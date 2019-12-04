В Москве вскрыли очередную ячейку ЦА-террористов

12:08 05.12.2019

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в причастности к терроризму



Мещанский районный суд Москвы арестовал девять мигрантов из стран СНГ, которые подозреваются в терроризме, пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах в четверг, 5 декабря.



"Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина", - уточнил источник.

Все арестованные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"). Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Представитель суда добавил, что они были арестованы накануне вечером, 4 декабря. Срок ареста - два месяца. По словам источника агентства, подозреваемые состоят в международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России). Другие подробности не приводятся.



3 декабря сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России). Среди задержанных - как граждане РФ, так и уроженцы государств Центрально-азиатского региона. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.