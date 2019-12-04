 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.12.2019
14:56  Кашгар: два измерения
14:51  Россия должна помочь Эр-Рияду поднять цены на нефть, - С.Соловьев
14:48  Жители бывшего "военного городка" в Ташкенте: За отъемом земли стоят Артыкходжаев, Арипов, Мирзиеев
14:44  Захар Прилепин: Когда Донбасс вернется в Украину... Никогда!
14:42  Трамп не позволил Макрону выпороть Эрдогана, - С.Тарасов
14:41  Стюардесса по имени... Жена роспремьера Медведева катается по стране на персональном... самолетике
14:40  Роскосмос продал фрагменты корабля Восток-1 на запчасти для айфонов

14:37  Для чего Азер-"диктатор" Алиев стал "революционером", - И.Джорбенадзе
14:35  Ни себе, ни людям: Россия выступает против внерегиональных игроков в ЦентрАзии, - Х.Хуррамов
14:34  "В Узбекистане малый бизнес уничтожается на корню"
14:28  "Я тоже сторонник того, чтобы Таджикистан обратился в международный суд", - К.Назаров
13:16  Во французских Альпах действовал лагерь "русских шпионов-убийц ГРУ", - жжот кипятком Le Monde
13:12  Казахстанские охранники байтерекнули (украли) с Байконура особо ценный кабель
12:08  В Москве вскрыли очередную ячейку ЦА-террористов
11:46  "Турецкий поток" спешит в Европу, - П.Искендеров
11:42  Как Вьетнам примирил Москву и Пекин, - Л.Шипилов
11:38  У НАТО две большие проблемы – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган, - Г.Напольский
10:54  Аким Костанайской области рассказал о своем "домике Архимеда"
10:22  "Сначала будут правила емле-ережелере, после этого будет пилот", - казминобраз поделилися планом ввода латиницы
10:09  Командир штабного батальона КазМинобороны попался на взятке с солдата
10:02  Гульнаре Каримовой в пятый раз продлили срок заключения
09:38  По ТуркменТВ показали кающихся осужденных коррупционеров экс-министров Нобатова и Муликова
09:07  Кыргызская журналистка Бердибаева сняла трусы в знак протеста против коррупционера Матраимова
09:02  Узбекистан отказался сдавать свои аэропорты в концессию мутно-российскому "Новапорту"
08:54  "О правах уйгуров". Трамп хочет озаботить Пекин новым "Идлибом"
08:44  РосВоенБаза в Таджикистане готовится к бою, - "СП"
08:41  Как из России сделали "воронью слободку". Экономика страны запрограммирована на пожар, - В.Катасонов
08:36  "Гонконгеры" выступают как "полезные идиоты" Пекина, - А.Нагорный
08:29  Элита – это звучит гордо? Метаморфозы проблемы русской интеллигенции, - Алексей Кива
08:24  Президент Таджикистана готовит себе преемника, - В.Панфилова
01:25  В Нур-Султане появится проспект Аль Фараби. Почему имя гения оказалось в тени славы "казаха" Чингис-хана, - Н.Нуртазина
01:00  Федорчукова рать: почему ордынский полководец, ходивший на Русь, был русским
00:13  Лапы прочь от Уйгурстана! Конгресс США инициировал еще один антикитайский закон
00:09  В Таджикистане назначена дата парламентских выборов - 1/03/20
Среда, 04.12.2019
22:58  Укол в яйцо. Казахстан принудительно кастрировал первых педофилов
22:53  Новым главой Госслужбы финнадзора Киргизии стал очередной мутнейший ошмяк Арзыбек Кожошев
22:50  Вывод $700 млн из КР: кырпремьер Абылгазиев готов дать показания
20:47  Украина объявила демарш Казахстану из-за "вернувшегося в родную гавань" Крыма
20:40  В Лондоне на улице авто задавило рос-олигарха Обретецкого. Карма
20:34  У джихадистов в Сирии откуда-то появились немецкие танки Leopard 2A4
20:01  Asia Times: зачем Индия убила свою экономику?
19:57  Ирану предстоит сложный выбор, - Дж.Салехи-Исфахани
17:54  Глава Алматы-метро Реимов вновь арестован
17:09  "Граждане Казахстана критикуют первого президента. И это невозможно остановить", - 2-й президент Токаев дал смелое интервью Ж.Немцовой
15:41  Триумф китайского автопрома: Россия капитулирует, - "СП"
15:22  Интересы общества требуют пересмотра мировой экономической политики, - Ю.Пискулов
15:12  Презентация книги С.Иванова "Блаженные похабы. Культурная история юродства" (Москва, Нон фикшн, 8/12)
14:26  КазПолупрез Токаев изумлен. Какую LRT-хрень за 1,5 лярда инвестиций соорудили китайцы в Нур-Султане
14:07  "Электронный концлагерь" или "цифровой рай". Китай планирует управлять всем миром с помощью искусственного интеллекта
13:59  Эхо будущей войны: почему Япония решила купить остров для армии США
13:54  Русский храм в дыму уйгурских очагов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Роскосмос продал фрагменты корабля Восток-1 на запчасти для айфонов
14:40 05.12.2019

Получается можно прийти в Роскосмос, занести денежку и взять то, что душа пожелает

Антон Александров

В сентябре 2019 года в продажу поступили айфоны, украшенные подлинными фрагментами космического корабля Восток-1. Да, того самого, на котором Гагарин в космос летал.

Это не метафора, не розыгрыш и не ошибка. Это реальность. Тут даже конспирологии почти нет. Ну почти нет. Зато есть цена - 2 000 000 рублей за телефон. Ну цена, как цена - на подарках экономить неприлично, однако меня интересует следующий вопрос - где эти ушлые айфонодизайнеры взяли фрагменты космического корабля???

То, что прилетело обратно в 1961 году - оно же либо в музее, либо в закрытом учреждении, либо в закрытом музее закрытого учреждения.

Обгоревший спускаемый модуль "Востока-1" сразу же после приземления Гагарина прикрыли тканью и увезли в подмосковные Подлипки на режимную территорию королевского ОКБ-1. Позже он стал главным экспонатом в музее выросшей из ОКБ-1 ракетно-космической корпорации "Энергия". Музей долгое время был закрытым, в мае 2016 гагаринский корабль стал общедоступен, в составе выставки. Некоторые время спускаемый аппарат выставляется в павильоне "Космос" ВДНХ. Сейчас аппарат снова пребывает в музее РКК "Энергия".

Получается можно прийти в Роскосмос, занести денежку и взять то, что душа пожелает. Принес, значит, чемоданчик к ним в офис и сидишь, ждешь на кожаном диванчике, пока тебе в подвале от Востока-1 отпиливают кусочек.

Так и хочется задать риторический вопрос - а что, так можно было???

Причем надо понимать, что денежку занесли официально, под роспись и документы, ибо люди, которые покупают телефоны за два ляма - они потребуют доказательств подлинности! Они же не лохи.

Хотя с другой стороны, пацанчики, которые втюхивают подобные штуки - они не лохи в кубе. Таким образом вариант, что наших богатеньких айфонолюбителей банально кинули - вполне реален. Но скучен.

А вот история про то, как Роскосмос официально продает подлинные фрагменты Востока-1 - это сенсация, за которую центральные СМИ заплатили бы не скупясь. Куда смотрят редактора "Пусть Говорят"???

Тут же сразу всякие там аналогии и конспирологии в голову лезут! Если Роскосмосу можно, то значит реально и кусочек Владимира Ильича из мавзолея прикупить??? А что тут такого? Инкрустировать фрагмент в телефон, благо технологии позволяют и подарить на юбилей другану, который в молодости был первым секретарем райкома комсомола.

Ничего смешного или невероятного в этом нет. На этом же сайте продаются айфоны с впечатанными подлинными кусочками одежды битлов. За смешную, по сравнению с Гагариным сумму - всего за 700 тыщ.

Да, многим казалось, что в нашей жизни все же осталась толика святого - того, чего нельзя купить или продать. Пусть мало, но осталось. Но если уж Юрий Алексеича продали на фрагменты, то, видимо, конец близок.

Да, Гагарина больше нет. Но есть айфон. По крайней мере у Роскосмоса он теперь точно есть.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575546000
Новости Казахстана
- Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией
- Мажилис одобрил социальные и финансовые законопроекты
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание совета директоров "Kazakh Invest"
- Дарига Назарбаева посетила благотворительный фестиваль "Мелодии волшебства", который проводится для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития
- Рабочий график первого президента
- "Ак жол" констатирует монополизацию экономики и предлагает меры по защите конкуренции
- Кадровые перестановки
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- После депзапроса "Ак жола" операторам связи запретят завышать абонплату путем манипуляций с количеством дней в месяц
- Срок подачи документов для оформления пособия многодетным семьям не ограничен
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  