Мало половин. В Казахстане в довесок к Нацбанку учредили "Агентство по регулированию и развитию финансового рынка"

19:40 05.12.2019

Токаев подписал указ о реорганизации Нацбанка



Указом президента будет создано агентство по регулированию и развитию финансового рынка, которое заработает с 2020 года. Оно будет подотчетно президенту



Глава государства Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Национальный банк и выделить из него агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Президент Казахстана подписал указ "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан".

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"Постановляю реорганизовать Национальный банк путем выделения из него агентства по регулированию и развитию финансового рынка - государственного органа Республики Казахстан, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту Республики Казахстан - и определить агентство правопреемником прав и обязательств Национального банка в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями", - говорится в указе.

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Чем будет заниматься новое агентство

Новый госорган будет:

регулировать и развивать финансовый рынок, в том числе устанавливать стандарты деятельности финансовых организаций;

создавать стимулы для улучшения корпоративного управления финансовых организаций;

мониторить финансовый рынок и финансовые организации в целях сохранения устойчивости финансовой системы;

поддерживать доверие к финансовой системе в целом и создавать равноправные условия для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке.

сосредотачивать ресурсы надзора на областях финансового рынка, наиболее подверженных рискам, с целью поддержания финансовой стабильности;

обеспечивать надлежащий уровень защиты интересов потребителей финансовых услуг, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими услугах, а также повышения уровня финансовой грамотности населения.

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Чем будет заниматься Нацбанк

Как пояснили в Нацбанке, с 1 января 2020 года финансовый регулятор передает свой мандат по регулированию финансового рынка в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Взаимодействие агентства, Национального банка и правительства будет происходить через совет по финансовой стабильности. Он будет координировать вопросы финансовой стабильности, предотвращения и разрешения кризисов.



За Нацбанком сохранят функции определения базовой ставки, курсообразования и сдерживания инфляции.

Напомним, о создании нового госоргана сообщал замглавы Нацбанка Олег Смоляков еще 14 мая в мажилисе.

Через неделю после этого председатель Нацбанка Ерболат Досаев сказал о реорганизации ведомства и переезде в Нур-Султан.



"Создание нового агентства будет осуществляться посредством реорганизации Нацбанка. Полномочия будут переданы от Нацбанка новому органу, 500 человек от существующего штата будут переданы агентству. Новое ведомство будет размещаться в Алматы", - сказал тогда Ерболат Досаев, отвечая на вопросы парламентариев.

Новый госорган будет действовать по аналогии с Нацбанком. Ежегодное содержание агентства обойдется бюджету в 10 миллиардов тенге (около 26 миллионов долларов).