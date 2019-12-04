Бывший первый замхокима узбекского Маргелана Тухтаматов найден мертвым. Повесился?

00:48 06.12.2019

Бывший замхокима Маргилана найден мертвым

Бывший первый заместитель хокима Маргилана Эльер Тухтаматов найден повешенным в подвале своего дома, сообщила Генпрокуратура.



Бывший первый заместитель хокима Маргилана по вопросам экономики и предпринимательства Эльер Тухтаматов найден мертвым. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкой на дежурную часть ОВД Ферганы.

Сообщение об инциденте в ОВД поступило 30 ноября примерно в 11:00. Эльер Тухтаматов (1984 г. р.) сделал петлю из кабеля и повесился в подвале своего дома в Фергане, уточняет Генпрокуратура.



Прокуратура Ферганы проводит доследственную проверку.

Эльер Тухтаматов проработал заместителем хокима Маргилана с 20 августа 2018 года по 2 апреля 2019 года и покинул пост по собственному желанию, говорится в сообщении.