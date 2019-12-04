Роскосмос продал фрагменты корабля Восток-1 на запчасти для айфонов

14:40 05.12.2019

Получается можно прийти в Роскосмос, занести денежку и взять то, что душа пожелает



Антон Александров



В сентябре 2019 года в продажу поступили айфоны, украшенные подлинными фрагментами космического корабля Восток-1. Да, того самого, на котором Гагарин в космос летал.



Это не метафора, не розыгрыш и не ошибка. Это реальность. Тут даже конспирологии почти нет. Ну почти нет. Зато есть цена - 2 000 000 рублей за телефон. Ну цена, как цена - на подарках экономить неприлично, однако меня интересует следующий вопрос - где эти ушлые айфонодизайнеры взяли фрагменты космического корабля???



То, что прилетело обратно в 1961 году - оно же либо в музее, либо в закрытом учреждении, либо в закрытом музее закрытого учреждения.



Обгоревший спускаемый модуль "Востока-1" сразу же после приземления Гагарина прикрыли тканью и увезли в подмосковные Подлипки на режимную территорию королевского ОКБ-1. Позже он стал главным экспонатом в музее выросшей из ОКБ-1 ракетно-космической корпорации "Энергия". Музей долгое время был закрытым, в мае 2016 гагаринский корабль стал общедоступен, в составе выставки. Некоторые время спускаемый аппарат выставляется в павильоне "Космос" ВДНХ. Сейчас аппарат снова пребывает в музее РКК "Энергия".



Получается можно прийти в Роскосмос, занести денежку и взять то, что душа пожелает. Принес, значит, чемоданчик к ним в офис и сидишь, ждешь на кожаном диванчике, пока тебе в подвале от Востока-1 отпиливают кусочек.



Так и хочется задать риторический вопрос - а что, так можно было???



Причем надо понимать, что денежку занесли официально, под роспись и документы, ибо люди, которые покупают телефоны за два ляма - они потребуют доказательств подлинности! Они же не лохи.



Хотя с другой стороны, пацанчики, которые втюхивают подобные штуки - они не лохи в кубе. Таким образом вариант, что наших богатеньких айфонолюбителей банально кинули - вполне реален. Но скучен.



А вот история про то, как Роскосмос официально продает подлинные фрагменты Востока-1 - это сенсация, за которую центральные СМИ заплатили бы не скупясь. Куда смотрят редактора "Пусть Говорят"???



Тут же сразу всякие там аналогии и конспирологии в голову лезут! Если Роскосмосу можно, то значит реально и кусочек Владимира Ильича из мавзолея прикупить??? А что тут такого? Инкрустировать фрагмент в телефон, благо технологии позволяют и подарить на юбилей другану, который в молодости был первым секретарем райкома комсомола.



Ничего смешного или невероятного в этом нет. На этом же сайте продаются айфоны с впечатанными подлинными кусочками одежды битлов. За смешную, по сравнению с Гагариным сумму - всего за 700 тыщ.



Да, многим казалось, что в нашей жизни все же осталась толика святого - того, чего нельзя купить или продать. Пусть мало, но осталось. Но если уж Юрий Алексеича продали на фрагменты, то, видимо, конец близок.



Да, Гагарина больше нет. Но есть айфон. По крайней мере у Роскосмоса он теперь точно есть.