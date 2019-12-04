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Россия должна помочь Эр-Рияду поднять цены на нефть, - С.Соловьев
14:51 05.12.2019

Россия должна помочь Эр-Рияду поднять цены на нефть

Почему Александр Новак сопротивляется инициативам Саудовской Аравии о снижении нефтедобычи

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

Сегодня в рамках нового договора ОПЕК+ членам картеля и ассоциированным участникам предстоит обсудить в Вене насущные вопросы нефтяной отрасли на заседании мониторинговой комиссии. Новак говорит о необходимости "конструктивного" подхода к сокращению производства нефти, при этом звучат слова и о том, что саудиты требуют от партнеров "снижения добычи до неприемлемых для бюджета уровней".

Саудовская Аравия как никогда нуждается в высоких ценах на нефть, а лоббируемое ею резкое сокращение добычи в формате продленного договора ОПЕК+ рассматривает как условие успешного проведения IPO государственной нефтяной корпорации Aramco. Саудиты задают тон на мировом нефтяном рынке, отстаивая национальные интересы, однако с ними полностью совпадают и интересы России, которая также зависит от цен на нефть.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2019 году составят 9 трлн рублей, а вот на 2020 год Минфин закладывает уже только 7,4 трлн рублей. Это значит, что правительство допускает серьезное снижение котировок, которое может случиться из-за давления США, по причине неурегулированности торговых войн между Соединенными Штатами и КНР, из-за стагнации мировой экономики и вследствие прочих причин, включая и отсутствие полного согласия у участников переговоров ОПЕК+.

Последствия сокращения нефтегазовых доходов уже отразились на госбюджете-2020, в котором оказались снижены расходы на здравоохранение, образование, социальную сферу. А Центробанк РФ в своем пессимистическом сценарии и вовсе прогнозирует возможность обвала цен на нефть до 20 долларов за баррель, то есть в три раза с нынешнего уровня.

В такой ситуации министру энергетики Новаку впору бы не спорить с саудовскими коллегами, а, что называется, бежать за партнерами с обещанием всемерной поддержки их инициатив по резкому сокращению добычи нефти с целью поддержания справедливых цен на рынке. Но Александр Новак и энергетический блок правительства будто и не замечают, что Третья мировая тарифная и ценовая война уже грянула и набирает обороты.

Основной противодействующий игрок на этом рынке - США, которые ставят на понижение котировок: впереди у Трампа выборы, а дорожающий бензин совсем некстати. В руках у Трампа - верный инструмент в виде Твиттера, которым президент регулярно пользуется для давления на рынок и его участников.

Похоже, что на этом фоне Саудовская Аравия более прагматично, чем ее партнеры по картелю, подходит к расчетам всех рисков, требуя ужесточения договора, снижения добычи нефти в сутки на 1,6 млн баррелей вместо 1,2 млн. Однако в ответ саудиты слышат, по сути, лишь невнятные сигналы российской стороны, представитель которой министр Новак предлагает воздержаться от "резких шагов" по дальнейшему сокращению добычи и вообще подвесить ситуацию до весны. Однако рынок ждет знаковых сообщений от ОПЕК+ уже сегодня, потому что за зиму ситуация может непредсказуемо измениться, а развитие событий рискует приобрести лавинообразный характер.

На Третьей мировой тарифно-ценовой войне шансы на победу имеет тот, кто стреляет первым. Саудиты свои ружья зарядили и готовы к выстрелам, но ждут поддержки союзников, которым вместе по силам обеспечить залп. Но с согласованностью действий и с коллективной решимостью бороться за рынок, похоже, возникают проблемы, которые не в последнюю очередь касаются и России.

При том, что наша страна по-прежнему критически зависит от нефти и газа, в России, по сути, до сих пор не выработано четкой стратегии по части внешней энергетической политики. Госдума принимает сотни законов в год, но ни в одном из них не прописано, что интересы России на внешнем периметре заключаются в продвижении как можно более высоких котировок на добываемые в сибирских недрах энергоносители.

Добывать и качать нефть в сегодняшней ситуации - недостаточно, необходимо уметь защищать справедливую цену на национальные богатства и делать это последовательно, руководствуясь патриотическими соображениями и долгосрочными интересами державы.

У России имеется широкой арсенал средств для того, чтобы нейтрализовать встречное давление на энергетический рынок со стороны оппонентов, а также для более активного продвижения своих интересов. Такой ключевой игрок на нефтегазовом рынке, как Россия, да еще в союзе с Саудовской Аравией, мог бы стать полноправным законодателем мировой энергетической повестки. Но для этого требуются политическая воля и согласованность действий нефтедобытчиков и отраслевых чиновников во главе с Александром Новаком. Понимает ли он, что в его руках находится сегодня судьба российских пенсионеров, врачей и учителей?

Источник - REGNUM
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