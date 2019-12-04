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В Казахстане отныне все научные работы будут проверять на плагиат через систему Turnitin
20:42 05.12.2019

В Казахстане ужесточат систему проверки научных работ на плагиат, для этого внедрена специальная система Turnitin

Все курсовые, дипломные, магистерские, научные работы будут проверять на плагиат через одну систему. Подробности рассказал министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

"В этом году мы впервые внедрили систему антиплагиата Turnitin, сейчас применяем. Ввели соответствующие поправки в нормативные документы. Теперь все курсовые, дипломные, магистерские, научные работы будут проходить проверку на антиплагиате через эту систему. У нас не будет возможности еще раз защищать или работать над темами, которые когда-то уже были защищены или рассмотрены", - сказал Аймагамбетов на заседании в сенате.
Ранее вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова подала в отставку после скандала о плагиате.
Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана

В СМИ появились заявления, что диссертация Жакыповой – плагиат, а ученая степень присуждена незаконно.
Вопрос ее отстранения от занимаемой должности поднимал депутат сената Едил Мамытбеков.
"Поднимался вопрос о том, что нужно посмотреть законность присуждения степени. Мы рассмотрели. Защита была произведена в 2009 году в КазНУ. Считаем, что все было в соответствии с требованиями того времени, и поэтому законных оснований лишить степени нет. Вы все хорошо знаете, что она написала заявление по собственному желанию и уже не работает в министерстве", - сказал Аймагамбетов.

Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак"
Turnitin - американская компания, которая сотрудничает с преподавателями и институтами, чтобы обеспечить академическую честность в сфере образования.

Источник - ru.sputniknews.kz
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