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Трамп не позволил Макрону выпороть Эрдогана, - С.Тарасов
14:42 05.12.2019

Трамп не позволил Макрону выпороть Эрдогана

Президент Франции Эммануэль Макрон вынес на уровень глав государств - членов НАТО проблему курдов. В эту игру сыграл и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, заявляя, что может заблокировать усилия НАТО по укреплению защиты стран Прибалтики и Польши от России, если члены альянса не объявят террористами подразделения сирийских курдов. И тут сыграл свою партию президент США Дональд Трамп.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

В рамках юбилейного саммита лидеров НАТО в Лондоне президент США Дональд Трамп провел в отеле The Grove встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она продолжалась всего полчаса и проходила в закрытом для прессы режиме. Как сообщил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, было отмечено, как важно, чтобы Анкара выполняла свои обязательства перед альянсом. Трамп и Эрдоган также обсудили региональные проблемы в сфере безопасности, энергобезопасность и дальнейшее укрепление торговых связей путем увеличения объема двусторонней торговли на 100 миллиардов долларов.

О других деталях переговоров не сообщается. Это представляется многозначительным по следующим причинам. Дело в том, что накануне саммита и в первый день его работы стала раскучиваться острая политическая интрига в треугольнике Трамп - Эрдоган - президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее Макрон обвинил Трампа и Эрдогана чуть ли в закулисном сговоре, позволившим Турции начать военную операцию на севере Сирии, о чем другие союзники по альянсу не были извещены. В этой связи французский президент заговорил о "смерти мозга НАТО". И на саммите Макрон пошел дальше. Во-первых, он заявил, что из-за турецкого вторжения в Сирии началось возвращение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во-вторых, обвинил Турцию в ослаблении сирийских курдов, включая бойцов Отрядов народной самообороны (YPD), которые составили костяк в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

"Извините, у нас нет одинакового определения терроризма за столом переговоров, - отметил Макрон. - Когда я смотрю на Турцию, они сейчас сражаются против тех, кто сражался с нами плечом к плечу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". По его словам, "они (турки - С.Т.) хотят, чтобы мы квалифицировали Рабочую партию Курдистана (РПК) и других как террористические группы, но это не наше определение". Помимо того, президент Франции предъявил претензии Анкаре в работе с "доверенными лицами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". Наконец, Макрон расширил фронт атаки на Эрдогана тем, что ввел такой аргумент, как закупка турками российских зенитных ракетных комплексов С-400, и пытался поставить вопрос о членстве Турции в НАТО. Говоря иначе, президент Франции намеревался устроить Турции на саммите НАТО как минимум публичную политическую порку. Но из этого ничего не вышло.

Во время встречи в Лондоне с Макроном американский президент заявил следующее: "Я могу сказать, что у нас прекрасные отношения с Турцией, с Эрдоганом. Американские военные частично покинули Сирию и дали возможность Турции самостоятельно патрулировать свои границы с этой страной". Фактически это признание того, что определенная договоренность между Трампом и Эрдоганом относительно начала Анкарой военной операции на севере Сирии существовала. Что касается С-400, то президент США еще раз напомнил, что Турция ранее хотела приобрести американские Patriot, "но администрация (президента Барака - С.Т.) Обамы не позволила им этого сделать. Так что у этой истории есть две стороны, и я должен сказать об этом". Это намек на то, что в случае, если Конгресс США примет законопроект о санкциях против Турции в связи с приобретением С-400, то Трамп может его не подписать. При этом слова Макрона о "смерти мозга НАТО" президент оценил как "оскорбительные и очень неприятные" и почему-то решил напомнить Парижу об "очень высоком уровне безработицы" и о том, что "в НАТО никто так не нуждается, как Франция".

Так была сорвана публичная атака на Эрдогана в Лондоне, которого хотели сделать "провокационной фигурой". Возможно, еще и потому, что альянсу необходимо было продемонстрировать единство, чтобы, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "не ставить под сомнение гарантии безопасности, предоставляемые альянсом". Однако это только одна сторона медали. Суть другой в том, что Макрон вынес на уровень глав государств - членов НАТО проблему курдов, инициировал полемику. В эту игру сыграл и Эрдоган, заявляя, что может заблокировать усилия альянса по укреплению защиты стран Прибалтики и Польши от России, если члены НАТО не объявят террористами подразделения сирийских курдов и прочие группировки, которые Анкара считает таковыми. "Мы можем собраться и обсудить эти вопросы там, с удовольствием, - заявил он. - Но если наши друзья в НАТО не признают террористическими организациями тех, кого мы считаем террористическими организациями, мы будем выступать против любых шагов, которые будут предприниматься там".

Отсюда возникает вопрос о том, стал ли Трамп поддерживать Эрдогана в этом вопросе или речь идет о каких-то компромиссах тактического свойства? Если их нет, то и противоречий между Трампом и Макроном на этом направлении не существует, есть только разница в подходах к этой проблеме. Тогда рано или поздно Анкара перестанет "маршировать" под натовские бравурные марши, хотя пока демонстрирует склонность к союзничеству с США, рассчитывая склонить американцев все же на свою сторону. Что касается Трампа, то он продолжает оказывать определенную поддержку этнически смешанным Демократическим силам Сирии (SDF), подчеркивая различие между ними и РПК. Это пока облегчает отношения президента с его критиками в Конгрессе. Посмотрим, что будет дальше.

Источник - REGNUM
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