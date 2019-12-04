Comedy Club c Дмитрием Медведевым. России нужен премьер-министр.., - "МК"

23:34 05.12.2019

Comedy Club c Дмитрием Медведевым: "Недоумение и раздражение"

России нужен премьер-министр, а не "виртуальный юрист"



Верните срочно деньги за билет! – если бы сеанс коллективного интервью Дмитрия Медведева я смотрел бы в кинозале, а не по ТВ, непременно обратился бы с подобной просьбой к администрации кинотеатра. Более того, искренне верю, что был бы вполне реальный шанс получить обратно свои кровные. Шоу с участием Дмитрия Анатольевича и двух с лишним десятков телекорреспондентов было анонсировано как выступление премьер-министра. Но вот как раз премьер-министра в шоу и не было.

Вместо него был находящийся в прекрасной форме обаятельный хипстер, который со знанием дела рассуждал про разные виды зарядных устройств и три закона робототехники Айзека Азимова. Все это было очень милым, но совсем не тем, что ждешь от интервью второго человека в стране и непосредственного руководителя правительства в откровенно сложный период для большинства граждан РФ.



А не сгущаю ли я часом краски? Наверное, частично все же наговариваю на почтенейшего Дмитрия Анатольевича.



Супруга модного хип-хоп певца Элджея, ведущая развлекательных телепередач Настя Ивлеева. Юлия Михалкова, еще недавно блиставшая в "Уральских пельменях", партнер звезды Comedy Club Гарика Харламова по комедийному шоу Тимур Батрутдинов - вся эта развеселая компания начала зажигать все же не в самом начале телевизионного разговора с председателем правительства Российской Федерации. Сначала Медведеву для порядка задали энное количество вопросов про более скучные и приземленные материи вроде положения дел в стране.



Задали – но ничего реально волнительного в ответ не услышали. "Проблем в мировой экономике очень много. Ситуация далека от стабильной" - так Дмитрий Анатольевич оценил то, что происходит за периметром российских границ. А вот что, с точки зрения обладателя должности премьер-министра, мы наблюдаем внутри этого периметра: "В целом наша экономика, социальная сфера прожила этот год нормально, стабильно".

Конечно, некие новые нюансы в речах председателя правительства иногда проскакивали. Медведев, например, признал, что первичное звено российской медицины находится прямо-таки в катастрофическом состоянии. Но разве можно было это не признать? В году, который наша социальная сфера "прожила нормально и стабильно", проблемы первички вылезли настолько остро, болезненно, и выпукло, что игнорировать их было просто невозможно.

Высказался Дмитрий Анатольевич и на другие, как их называют, "акиуальные темы". Мусорная реформа, перспектива отлучения наших спортсменов от мирового спорта, проект закона о внутрисемейном насилии, дело Ивана Голунова - про каждую из этих проблем Медведев что-то сказал. Но вот что именно? Прилежно просмотрев интервью бывшего президента РФ от начала и до конца, я затрудняюсь дать четкий ответ на этот вопрос. Все было гладко, все было изящно, все было, видимо, даже правильно, но настолько округло, что округлей просто некуда. Впрочем, процитирую лучше самого Медведева: "Вообще, я оптимист. Все будет хорошо в исторической перспективе, а сейчас будет сложно!"

Зато как Дмитрий Анатольевич оживлялся, когда ему задавали вопросы на темы, которые его по-настоящему интересовали! Настя Ивлеева: " Планируется ли в нашей стране закрытие такой площадки как Youtube? И что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки? Меня этот вопрос особенно остро интересует".



Медведев: "Понимаю вас. Но я думаю, что вы также поймете, что я скажу. Никто ничего закрывать не собирается... те, кто зарабатывают на Youtube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого Youtube".



А как органично Медведев смотрелся, когда рассказывал про свою карьеру устроителя школьных и дискотек и про свои музыкальные пристрастия! С каким блеском на отвечал на вопросы про то, "сможет ли искусственный интеллект стать субъектным"!



На каком-то уровне я понимаю, почему пиарщики Медведева решили сделать его итоговое интервью подчеркнуто облегченным, даже развлекательным. В Белом доме, видимо, решили: народ устал от одинаковых скучных политиков. Народу хочется чего-то нового забойного, с изюминкой! Вот вам тогда ваша изюминка – получайте!

Изъян такого подхода состоит в следующем: народ готов с умилением слушать рассказ премьера о смене его музыкальных пристрастий с рока на классику, только когда у народа нет проблем с содержанием собственных карманов. А когда такие проблемы есть, эти рассказы вызывают лишь недоумение или даже раздражение. Снова предоставляю слово самому Медведеву: "Важнее всего самочувствие людей и их ощущения... Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это тревожный сигнал для государства, правительства. С этим необходимо что-то делать".



Уж сделайте, пожалуйста, что-нибудь, Дмитрий Анатольевич – если, конечно, знаете как! Если у возглавляемого Медведевым правительства это вдруг получится, то, возможно, его коллективное телеинтервью от декабря 2020 года будет восприниматься несколько по-иному. Но пока мы имеем, то что имеем: коллективное интервью с Медведевым от декабря 2019 года не спасло даже участие очаровательной девятилетней девочки Ани с канала "Карусель". Девочка Аня с ее звонким голоском и природным обаянием была великолепна – но сама по себе, строго отдельно от премьера.



В одном из последних вопросов Медведеву в совершенно нейтральном контексте прозвучало словосочетание "виртуальный юрист". Дмитрий Анатольевич отреагировал моментально: "Безработными сделают всех нас! Кошмар какой-то!"

Считаю, что премьер излишне самокритичен, но все же мыслит в правильном направлении. Никоим образом не намекаю ни на кого персонально. Но на посту председателя правительства России сейчас нужен не "виртуальный юрист", а человек дела. Дерзайте, Дмитрий Анатольевич! Болею за вас! Пусть у вас все получится!



Мих. Ростовский