Загадочные самоубийства по ходу выборной кампании в США. Дальше будет больше? - В.Прохватилов

00:14 06.12.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 05.12.2019 |



Deutsche Bank в Америке, или Снова стрельба по бегущим целям

Продолжение следует?

19 ноября бывший исполнительный директор Deutsche Bank Томас Байэрс, возглавлявший подразделение банка по управлению активами в США, покончил с собой. Его обнаружили повешенным в собственном доме в Малибу (штат Калифорния).



Бауэрс был непосредственным начальником сотрудницы Deutsche Bank Розмари Враблич, "личного банкира" Дональда Трампа, которому она в 1998 году одобрила выдачу кредита в $40 млн на ремонт принадлежащего Трампу здания на Уолл-стрит в Нью-Йорке и $300 млн на строительство Trump International Hotel and Tower в Чикаго. Враблич присутствала на инаугурации Трампа в VIP-секции, а сейчас ожидает вызова в Конгресс США в рамках расследования отношений Трампа с немецким банком.



После финансового кризиса 2008 года Трамп не смог произвести платежи по полученным кредитам и подал в суд на Deutsche Bank, потребовав от банка $3 млрд в качестве компенсации за ущерб. В ответ Deutsche Bank подал в суд на Трампа, чтобы добиться возвращения выданных ему кредитов. После этого подразделение Deutsche Bank по управлению активами, которое возглавляла Розмари Враблич, одобрило выдачу Трампу еще одного кредита, чтобы тот смог вернуть кредиты, выданные ему ранее другим подразделением того же банка. The New York Times назвала такую схему заимствования денег "чрезвычайным актом еврейской финансовой наглости". Расследование, проведенное немецким банком, показало, что в переговорах о получении кредита Трамп завышал стоимость своей недвижимости не менее чем на 70%.



"После череды банкротств в его предприятиях игорного и гостиничного бизнеса в 1990-х Трамп стал чем-то вроде аутсайдера на Уолл-стрит, и гигантский немецкий банк оставался одним из немногих финансовых институтов, готовых давать ему деньги", – писала The New York Times в июле 2017 года. Однако за несколько недель до инаугурации Трампа банк начал внутреннее расследование, чтобы выяснить, как глубоко Розмари Враблич связана с новым американским президентом.



В конце 1990-х годов Deutsche Bank пытался сделать себе имя на Уолл-стрит и нанял несколько трейдеров Goldman Sachs для продвижения на рынке коммерческой недвижимости. Одним из них был Майк Оффит, предоставлявший Трампу кредиты еще до знакомства того с Розмари Враблич. Сейчас два комитета палаты представителей Конгресса США и генеральный прокурор Нью-Йорка ведут расследование отношений Трампа с немецким банком и, похоже, находят, к чему придраться. К примеру, Майк Оффит намеревался одобрить выделение Трампу кредита для постройки казино Trump Marina в Атлантик-Сити, но Эдсон Митчелл, топ-менеджер Deutsche Bank, обнаружил, что подпись Оффита, одобрившего сделку, подделана. Кредит не прошел, Майк Оффит был уволен, а Эдсон Митчелл погиб в авиакатастрофе.



В 2003 году команда Deutsche Bank была нанята для продажи облигаций от имени Trump Hotels & Casino Resorts. Совместными усилиями чиновников банка и самого Трампа удалось продать облигаций на сотни миллионов долларов. Год спустя, в 2004 году, компания Trump Hotels & Casino Resorts объявила дефолт по облигациям; клиенты Deutsche Bank понесли большие потери.



В 2006 году Deutsche Bank переманил в свой штат Розмари Враблич, считавшуюся одним из лучших банкиров для сверхбогатых американцев, и гарантировал ей, что она будет подотчетна только Томасу Брауэру, теперь повесившемуся (или повешенному). Работая в Deutsche Bank, Враблич кредитовала Трампа вплоть до его победы на президентских выборах 2016 года, а Трамп "скупал недвижимость по всему миру", пишут британские СМИ.

Бауэрс стал вторым топ-менеджером Deutsche Bank, покончившим с собой. В 2014 году аналитика по производным финансовым инструментам Deutsche Bank Уильяма Броксмита также нашли повешенным в своем доме в Лондоне. Смерть Броксмита спровоцировала беспрецедентную серию "банковских самоубийств" – в течение года расставались с жизнью бывшие чиновники ФРС и трейдеры JPMorgan.



В Америке мало кто верит, что Бауэрс покончил самоубийством. "Эпштейн, теперь этот парень, следующий Руди?" – пишут в комментариях на форумах американцы, намекая, что третьим в череде странных самоубийств может стать личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, оказавшийся в центре Украингейта.

Сторонники Хиллари Клинтон злорадствуют: "Помните список убийств Клинтон? Мы должны начать версию такого же списка Трампа…" А сторонники Трампа отвечают, что за этим стоит сама Хиллари, которая изо всех сил рвется скомпрометировать президента. Распространяются анекдоты из серии черного юмора: "Полиция смотрит на тело с несколькими садовыми инструментами (лопата, грабли, ножи для обрезки, вилы), выступающими из спины трупа, и один полицейский говорит другому: "Понадобится вскрытие, чтобы определить причину смерти ...""

Многие публикации о смерти Бауэрса заканчивается словами this is a developing story, продолжение следует. Cкандал вокруг отношений Трампа с Deutsche Bank разгорается. Странные смерти превращают предвыборный год в Америке в сцену "гибридной гражданской войны", где два лагеря непримиримо стоят друг против друга.