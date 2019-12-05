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"В Узбекистане малый бизнес уничтожается на корню"
14:34 05.12.2019

ПИСЬМО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ: "В УЗБЕКИСТАНЕ МАЛЫЙ БИЗНЕС УНИЧТОЖАЕТСЯ НА КОРНЮ"

Четверг, 05 Декабря 2019

В нашу редакцию пришло письмо от человека, имеющего непосредственное отношение к сфере предпринимательства. Предлагаем его вашему вниманию.

"После того как в 2016 году президентом стал Шавкат Мирзиеев, в Узбекистане произошла почти полная смена персонала в органах власти и на местах. В большинстве государственных предприятий на "теплые" места назначены новые администрации и управленцы, естественно, представители правящих кланов. Новые руководители увольняют прежних сотрудников и расставляют своих. В результате получаем полный развал в бухгалтерии, экономике и управлении. И это на госпредприятиях с огромными денежными оборотами!

Особенно удручающее впечатление производят молодые специалисты - дети "элиты". В большинстве своем они не имеют опыта работы, не знают, что такое тарифная сетка, как создается премиальный фонд, за что выплачиваются премии. Зато они очень "крутые". По мнению одного из таких руководителей, Программу Президента можно выполнять лишь в той части, где предусмотрено получение доходов. В результате целевые деньги (миллиарды сумов) потрачены на огромные премии. И они даже не заморачиваются с поддельными договорами, как это делалось раньше, а просто выпускают приказ и скидывают себе по 46 миллионов (около $4,9 тысяч - ред.) доплат и премий на карточку КАЖДЫЙ МЕСЯЦ. За короткий период правления Мирзиеева коррупция выросла в разы.

На предпринимателях самым плохим образом отразилась смена специалистов в налоговых органах. Новоявленные налоговики, не имеющие ни подготовки, ни опыта, изображают бурную деятельность - ежедневно направляют предприятиям незаконные требования о доплатах налогов, а также просят оплатить налоги авансом. Начался беспредел: без предупреждения и без основания деньги снимаются с расчетного счета предприятия под видом недоимок, хотя недоимок нет. Блокируются счета. Налоговики незаконно начисляют налоги, а затем подают на предпринимателей в суд.

Суды совершенно безграмотны в области налогового законодательства, и, конечно, выносят решения в пользу налоговых органов. Предприниматель - никто. Доказать что-либо в такой катастрофической ситуации невозможно. Можно смело сказать, что в области защиты прав предпринимателя от необоснованных начислений налогов и штрафов по сравнению с временами Ислама Каримова положение значительно ухудшилось (а тогда частному предприятию, работающему в сфере строительства, чтобы выиграть тендер и получить от государства заказ на строительные работы, нужно было заплатить взятку в размере от 20 до 30 процентов от стоимости этих работ). Для тех, кто привык работать честно, по закону, наступили тяжелые времена.

Проблемы начались с выходом постановления "О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан" NУП-5468 от 29.06.2018 г. Изменения в Налоговый Кодекс вносятся поспешно, вводятся новые термины, а в 22-ю статью Налогового Кодекса новые термины и понятия почему-то не вносятся. В результате налоговики трактуют ситуацию как хотят, и гребут деньги лопатой.

В настоящее время десятки предпритий малого бизнеса получили требования от налоговых органов оплатить НДС в размере 20%, хотя смету готовили заказчики - бюджетые организации и составили ее без учета НДС, и возмещать начисленный предприятию НДС не будут. И никто им не поможет, в том числе, суд.

Власти снизили налоги для крупного бизнеса и подняли для малого бизнеса - это "реформа", где подавляющую часть предприятий малого бизнеса приравняли к крупному. Был установлен порог выручки в 1 млрд сумов (около $105 тысяч - ред.) (для справки: в РФ и в Казахстане подобный порог почти в 50 раз меньше). Учитывая уровень инфляции, через три года один миллиард сумов "полегчает" на 60% от своей первоначальной стоимости. То есть официальный (белый) малый бизнес уничтожается на корню.

Налоговая нагрузка выросла многократно: НДС в 15% процентов (в области оказания услуг НДС исчисляется с оборота, так как зачета нет), налог на прибыль - 15%, налог на землю, налог на имущество, налог на воду… Малый бизнес в основном работает руками и почти без автоматизации, поэтому численность занятых в этой сфере в три раза больше, чем в крупном, большие расходы по зарплате. Последствия "реформы": малые предприятия ушли в "тень", особенно массово в областях, разделили свой бизнес, закрылись. Ликвидировались 250 тысяч предприятий малого бизнеса. Зарегистрировались 70 тысяч, но большинство из них это те, кто решили разделить свой бизнес на части, чтобы платить упрощенный налог с оборота - в 4%, вместо кучи налогов.

Проект Налогового Кодекса, который должен вступить в действие с января 2020-го, содержит противоречия и ужесточает ответственность. Директор и бухгалтер предприятия лишаются права на ошибку, в частности в статью 225 ввели наказание в виде штрафа в размере 20 процентов от суммы заниженной налогооблагаемой базы за неправильное определение налогооблагаемой базы, включая арифметические ошибки. И это кроме начисления пени за каждый день просрочки, что тоже является штрафом. За одно нарушение будут применять два штрафа! Арифметическую ошибку поставили в один ряд с умышленным сокрытием выручки и уничтожением документов по реализации. Ответственность за неумышленную ошибку была отменена указом президента Узбекистана от 24.06.2005 г. N УП-3622 "О либерализации финансовой ответственности субъектов предпринимательства за хозяйственные правонарушения", а теперь делается большой шаг назад.

Новый Налоговый Кодекс, похоже, не проверялся на коррупционность. Похоже, что создается кормушка для налоговиков и поле для масштабной коррупции. Теперь налоговая инспекция может своим решением "заморозить" расчетный счет, а раньше для этого требовалось решение суда. Налоговым органам предоставили даже судебные функции, например, решение об изъятии, имущества принимают налоговые органы. Выдержка из 123-й статьи 123 НК:

"Взыскание налоговой задолженности с указанных лиц производится в пределах поступившей им выручки за реализуемые товары (работы, услуги), иных доходов налогоплательщика, переданных им денежных средств, стоимости иного имущества. Налоговый орган на основании имеющейся у него информации об указанных лицах и в зависимости от величины налоговой задолженности налогоплательщика вправе самостоятельно определить, в отношении каких из указанных лиц и в какой пропорции осуществить взыскание этой задолженности".

Похоже, в 2020 году предпринимателей ждут большие проблемы…".

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575545640
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