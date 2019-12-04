Стюардесса по имени... Жена роспремьера Медведева катается по стране на персональном... самолетике

14:41 05.12.2019

Навальный: жена Медведева летает на самолете за $50 млн



Жена премьер-министра России Дмитрия Медведева регулярно пользуется частным самолетом Bombardier Global Express 5000 оценочной стоимостью около 50 миллионов долларов. Бизнес-джет, раньше принадлежавший структурам банка ВТБ, записан на компанию в Белизе. Эти утверждения содержатся в расследовании Алексея Навального, опубликованном 4 декабря.



Навальный сопоставил перелеты самолета с графиком поездок Медведевой и обнаружил, что самолет регулярно появляется там, где появляется Медведева в одно и то же с ней время. Среди маршрутов борта как популярные направления в Европе, так и военная авиабаза в Нижегородской области. Навальный нашел как минимум 11 совпадений маршрутов.



Согласно последней декларации о доходах премьер-министра, в 2018 году за год он заработал около 10 миллионов рублей. У Светланы Медведевой указан нулевой доход. Стоимость аренды бизнес-джета такого класса - около 7-10 тысяч долларов. То есть месячной зарплаты семейной четы медведевых хватило бы на полтора часа аренды самолета, - подсчитало Радио Свобода.



Супруге премьер-министра не полагается личного самолета, отмечает Навальный. Он предполагает, что использование бизнес-джета может быть связано с коррупцией.



Самолет из расследования Навального принадлежит офшорной компании, на которую записан другой бизнес-джет из расследования Фонда борьбы с коррупцией. Он так же принадлежал ВТБ, по данным фонда, теперь им пользуется тележурналиста Наиля Аскер-заде, которую могут связывать близкие отношения с главой банка Андреем Костиным.



Навальный призвал журналистов спросить у Дмитрия Медведева про самолет на пресс-конференции 5 декабря. С ним связалась глава канала RT Маргарита Симоньян и пообещала, что вопрос будет задан, утверждал он. Позднее она заявила, что это не правда. Навальный заявил, что он пошутил.