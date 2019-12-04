Жители бывшего "военного городка" в Ташкенте: За отъемом земли стоят Артыкходжаев, Арипов, Мирзиеев

14:48 05.12.2019

Дом на месте участка, принадлежавшего секретарю Совета безопасности при президенте Узбекистана В. Махмудову



По словам владельцев квартир, находящихся в девяти домах на улице Паркентской-2, которые были построены еще в конце 19-го-начале 20-го века, незаконные действия застройщика, городской администрации и суда покрываются несколькими лицами, а именно хокимом города Джахонгиром Артыкходжаевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым и, судя по всему, стоящим за ними президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.



Следует отметить, что раньше бывший "военный городок" был в полтора раза больше, так как имел еще одну линию домов, снесенных примерно в 2000 году, при строительстве Малой кольцевой дороги.



Жители рассказали, что года три назад, уже после смерти Ислама Каримова, премьер-министр Абдулла Арипов посетил "городок" и сказал, что на его месте будет то ли военная база, то ли автопарк. То есть, этот план, по всей видимости, начала оформляться еще в то время.



Поскольку "городок" населяли семьи военных, то все, что происходило в оборонном ведомстве, мгновенно становилось достоянием всего его населения. Передавалось, что этот план должен был утвердить секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов. И что будто бы он, при изучении плана заявил, что не видит в нем никаких противоречий. (Говорят, что Махмудов всеми силами избегает ставить свою подпись под любыми документами.)



Семья Махмудова, к слову, имела огромный участок с домом на углу улицы Асакинской, где жили еще его родители. Дед возглавлял народный контроль УзССР, отец был генералом общевойскового училища, а в 1990-х - начальником штаба Минобороны Узбекистана. В 1990-е Шавкат Мирзиеев возглавлял хокимият Мирзо-Улугбекского района, где располагается как это училище, так и бывший "военный городок", и, в соответствии с высказанными предположениями, тогда-то они и познакомились, а затем установили дружественные и деловые контакты.



Мне рассказали, что в первой половине 2018 года секретарь Совета безопасности отметился необычным поступком. Он зашел в магазин на Асакинской, напротив своего бывшего дома, и почему-то поведал продавцам (прекрасно с ним знакомым), что лично он не имеет никакого отношения к возможному сносу "военного городка", так как неплохо продал свой собственный участок - за полмиллиона долларов. Те очень удивились, что человек столь высокого ранга заходит к ним и вот так запросто повествует о выгодной продаже своего участка, и скоро об этом знала вся улица. Причем, заверениям о его непричастности к сносу, люди как раз не поверили.



Информацию об истинных заказчиках сноса "городка" удержать втайне трудно - она, как вода в решете, утекает изо всех дыр. Например, представитель застройщика доверительно поделился с жителями, что Абдулла Арипов уже доложил президенту: "территория скоро будет расчищена".



И хотя документов подтверждающих эту информацию нет, то есть все основывается на рассказах по-прежнему живущих здесь людей, которые, к тому же, не хотят публично называть свои имена, в целом все сходится.



На то, что "городок" представляет собой не просто группу построек, а исторически-культурную ценность (об этом здесь) правящая верхушка даже не реагирует. Не отрицает, не пытается обсуждать - просто тихой сапой отбирает приглянувшуюся территорию.



Один из жителей рассказал мне, что они написали в узбекское отделение ЮНЕСКО, чтобы признать "городок" исторической ценностью. Пока что слом домов приостановлен. Но может возобновиться в любую минуту.



А вообще отъем земли в Ташкенте и других городах Узбекистана осуществляется по стандартной криминальной схеме. Необычным является лишь то, что руководит этим сам президент страны. Хокимам городов и областей, назначаемым главой государства, поручается писать постановления о передаче формально государственной земли непонятным частным застройщикам. Суды, которые опять-таки контролирует президент, автоматически признают все эти решения законными и правильными. Люди изгоняются. Дома сносятся. Деньги в итоге попадают в "нужные" карманы, а президент тут как бы ни при чем.



Возвращаясь к "военному городку", добавлю, что, возможно, никакого парка военных машин на его территории не появится, а все произойдет как на Себзаре. Напомню, что массив Себзар, точнее махалля Кох-ота, была снесена бульдозерами в ночь с 29 на 30 сентября 2018 года в присутствии премьер-министра Абдуллы Арипова и хокима Ташкента (тогда еще с приставкой и.о.) Джахонгира Артыкходжаева. По объяснениям последнего - для строительства посольств Индии, Китая и Таджикистана. Однако здания дипмиссий на пустыре так и не появились, а летом 2019-го малоизвестная компания Trust Connect Invest Group оповестила, что на этой территории будет осуществляться проект по застройке, именуемый "Себзар-сити", и осуществлять его будет именно она. После нашей публикации компания поспешно закрыла свой сайт и удалила его страницу в Фейсбуке.



Если же мысленно продолжить линию вдоль Малой кольцевой, где власти желали бы возвести "элитные" многоэтажки, становится видно, что следующий кусок "аппетитной" территории располагается аккурат на месте парка "старого" ТашМИ...



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Алексей Волосевич