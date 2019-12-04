 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.12.2019
23:34  Comedy Club c Дмитрием Медведевым. России нужен премьер-министр.., - "МК"
20:42  В Казахстане отныне все научные работы будут проверять на плагиат через систему Turnitin
19:40  Мало половин. В Казахстане в довесок к Нацбанку учредили "Агентство по регулированию и развитию финансового рынка"
14:56  Кашгар: два измерения, - глазами очевидца
14:51  Россия должна помочь Эр-Рияду поднять цены на нефть, - С.Соловьев
14:48  Жители бывшего "военного городка" в Ташкенте: За отъемом земли стоят Артыкходжаев, Арипов, Мирзиеев
14:44  Захар Прилепин: Когда Донбасс вернется в Украину... Никогда!

14:42  Трамп не позволил Макрону выпороть Эрдогана, - С.Тарасов
14:41  Стюардесса по имени... Жена роспремьера Медведева катается по стране на персональном... самолетике
14:40  Роскосмос продал фрагменты корабля Восток-1 на запчасти для айфонов
14:37  Для чего Азер-"диктатор" Алиев стал "революционером", - И.Джорбенадзе
14:35  Ни себе, ни людям: Россия выступает против внерегиональных игроков в ЦентрАзии, - Х.Хуррамов
14:34  "В Узбекистане малый бизнес уничтожается на корню"
14:28  "Я тоже сторонник того, чтобы Таджикистан обратился в международный суд", - К.Назаров
13:16  Во французских Альпах действовал лагерь "русских шпионов-убийц ГРУ", - жжот кипятком Le Monde
13:12  Казахстанские охранники байтерекнули (украли) с Байконура особо ценный кабель
12:08  В Москве вскрыли очередную ячейку ЦА-террористов
11:46  "Турецкий поток" спешит в Европу, - П.Искендеров
11:42  Как Вьетнам примирил Москву и Пекин, - Л.Шипилов
11:38  У НАТО две большие проблемы – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган, - Г.Напольский
10:54  Аким Костанайской области рассказал о своем "домике Архимеда"
10:22  "Сначала будут правила емле-ережелере, после этого будет пилот", - казминобраз поделилися планом ввода латиницы
10:09  Командир штабного батальона КазМинобороны попался на взятке с солдата
10:02  Гульнаре Каримовой в пятый раз продлили срок заключения
09:38  По ТуркменТВ показали кающихся осужденных коррупционеров экс-министров Нобатова и Муликова
09:07  Кыргызская журналистка Бердибаева сняла трусы в знак протеста против коррупционера Матраимова
09:02  Узбекистан отказался сдавать свои аэропорты в концессию мутно-российскому "Новапорту"
08:54  "О правах уйгуров". Трамп хочет озаботить Пекин новым "Идлибом"
08:44  РосВоенБаза в Таджикистане готовится к бою, - "СП"
08:41  Как из России сделали "воронью слободку". Экономика страны запрограммирована на пожар, - В.Катасонов
08:36  "Гонконгеры" выступают как "полезные идиоты" Пекина, - А.Нагорный
08:29  Элита – это звучит гордо? Метаморфозы проблемы русской интеллигенции, - Алексей Кива
08:24  Президент Таджикистана готовит себе преемника, - В.Панфилова
01:25  В Нур-Султане появится проспект Аль Фараби. Почему имя гения оказалось в тени славы "казаха" Чингис-хана, - Н.Нуртазина
01:00  Федорчукова рать: почему ордынский полководец, ходивший на Русь, был русским
00:13  Лапы прочь от Уйгурстана! Конгресс США инициировал еще один антикитайский закон
00:09  В Таджикистане назначена дата парламентских выборов - 1/03/20
Среда, 04.12.2019
22:58  Укол в яйцо. Казахстан принудительно кастрировал первых педофилов
22:53  Новым главой Госслужбы финнадзора Киргизии стал очередной мутнейший ошмяк Арзыбек Кожошев
22:50  Кофелек, кофелек... какой кофелек? Вывод $700 млн из КР: кырпремьер Абылгазиев готов дать показания
20:47  Украина объявила демарш Казахстану из-за "вернувшегося в родную гавань" Крыма
20:40  В Лондоне на улице авто задавило рос-олигарха Обретецкого. Карма
20:34  У джихадистов в Сирии откуда-то появились немецкие танки Leopard 2A4
20:01  Asia Times: зачем Индия убила свою экономику?
19:57  Ирану предстоит сложный выбор, - Дж.Салехи-Исфахани
17:54  Глава Алматы-метро Реимов вновь арестован
17:09  "Граждане Казахстана критикуют первого президента. И это невозможно остановить", - 2-й президент Токаев дал смелое интервью Ж.Немцовой
15:41  Триумф китайского автопрома: Россия капитулирует, - "СП"
15:22  Интересы общества требуют пересмотра мировой экономической политики, - Ю.Пискулов
15:12  Презентация книги С.Иванова "Блаженные похабы. Культурная история юродства" (Москва, Нон фикшн, 8/12)
14:26  КазПолупрез Токаев изумлен. Какую LRT-хрень за 1,5 лярда инвестиций соорудили китайцы в Нур-Султане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Comedy Club c Дмитрием Медведевым. России нужен премьер-министр.., - "МК"
23:34 05.12.2019

Comedy Club c Дмитрием Медведевым: "Недоумение и раздражение"
России нужен премьер-министр, а не "виртуальный юрист"

Верните срочно деньги за билет! – если бы сеанс коллективного интервью Дмитрия Медведева я смотрел бы в кинозале, а не по ТВ, непременно обратился бы с подобной просьбой к администрации кинотеатра. Более того, искренне верю, что был бы вполне реальный шанс получить обратно свои кровные. Шоу с участием Дмитрия Анатольевича и двух с лишним десятков телекорреспондентов было анонсировано как выступление премьер-министра. Но вот как раз премьер-министра в шоу и не было.
Вместо него был находящийся в прекрасной форме обаятельный хипстер, который со знанием дела рассуждал про разные виды зарядных устройств и три закона робототехники Айзека Азимова. Все это было очень милым, но совсем не тем, что ждешь от интервью второго человека в стране и непосредственного руководителя правительства в откровенно сложный период для большинства граждан РФ.

А не сгущаю ли я часом краски? Наверное, частично все же наговариваю на почтенейшего Дмитрия Анатольевича.

Супруга модного хип-хоп певца Элджея, ведущая развлекательных телепередач Настя Ивлеева. Юлия Михалкова, еще недавно блиставшая в "Уральских пельменях", партнер звезды Comedy Club Гарика Харламова по комедийному шоу Тимур Батрутдинов - вся эта развеселая компания начала зажигать все же не в самом начале телевизионного разговора с председателем правительства Российской Федерации. Сначала Медведеву для порядка задали энное количество вопросов про более скучные и приземленные материи вроде положения дел в стране.

Задали – но ничего реально волнительного в ответ не услышали. "Проблем в мировой экономике очень много. Ситуация далека от стабильной" - так Дмитрий Анатольевич оценил то, что происходит за периметром российских границ. А вот что, с точки зрения обладателя должности премьер-министра, мы наблюдаем внутри этого периметра: "В целом наша экономика, социальная сфера прожила этот год нормально, стабильно".
Конечно, некие новые нюансы в речах председателя правительства иногда проскакивали. Медведев, например, признал, что первичное звено российской медицины находится прямо-таки в катастрофическом состоянии. Но разве можно было это не признать? В году, который наша социальная сфера "прожила нормально и стабильно", проблемы первички вылезли настолько остро, болезненно, и выпукло, что игнорировать их было просто невозможно.
Высказался Дмитрий Анатольевич и на другие, как их называют, "акиуальные темы". Мусорная реформа, перспектива отлучения наших спортсменов от мирового спорта, проект закона о внутрисемейном насилии, дело Ивана Голунова - про каждую из этих проблем Медведев что-то сказал. Но вот что именно? Прилежно просмотрев интервью бывшего президента РФ от начала и до конца, я затрудняюсь дать четкий ответ на этот вопрос. Все было гладко, все было изящно, все было, видимо, даже правильно, но настолько округло, что округлей просто некуда. Впрочем, процитирую лучше самого Медведева: "Вообще, я оптимист. Все будет хорошо в исторической перспективе, а сейчас будет сложно!"
Зато как Дмитрий Анатольевич оживлялся, когда ему задавали вопросы на темы, которые его по-настоящему интересовали! Настя Ивлеева: " Планируется ли в нашей стране закрытие такой площадки как Youtube? И что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки? Меня этот вопрос особенно остро интересует".

Медведев: "Понимаю вас. Но я думаю, что вы также поймете, что я скажу. Никто ничего закрывать не собирается... те, кто зарабатывают на Youtube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого Youtube".

А как органично Медведев смотрелся, когда рассказывал про свою карьеру устроителя школьных и дискотек и про свои музыкальные пристрастия! С каким блеском на отвечал на вопросы про то, "сможет ли искусственный интеллект стать субъектным"!

На каком-то уровне я понимаю, почему пиарщики Медведева решили сделать его итоговое интервью подчеркнуто облегченным, даже развлекательным. В Белом доме, видимо, решили: народ устал от одинаковых скучных политиков. Народу хочется чего-то нового забойного, с изюминкой! Вот вам тогда ваша изюминка – получайте!
Изъян такого подхода состоит в следующем: народ готов с умилением слушать рассказ премьера о смене его музыкальных пристрастий с рока на классику, только когда у народа нет проблем с содержанием собственных карманов. А когда такие проблемы есть, эти рассказы вызывают лишь недоумение или даже раздражение. Снова предоставляю слово самому Медведеву: "Важнее всего самочувствие людей и их ощущения... Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это тревожный сигнал для государства, правительства. С этим необходимо что-то делать".

Уж сделайте, пожалуйста, что-нибудь, Дмитрий Анатольевич – если, конечно, знаете как! Если у возглавляемого Медведевым правительства это вдруг получится, то, возможно, его коллективное телеинтервью от декабря 2020 года будет восприниматься несколько по-иному. Но пока мы имеем, то что имеем: коллективное интервью с Медведевым от декабря 2019 года не спасло даже участие очаровательной девятилетней девочки Ани с канала "Карусель". Девочка Аня с ее звонким голоском и природным обаянием была великолепна – но сама по себе, строго отдельно от премьера.

В одном из последних вопросов Медведеву в совершенно нейтральном контексте прозвучало словосочетание "виртуальный юрист". Дмитрий Анатольевич отреагировал моментально: "Безработными сделают всех нас! Кошмар какой-то!"
Считаю, что премьер излишне самокритичен, но все же мыслит в правильном направлении. Никоим образом не намекаю ни на кого персонально. Но на посту председателя правительства России сейчас нужен не "виртуальный юрист", а человек дела. Дерзайте, Дмитрий Анатольевич! Болею за вас! Пусть у вас все получится!

Мих. Ростовский

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575578040
Новости Казахстана
- Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией
- Мажилис одобрил социальные и финансовые законопроекты
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание совета директоров "Kazakh Invest"
- Дарига Назарбаева посетила благотворительный фестиваль "Мелодии волшебства", который проводится для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития
- Рабочий график первого президента
- "Ак жол" констатирует монополизацию экономики и предлагает меры по защите конкуренции
- Кадровые перестановки
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- После депзапроса "Ак жола" операторам связи запретят завышать абонплату путем манипуляций с количеством дней в месяц
- Срок подачи документов для оформления пособия многодетным семьям не ограничен
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  