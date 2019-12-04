Для чего Азер-"диктатор" Алиев стал "революционером", - И.Джорбенадзе

14:37 05.12.2019

Для чего "диктатор" Алиев стал "революционером"



Парламент Азербайджана самораспустился, а президент перетряхивает администрацию и правительство. Возможно, это не простая смена декораций, а серьезные реформы.



До сих пор мили-меджлис не слишком-то нравился простым азербайджанцам, а теперь он перестал нравиться и лидеру страны.



Депутаты мили-меджлиса Азербайджана приняли решение о его самороспуске, поддержав инициативу правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), возглавляемой президентом Ильхамом Алиевым. Понятно, что без всяких возражений, поскольку из 125 депутатов 69 представляют ПЕА, также к их рядам можно отнести всех 53 послушных "беспартийных", а трое законодателей от двух других партий никакой погоды в парламенте не делают.



Так отчего президент, полностью котролирующий законодательный орган, пошел на такую, можно сказать, чрезвычайную меру, тем более, что очередные парламентские выборы должны были состояться уже в ноябре 2020 года? А ведь непосредственно перед самороспуском мили-меджлиса Алиев произвел еще и грандиозную "чистку" своей администрации, назначив себе ряд новых помощников, ликвидировав некоторые отделы и создав новые. Прошелся он "метлой" и по другим ветвям власти. В общем, похоже на то, что президент устроил "революцию сверху".



Возможно, сделано это потому, что политическое чутье Алиева уловило первые признаки ее подготовки "снизу", причем с поддержкой-подпиткой извне, и он сыграл на опережение. Хотя парламент и не противился реформам, но, вероятно, в него затесалась не одна "черная овца". Не случайно официально самороспуск был объяснен правящей партией "несоответствием" состава законодательного органа реализуемой в стране политике. В общем, нужна "свежая кровь" - это звучит привлекательно почти всегда и для всех.



Азербайджанская оппозиция "свободы" так и не дождалась



Сейчас в Баку поговаривают о "кризисе власти" и о том, что именно он стал причиной "революции Алиева", но вряд ли скольконибудь серьезный кризис имеет место быть в действительности. Да, к депутатам парламента, как к "зажравшимся", в народе большого доверия нет. В нем действительно засиделись люди, вяло реагирующие на необходимость решения задач, стоящих перед страной, и не способные работать в быстром темпе при новой повестке. И сколько бы ни твердили оппоненты Алиева, что никаких реформ в стране нет, и Азербайджан не развивается, согласиться с этим сложно. Поскольку налицо изменения в структуре власти, в сферах экономики, транспорта, образования, социальной политике и т. д. Назад Азербайджан явно не катится, на месте не топчется, и в регионе Южного Кавказа занимает лидирующие позиции.



Теперь вопрос в том, кто придет в парламент нового созыва; насколько высока будет профессиональная подготовка и квалификация депутатов, их умение ориентироваться в новых реалиях, включая меняющуюся геополитическую атмосферу. В общем, путь для "перезагрузки" открыт, и дело за "малым" - профессионалами, но идеологически совместимыми с "генеральной линией" Алиева во внешней и внутренней политике.



Напомним, азербайджанская оппозиция и международные организации постоянно пеняют Ильхаму Гейдаровичу на его авторитаризм и формирование однопартийной среды. Вполне возможно, президент желает доказать, что "он не такой". Если это так, в парламент нового созыва попадут и кандидаты от радикалов. Правда, количеством они никого не впечатлят, зато политес будет соблюден. Впрочем, они вполне могут бойкотировать выборы под предлогом их "нелегитимности", а реально - из-за боязни "опозориться", получив в итоге минимальное представительство в мили-меджлисе.



Баку и Ереван вновь подталкивают к войне



Впрочем, иллюзия многопартийности и плюрализма может быть обеспечена за счет так называемой "конструктивной оппозиции", над которой принято смеяться как над "подпевалами" власти. Но это очень большая ошибка: реально "конструктивные", в отличие от радикальных оппозиционеров, функция которых сводится к отрицанию даже очевидно здравых идей, могут сыграть позитивную роль в законодательном органе и соблюсти в нем некий баланс сил. Речь, разумеется, идет о лучшем сценарии.



В общем, Азербайджан переживает сейчас исторический момент. При этом не столь важно, подтолкнул ли к нему "кризис" во власти, аморфность парламента или необходимость убрать из него зарвавшихся депутатов-олигархов с их командами лоббистов, которые могут и подвести Алиева в самый ответственный момент.



Самороспуск парламента хоть и стал сенсацией, не выходит за рамки международной практики, не исключая и европейскую. Вероятно, в новом законодательном органе ставка будет делаться на молодые, но перспективные кадры. При этом Алиев подчеркивает неприемлемость того, чтобы омоложение кадров приняло характер кампании против "старых" политиков. Словом, парламент обещает стать "сплавом опыта и молодости", а Алиев также обещает, что структурные изменения коснутся и правительства.



Оппоненты президента говорят, что затея с роспуском парламента направлена на усиление власти правящей в Азербайджане семьи. Но, заметим, власть ее и так сильна, и за назначением внеочередных выборов не может стоять только рост амбиций и авторитаризма. Все же необходимость проведения решительных реформ, по всей видимости, и является главной целью. Можно долго гадать и о других сопутствующих причинах, но вряд ли стоит. Одно очевидно: революция "сверху", особенно на Востоке, почти всегда лучше, чем-то же действо, предпринятое "снизу". Хотя бы по своим последствиям и "побочному" эффекту.



Ирина Джорбенадзе