Кашгар: два измерения

14:56 05.12.2019 Мне и в голову не приходило, что все может быть именно так…



А как читайте в предыдущем посте Долгая дорога в Кашгар



Я, конечно, мог бы написать тривиально, дескать, в древнем Уйгурстане – Восточном Туркестане – сошлись прошлое и будущее, прогресс и архаика, и быть при этом правым. Но реальность такова, что при всем этом северо-западная часть Китая живет по двойному времени – китайскому (пекинскому) и уйгурскому. Не секрет, что крупнейшие в Синьцзяне нации не слишком жалуют друг друга, но чтобы вот так – каждая жила в своем времени, не пересекаясь…



Первое впечатление – что попал в обычный провинциальный китайский город, многие из которых мне удалось повидать в 2011 году по пути из Пекина в Тибет. Те же высотные безвкусные дома, тот же хаос на улицах, мусор... Но подобное ощущение сохраняется до тех пор, пока не попадаешь в городской центр. А это уже нечто особенное. Первое, что бросается в глаза, это люди. Стар и млад, мужчины и женщины – все выпадают из привычного видеоряда. Причем если китайцы в своих нарядах выглядят либо довольно серо, либо очень ярко и современно, то уйгуры будто явились из далекого прошлого. Седовласые старики с бородками, словно родственники старика Хоттабыча. Женщины в национальных костюмах (в длинных цветастых платьях и обязательно в платках на голове, довольно часто в хиджабах), разъезжающие на скутерах.



Скутеры в Кашгаре – отдельное явление, даже в Пекине такого не наблюдается. Они используются повсеместно как основное средство передвижения. Вначале ты не понимаешь, почему так тихо на улицах, но потом выясняется, что все эти мопеды – электрические. Заряжаются от обычной розетки, одного заряда хватает на 50–60 км. Обычно на сиденье постелены восточные коврики, а сзади приторочены большие багажники, реже – пластмассовые люльки для детей. Для традиционного мусульманского общества зрелище уйгурских женщин, носящихся на скутерах по городу, довольно странно. Типичная картина – колоритная тетушка, явно почтенная мать семейства, рулит одной рукой, в другой держит мобильный телефон, по которому деловито с кем-то общается. Или высший пилотаж: две бабушки едут рядом параллельным курсом и умудряются вовсю переговариваться. Хоттабычи от своих половин тоже не отстают.



Несмотря на культурные и языковые различия, быстро привыкаешь к новому месту. В первый день еще ощущается другое пространство, на второй ты уже сонастраиваешься, осваиваешься. На третий – уже как дома.



Вы все же устали от избытка экзотики? В городе есть парочка мест, где можно встретить европейцев (помимо туристов, конечно, – они повсюду) в привычной атмосфере. В "Каракорум кафе" вам подадут завтрак с кофе, чизкейком и пиццей. Цены, правда, в 2–3 раза выше, чем в традиционных китайских и уйгурских заведениях. Но, если вы не готовы чуть ли не плакать от обилия перца в организме, сидя утром в уборной, то "Каракорум кафе" для вас. Оно находится на Симан-роуд, рядом с Желтой мечетью. Есть Wi Fi и куча иностранцев, с которыми можно поговорить на английском. Еще одно место, где обслуживают по-западному, – "Джонс кафе" в отеле "Симан", что на территории бывшего российского консульства, открытого еще в 1890 году, во время "большой игры" между Великобританией и Россией за влияние в Центральной Азии. "Джонс кафе" включено в путеводители Lonely Planet с 1988 года. Хозяин Джон (китаец) попутно помогает решать всякие туристские проблемы.



Город уже давно привык к иностранцам и спокойно их воспринимает. Здесь всегда пересекались, общались и торговали самые разные нации, культуры, цивилизации. Это ворота в Китай, Индию, Пакистан, Тибет, Афганистан, Среднюю Азию. Если вы, как говорят, внешне "белый человек", то на вас посмотрят безо всякого удивления, не будут "пялиться", что далеко не правило в других провинциях Китая.



От "Симана" всего 15 минут пешком до исторического центра Кашгара. Украшением его по праву считаются мечеть Ид-Ках (Желтая мечеть) и окружающий ее рынок. Эта мечеть – самая большая по площади в Китае и 12-я в мире, собирает трижды в год на религиозные праздники до 60 тыс. человек. Она была построена в 1442 году, а затем неоднократно перестраивалась. Гиды говорят, что ежедневно на вечернюю молитву в Ид-Ках приходят 2–3 тыс. человек, а по пятницам – до 10 тыс. Несмотря на размеры, мечеть не подавляет своим внешним видом – минареты "всего лишь" по 18 метров, а сам входной портал – 12 метров. Женщин во время молитв туда не пускают, но туристам, в перерывах, – добро пожаловать, если только голова покрыта платком и одеяние не слишком открытое.



Слово "портал" употреблено не просто так. Кашгар можно смело назвать городом временных порталов. Первый отделяет даун-таун с супермаркетами и отелями, плакатами на английском: "Добро пожаловать в прекрасный Кашгар!" или "Если вы не были в Кашгаре, то не видели Синьцзяна, если вы не видели Синьцзяна, то не видели Китая!" – от базара, где, как и века назад, в особом почете повозки с осликами и царит первозданный хаос. А в вечернее время прилегающие к площади улицы превращаются в один сплошной рынок, соединяясь с большим городским базаром. В 50 метрах от него перекинут с виду не очень надежный висячий мост, по которому, однако, ловко и без опаски снуют местные жители. Подобно еще одному временному порталу, это инженерное сооружение, где с трудом разойдутся двое, ведет в Гаотай – поселок мастеров. Издали район выглядит малопривлекательно: нагромождение древних жилищ, некоторым из которых более 500 лет. Тем не менее внутри вполне безопасно, разве что местным надоели бесконечные вылазки туристов и на входе в поселение висит надпись на английском: "Не входить". Это для тех, кто случайно или специально подходит к кварталу не с "лицензированной" стороны. Гаотай охраняется ЮНЕСКО, вход платный, цена билета около 3000 тенге.



Поселок – одно из самых самобытных мест в Кашгаре. Этому кварталу уже более 1000 лет, и он до сих пор жилой, в нем постоянно находятся около 4000 жителей. Издавна это был район уйгурских мастеров и ремесленников. Дома тут строились из глины и камыша, украшались керамикой. После того как в какой-нибудь семье происходила свадьба, для новой семьи пристраивался еще один этаж, потом еще и еще, так здания разрастались. В народе Гаотай называют "Пирог", потому что все дома как бы многослойные, а вокруг уже строят современные небоскребы.



На другом конце поселка (со стороны "лицензированного" входа) очередной временной портал выносит в будущее – на новую площадь с монументом Мао, бесстрастно взирающим на женщин в парандже и пионеров с обгрызенными концами галстуков. Как и многие постройки, возведенные китайцами, памятник слабо гармонирует с уйгурскими глиняными домами и мечетями. Кашгарский монумент – второй по высоте в Китае, посвященный "великому кормчему".



В остальном Кашгар довольно провинциальный, уютный город. Основные пункты притяжения иностранцев – горы и пустыни – находятся довольно далеко. С другой стороны, зачем что-то придумывать, когда все дороги и так в конечном итоге сходятся здесь?



В семь утра китайцы уже спешат по своим делам. Школьники тоже обязаны подчиняться официальному времени. Но, поскольку основное население – это все-таки уйгуры, главная жизнь начинает кипеть на два часа позже. Я, кстати, так ни разу и не слышал призыва к намазу, поэтому не могу сказать, к какому часу просыпаются муэдзины… Между тем действующих мечетей в городе много, причем достаточно новых, встроенных прямо в жилые дома. Думается, китайцы разумно поступили, что после завоевания этого края не стали кардинально менять уклад местных жителей, поскольку проблем, связанных с обидами коренного населения, и без того хватает.



Сказать, что все уйгуры просыпаются позже китайцев, нельзя. Уйгурские такси работают с раннего утра. Причем по тем же ценам, что и китайские – более современные и захватившие лучшие туристические точки (отдаленный от города мавзолей Апак-ходжа и аэропорт). Как и в целом со временем, кажется, что счетчики китайских таксистов движутся быстрее, чем у соседей. Но ни те ни другие не станут понапрасну "нарезать круги" и гарантированно вернут сдачу, если, конечно, пассажир сам не пожелает дать чаевых.



Создается впечатление, что ежедневная разница в два часа в конечном итоге привела к дистанции в десятки лет – именно так выглядят различия между китайскими и уйгурскими кварталами, между стилем жизни двух соседствующих народов. Но не сказать, чтобы уйгуры от этого страдали. Их большие дома, увитые виноградом и дышащие прохладой, пусть даже без всей необходимой бытовой техники, в летнюю жару смотрятся куда более привлекательно, нежели маленькие квартиры в современных многоэтажках, где проживают китайцы. То же самое касается и остального: торговли, закусочных и шашлычных, крошечных мастерских, сельского хозяйства – все это бизнес уйгуров, то, чем они занимаются и в чем преуспевают сотни лет.



Однако не стоит думать, что в СУАР проживают только ханьцы и уйгуры. На севере, в районе Урумчи, имеется довольно большая казахская диаспора. Очень много дунган из соседней провинции Ганьсу. Если кто не знает, название народности "дунгане" – русское, поскольку самоназвание "ху-и" звучало для русских не совсем прилично. Уйгуры с удовольствием питаются в дунганских кафе, ведь дунгане – их братья по вере.



Двигаясь на юго-восток по новому Каракорумскому шоссе к цели моего путешествия – вершине Музтаг-Ата, попали в места исторического проживания этнических киргизов. Они одни из коренных обитателей районов, примыкающих к Кашгару, при этом сохраняющие нейтралитет к длительному противостоянию уйгуров и ханьцев. На берегу популярного у туристов озера Караколь построена целая этнодеревня. Но это скорее аттракцион для туристов. Следующее поселение – Субаши, из которого отправляются к заветной вершине альпинистские группы, гораздо аутентичнее. Мне даже довелось поработать толмачом. Возле деревни "сломались" таджикские "дальнобойщики", типичные такие, с золотыми зубами. Стали пытаться решить свою проблему, но никак не могли понять друг друга с киргизами. Радости таджиков не было предела, когда в моей скудной смеси тюркских языков и английского послышались вкрапления русских слов. Разумеется, они говорили по-русски. Починив машину, груженные дешевой китайской электроаппаратурой "дальнобойщики" отправились на юго-восток. Таджики везут товары из СУАР в свой Хорог и далее в Афганистан. Этнические таджики живут в Китае в основном в еще одном древнем городе Шелкового пути – Таши-Кургане.



Вернувшись в Кашгар, мы посвятили оставшееся свободное время покупке сувениров. Только ассортимент здесь, несмотря на видимую пестроту, оказался довольно однообразным. Что можно купить истинно уйгурского? В первую очередь великолепные кинжалы, но сувенир это дорогой и на любителя. Уйгурские зеркальца, вставленные в металлические формы, почему-то были сделаны в Корее и… в московской фирме "Наташа". Изделия из меди громоздки, и есть вероятность, что их завезли из соседнего Пакистана. Шелк – явно из метрополии. Вот, собственно, и все. Поэтому пришлось изменить традициям и возвращаться домой с минимальным набором сувениров. Однако фотографии и впечатления, ради чего, собственно, сюда и едут, останутся на долгие годы. И не случайно в этот город так стремились самые известные путешественники прошлого. В этом смысле в нем ничего не изменилось – Кашгар до сих пор притягивает искателей впечатлений со всего света, и, самое главное, туда хочется вернуться. К тому же в этот город не только ведут все дороги, но и в равной степени выходят из него. А Пешавар и Кандагар, не менее притягательные в своем звучании, совсем рядом...



p.s. А на Музтаг-Ату высотой более 7500м мы так и не залезли из-за плохой погоды. Вот вам панорамок с горы и наши счастливые рожи)) Источник - Andrey Almazoff

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