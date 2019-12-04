 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.12.2019
14:56  Кашгар: два измерения
14:51  Россия должна помочь Эр-Рияду поднять цены на нефть, - С.Соловьев
14:48  Жители бывшего "военного городка" в Ташкенте: За отъемом земли стоят Артыкходжаев, Арипов, Мирзиеев
14:44  Захар Прилепин: Когда Донбасс вернется в Украину... Никогда!
14:42  Трамп не позволил Макрону выпороть Эрдогана, - С.Тарасов
14:41  Стюардесса по имени... Жена роспремьера Медведева катается по стране на персональном... самолетике
14:40  Роскосмос продал фрагменты корабля Восток-1 на запчасти для айфонов

14:37  Для чего Азер-"диктатор" Алиев стал "революционером", - И.Джорбенадзе
14:35  Ни себе, ни людям: Россия выступает против внерегиональных игроков в ЦентрАзии, - Х.Хуррамов
14:34  "В Узбекистане малый бизнес уничтожается на корню"
14:28  "Я тоже сторонник того, чтобы Таджикистан обратился в международный суд", - К.Назаров
13:16  Во французских Альпах действовал лагерь "русских шпионов-убийц ГРУ", - жжот кипятком Le Monde
13:12  Казахстанские охранники байтерекнули (украли) с Байконура особо ценный кабель
12:08  В Москве вскрыли очередную ячейку ЦА-террористов
11:46  "Турецкий поток" спешит в Европу, - П.Искендеров
11:42  Как Вьетнам примирил Москву и Пекин, - Л.Шипилов
11:38  У НАТО две большие проблемы – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган, - Г.Напольский
10:54  Аким Костанайской области рассказал о своем "домике Архимеда"
10:22  "Сначала будут правила емле-ережелере, после этого будет пилот", - казминобраз поделилися планом ввода латиницы
10:09  Командир штабного батальона КазМинобороны попался на взятке с солдата
10:02  Гульнаре Каримовой в пятый раз продлили срок заключения
09:38  По ТуркменТВ показали кающихся осужденных коррупционеров экс-министров Нобатова и Муликова
09:07  Кыргызская журналистка Бердибаева сняла трусы в знак протеста против коррупционера Матраимова
09:02  Узбекистан отказался сдавать свои аэропорты в концессию мутно-российскому "Новапорту"
08:54  "О правах уйгуров". Трамп хочет озаботить Пекин новым "Идлибом"
08:44  РосВоенБаза в Таджикистане готовится к бою, - "СП"
08:41  Как из России сделали "воронью слободку". Экономика страны запрограммирована на пожар, - В.Катасонов
08:36  "Гонконгеры" выступают как "полезные идиоты" Пекина, - А.Нагорный
08:29  Элита – это звучит гордо? Метаморфозы проблемы русской интеллигенции, - Алексей Кива
08:24  Президент Таджикистана готовит себе преемника, - В.Панфилова
01:25  В Нур-Султане появится проспект Аль Фараби. Почему имя гения оказалось в тени славы "казаха" Чингис-хана, - Н.Нуртазина
01:00  Федорчукова рать: почему ордынский полководец, ходивший на Русь, был русским
00:13  Лапы прочь от Уйгурстана! Конгресс США инициировал еще один антикитайский закон
00:09  В Таджикистане назначена дата парламентских выборов - 1/03/20
Среда, 04.12.2019
22:58  Укол в яйцо. Казахстан принудительно кастрировал первых педофилов
22:53  Новым главой Госслужбы финнадзора Киргизии стал очередной мутнейший ошмяк Арзыбек Кожошев
22:50  Вывод $700 млн из КР: кырпремьер Абылгазиев готов дать показания
20:47  Украина объявила демарш Казахстану из-за "вернувшегося в родную гавань" Крыма
20:40  В Лондоне на улице авто задавило рос-олигарха Обретецкого. Карма
20:34  У джихадистов в Сирии откуда-то появились немецкие танки Leopard 2A4
20:01  Asia Times: зачем Индия убила свою экономику?
19:57  Ирану предстоит сложный выбор, - Дж.Салехи-Исфахани
17:54  Глава Алматы-метро Реимов вновь арестован
17:09  "Граждане Казахстана критикуют первого президента. И это невозможно остановить", - 2-й президент Токаев дал смелое интервью Ж.Немцовой
15:41  Триумф китайского автопрома: Россия капитулирует, - "СП"
15:22  Интересы общества требуют пересмотра мировой экономической политики, - Ю.Пискулов
15:12  Презентация книги С.Иванова "Блаженные похабы. Культурная история юродства" (Москва, Нон фикшн, 8/12)
14:26  КазПолупрез Токаев изумлен. Какую LRT-хрень за 1,5 лярда инвестиций соорудили китайцы в Нур-Султане
14:07  "Электронный концлагерь" или "цифровой рай". Китай планирует управлять всем миром с помощью искусственного интеллекта
13:59  Эхо будущей войны: почему Япония решила купить остров для армии США
13:54  Русский храм в дыму уйгурских очагов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Захар Прилепин: Когда Донбасс вернется в Украину... Никогда!
14:44 05.12.2019

Захар Прилепин: Донбасс стал реабилитацией событий 1991-го

В эксклюзивном интервью "КП" известный писатель рассказал о своем новом романе-фантасмагории "Некоторые не попадут в ад", который будет презентован на этой неделе. Военкор "КП" Александр Коц уже прочитал книгу и поговорил о ней с автором

АЛЕКСАНДР КОЦ

Захара Прилепина знали в Донбассе не как писателя, а как боевого офицера, заместителя командира батальона армии ДНР.

От первого лица

"...Взрывное устройство установили над входом, под кондиционером; вход был напротив стойки. Якобы кто-то отвлек бармена (тот должен был уйти в подсобку), и тут же все закрепили, наудачу: а вдруг кто-нибудь живой зайдет, чтоб умереть. Взрывчатка была начинена железными шариками, очень много этих шариков попало в него, в его голову. Поэтому гроб был закрытым. Когда гроб открывали, для вдовы, я стоял далеко. Сашка Казак был рядом с гробом, но я не спросил у него, как выглядел убитый. Мне неинтересно, я не хочу этого знать. Если вдруг знаете - не надо рассказывать..."

Новый роман Захара Прилепина не основан на реальных событиях. Он эти события и есть - с их рваным, словно осколком, нервом, лихой, как езда под обстрелом, окопной явью и настоящей, крепкой, как самосад, дружбой. Честный рассказ о годах, проведенных в Донбассе рядом с удивительными людьми, каждый из которых уникален по-своему. Свидетельство от первого лица о событиях, которые хоть и были первополосными, но не всегда полноценно описанными. Словно в мозаике не хватает какой-то детали, которую можно найти, только взглянув на картину с другой стороны - изнутри. Только тогда известные факты - создание "батальона Прилепина", учреждение Малороссии, убийство главы ДНР - обретают цельную, не всегда приятную на вид форму, пропахшую пороховой гарью и спиртом. Пропитанную верностью, предательством, радостью и болью вперемешку с горьким цинизмом.

"...Мать (бабушка?) одного бойца пишет: мы так верили вам, а он мечтал, хвалился: я буду служить у Захара - и служил, - а теперь лежит с перебитым позвоночником. Мы отдавали вам молодого, прекрасного, здорового парня. Где он?.. Сразу, быстрым движением - откуда что взялось - двинул курсор на крестик в углу: щелк! - и вроде не было этого письма; приснилось.

Вспомнил, как Захарченко, ночью, - мы куда-то шли посреди темноты, - скривившись, как от досадной боли, говорил: "Захар, я сначала помогал, переписывался, спрашивал, как там дела; первому помогал больше всех, ездил к нему; пятому помогал, десятому, двадцатому. Потом, когда счет перевалил за сто, за тысячу - перестал об этом думать. Помогаю, но не думаю. Нет такого сердца на земле".

Через день я включил ноут, нашел то письмо, быстро набрал текст: "Помню о каждом своем бойце". (Соврал, у половины не запомнил даже позывные.) "Чем смогу помочь?" Мать (бабушка?): "Спасибо, что ответили. Сын говорил, что вы хороший". А еще через час меня забанила..."

"Зачем мне врать?"

- Если бы мы с тобой не были 100 лет знакомы, я бы первым вопросом спросил: это автобиографичная книга? - встретились мы с Захаром накануне официальной презентации книги.

- Ну а почему нет. Нормальный вопрос. Вообще изначально я думал, что, когда напишу про Донбасс, о себе не скажу ни слова. Я видел там так много удивительных, потрясших меня людей, настоящих героев, что все, касающееся меня, вообще не имеет никакого значения. Но после смерти Александра Захарченко появилось слишком много вранья, передергивания и мифологии со стороны украинских СМИ и людей, откровенно зловредных, которые здесь или в Донбассе манипулируют сознанием...

- Такое ощущение, что этой книгой ты отвечаешь на, как пишут на различных сайтах, "часто задаваемые вопросы".

- Не так. Желание что-то оспорить в тексте занимает процентов пять от силы. Оно потерялось в одной большой Истории. Различные глупости, наезды, развенчания - это реакция на информационное поле, она исчезает через месяц. А история дружбы с человеком, которого я очень любил, останется навсегда. История, для меня уже кажущаяся фантасмагорической, обморочной. Когда мы встретились с тобой зимой 2016 года ("КП" тогда первой сообщила о создании "батальона Прилепина". - Авт.), 250 человек, которых надо кормить, снабжать экипировкой... Смотришь сейчас - неужели это было со мной! Все стремительно меняется, я понял, что я что-то забуду, если не скажу сейчас.

- Украинские СМИ неделю будут книгу разбирать на цитаты, выпячивая "самодурство и алкоголизм сепаратистов".

- Не беда. Чего, они сами не бухают? Все взрослые люди поймут, а с дураками мы не разговариваем. Я не думаю, что обычные бытовые вещи надо скрывать. Я живу в пространстве русской культуры, где есть "Москва кабацкая" Сергея Есенина, "Москва - Петушки" Венедикта Ерофеева. Один прочитает про алкоголь, другой про мою жену, третий про мой вояж за границу и Кустурицу - скажет, это тут лишнее... Мне все равно, я когда писал, уж прости, но я с вечностью разговаривал - к Богу обращался. Я нахожусь в контексте вещей, которые никак не связаны с реакцией отдельно взятых людей. Чем ценна литература, и русская литература в том числе, - своей абсолютной правдивостью, она голая, расхристанная. Недавно был юбилей Юрия Бондарева - 95 лет. Великая русская военная литература. Или "Тихий Дон" Шолохова. Или Константин Воробьев. Я не сравниваю сейчас себя с ними. Но там все явлено - насилие, зверства, кровь, предательство... А когда ты пытаешься себя кастрировать, тебе не поверят. Зачем я буду врать? Книга же не о пьянках.

- Она скорее о людях.

- Да. И об их личном выборе. Одни пьют, другие не очень образованные, третьи еще чем-то не вышли. У них свои судьбы, жены, биографии. И это не из области пропаганды. Так зачем мне из них трезвых делать?

В эксклюзивном интервью "КП" известный писатель рассказал о своем новом романе-фантасмагории "Некоторые не попадут в ад"

"Земля - это святое"

- Книга выходит сразу после пятилетия присоединения Крыма и накануне пятилетия начала войны в Донбассе. Какие промежуточные итоги для тебя наиболее заметны?

- Они все находятся в сфере пафосного декларирования. Во-первых, это настоящая героическая история. Если оглядываться - есть Ермак, есть Ковпак, есть истории, которые вошли в песни, национальное самосознание. И сейчас мы явили нечто подобное. Для меня Донбасс стал наибольшей реабилитацией событий 91-го года. Мы себя реанимировали как народ, как возможность явиться самозванно и для мужества, и для воинственности, и для поэтичности - сколько песен написано за пять лет! Мы-то думали, что эти вещи давно перестали работать, а это не так. Скажут - слишком дорогая цена, дети погибли, 8000 мирных жителей, а ты про какие-то песни, про героику. Но это реально важно, за счет этого мы и существуем. И я в этой книжке себе вопрос задаю: останется ли это, как остался Ермак, Стенька Разин? Историю Древней Греции помним, а свое вчера забываем...

- А что думаешь о будущем? О жителях Донбасса?

- Я уверен, что они не вернутся на Украину. Это будет катастрофой. Мы живем в мире, в котором географических приобретений не было ни у кого, даже у самых великих держав, сколько бы и где они ни воевали. А у нас есть Крым и потенциально есть Донбасс. Есть земля, героика и возможность воздействовать на процессы на Украине, которая не может отказаться от этой территории, манипулировать ее властью, пока мы ее не сдвинем и не переформатируем. Как бы цинично это ни звучало по отношению к жителям Донбасса.

- Тебе могут ответить, что в современном мире страны бьются за интеллект, высокие технологии, а не за географию.

- Я с этим не согласен. Японцы вон бьются за островки нелепые, китайцы готовы выкупать за сумасшедшие деньги, в Нагорном Карабахе две нации бодаются, в Сербии есть ценности, которые для народа считаются абсолютными. Не надо кривляться, как украинцы, - ха-ха-ха, взгляните на этот огрызок - Новороссию. Люди за меньшее умирали, как там в песне - "У деревни Крюково погибает взвод". Земля - это святое, это место силы, полное крови и праха будущего и прошлого. Мне не нравится, что произошло в Донбассе после смерти Захарченко, что не отменяет борьбу Донбасса за свободу.

- Выборы на Украине что-то могут поменять?

- В зависимости от того, какие у нас есть договоренности с предполагаемыми победителями. Если у нас есть возможность ими манипулировать и даже шантажировать, возможны позитивные изменения. А если мы просто движимы силой инерции, как с Януковичем, будут те же самые грабли. Для этой территории характерно наплевательское отношение к прежним договоренностям. Нам нужна про-русская Украина. И она такой будет. Это долгий процесс, но неизбежный. Когда я воевал в Чечне, мне говорили, что мы 100 лет будем враждовать. Ну и где сегодня те предсказатели?

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575546240
Новости Казахстана
- Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией
- Мажилис одобрил социальные и финансовые законопроекты
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание совета директоров "Kazakh Invest"
- Дарига Назарбаева посетила благотворительный фестиваль "Мелодии волшебства", который проводится для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития
- Рабочий график первого президента
- "Ак жол" констатирует монополизацию экономики и предлагает меры по защите конкуренции
- Кадровые перестановки
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- После депзапроса "Ак жола" операторам связи запретят завышать абонплату путем манипуляций с количеством дней в месяц
- Срок подачи документов для оформления пособия многодетным семьям не ограничен
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  