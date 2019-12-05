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Во французских Альпах действовал лагерь "русских шпионов-убийц ГРУ", - жжот кипятком Le Monde
13:16 05.12.2019

5 декабря 2019 г.
Жак Фоллору | Le Monde

Базовый лагерь русских шпионов, специализирующихся на целевых убийствах, в Верхней Савойе
"(...) Месть - это блюдо, которое едят холодным, особенно в мире шпионажа. Согласно информации Le Monde, беспрецедентная операция, начатая весной 2018 года британскими, французскими и швейцарскими спецслужбами и их партнерами, в частности, американскими, позволила составить список из пятнадцати российских офицеров военной разведки (ГРУ). Эти члены одного и того же подразделения, специализирующегося на убийствах, передвигались по Европе с 2014 года до конца 2018 года".
"Все эти спецслужбы мобилизовались после нападения двух офицеров ГРУ с применением "Новичка" - разработанного в советскую эпоху отравляющего вещества нервно-паралитического действия - 4 марта 2018 года в Солсбери, на юге Англии, на их бывшего коллегу Сергея Скрипаля, уехавшего на Запад", - пишет автор публикации Жак Фоллору.
"Масштабная охота на убийц, главную лепту в которую внесло Главное управление национальной безопасности (DGSI), показала, что в этот период пятнадцать офицеров ГРУ ездили во Францию и проживали в ней. Кто-то делал это много раз, кто-то один или два раза. Приезжали они из Лондона, Москвы, Испании или Швейцарии. (...) Эти люди регулярно останавливались в одном и том же районе, в департаменте Верхняя Савойя, в таких городах, как Аннемасс, Эвиан или Шамони, а также в более отдаленных городах", - сообщается в публикации. - (...) Хотя многие вопросы все еще остаются невыясненными, по данным французской контрразведки, регион, расположенный на границе со Швейцарией, служил резервной и материально-технической базой специального подразделения ГРУ для акций, проводимых по всей Европе".
"Во Франции на сегодняшний день не обнаружено никаких следов работы данного подразделения ГРУ. Объяснением тому может послужить функционирование "базового лагеря" этого ведомства, тем самым российские спецслужбы решили не привлекать внимание местных властей, когда их операции будут совершаться на французской территории", - отмечается в публикации.
"Эти пятнадцать агентов прикреплены к подразделению 29155 161-го центра подготовки специалистов разведки ГРУ. В эпоху холодной войны это учреждение сформировало кадры партизан-коммунистов в Азии, Африке или Центральной Америке. После падения Берлинской стены подразделение стало подпольным, и теперь оно занимается убийствами, саботажем или более непонятными задачами, такими как "мертвые почтовые ящики" - подобным средством коммуникации пользуются секретные агенты во всем мире", - пишет Le Monde.
"(...) Имена некоторых офицеров, фигурирующих в этом списке, уже были обнародованы в результате журналистских расследований", - констатирует газета: это раскрытые британским сайтом журналистских расследований Bellingcat и его российским партнером The Insider исполнители отравления "Новичком" Александр Мишкин (известный как Александр Петров), полковник Анатолий Чепига (известный как Руслан Баширов) и координатор операции в Солсбери, генерал-майор Денис Сергеев (известный как Сергей Федотов), который "был также замечен в Болгарии - 28 апреля 2015 года он, видимо, руководил попыткой отравления Емельяна Гебрева, торговца оружием, враждебно настроенного в отношении кремлевских интересов в регионе", говорится в статье.
"(...) В конце ноября 2019 года, продолжая работу над расследованием неудачной операции в Болгарии, Bellingcat, The Insider и немецкий журнал Der Spiegel идентифицировали псевдонимы шести других членов подразделения 29155, ответственных за безопасность и логистику: Владимир Попов, Николай Конинихин, Иван Лебедев, Данила Степанов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По данным этих изданий, эти люди участвовали в других миссиях, в частности, в 2014 году во время аннексии Крыма и в ходе кампании по дестабилизации Молдавии", - говорится в статье.
"(...) Согласно расследованию Le Monde, один из этих агентов, Сергей Павлов, был также замечен британскими спецслужбами в конце 2017 года на их территории. Его пребывание там было связано с попыткой отравления Сергея Скрипаля. Он дополняет тройку, состоящую из Александра Петрова, Руслана Баширова и Сергея Федотова. (...) Наше расследование, подтвержденное источниками разведки, раскрыло имена пяти других членов подразделения 29155, внесенных в список пятнадцати убийц ГРУ. Они известны только под своими псевдонимами: это Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тимур Нузиров, Наман Юсупов и Геннадий Швец. Как и другие члены этого подразделения, они проезжали через Францию и Верхнюю Савойю", - утверждает Le Monde.
"(...) На сегодняшний день французская, британская и швейцарская контрразведка не обнаружила во Франции тайников с оборудованием, оружием, а также местных соучастников", - подчеркивает газета. - На конец 2019 года, согласно "наиболее вероятной" гипотезе, которой придерживается один высокопоставленный сотрудник французской разведки, Верхняя Савойя по-прежнему рассматривается "как тыловая база для всех тайных операций подразделения 29155 в Европе".
"(...) Во время своего пребывания во Франции члены подразделения 29155 не имели контакта с другими ячейками ГРУ, такими как подразделение 26165, отвечающее за военный кибершпионаж, члены которого также проезжали через Швейцарию и Верхнюю Савойю, бывая в Аннемассе и Эвиане, - продолжает Le Monde. - Французская контрразведка обнаружила причастность другого подразделения ГРУ в конце 2016 и 2017 года к операциям по компьютерному взлому в Швейцарии, в отношении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Аналогичным образом, агенты-убийцы ГРУ, судя по всему, воздерживались от любых контактов с российскими шпионами, действующими под дипломатическим прикрытием в консульствах или в российском посольстве во Франции".

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
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