой Зеландии, второй в США, а третий здесь, причем наш переход первый подобный в Европе. Это европейский рекорд по строительству переходов под водными преградами методом direct pipe (проталкивание заранее сваренной трубы через подготовленные микротоннели)".



Министр горного дела и энергетики Сербии Александар Антич, со своей стороны, сообщил, что в 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа из газопровода "Турецкий поток" в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в текущем году. Подготовка инфраструктуры в Болгарии для приема газа из Турции должна быть завершена в первой половине 2020 года.

Президент Сербии Александар Вучич пообещал, что Сербия увеличит объемы закупок газа в России и при поддержке "Газпрома" расширит подземное газохранилище "Банатский двор", одно из крупнейших в Юго-Восточной Европе. Эти планы и в целом перспективы российско-сербского сотрудничества в энергетической и других сферах будут обсуждаться 4 декабря на переговорах В. Путина и А. Вучича в Сочи.