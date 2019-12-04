 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хокимият Сурхандарьи опроверг вмешательство в составление списка кандидатов. Сами составились
00:51 06.12.2019

Хокимият Сурхандарьинской области опроверг сообщение о том, что хоким Тура Боболов исключил нескольких кандидатов из списка кандидатов в депутаты и внес в него своих людей.

4 декабря в Facebook было опубликовано сообщение Хуршиды Рустамовой, которая обвинила хокима Сурхандарьинской области Туру Боболова в исключении ее и еще нескольких лиц из списка кандидатов в депутаты. По ее словам, глава области внес в список своих кандидатов.
Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области опровергла информацию о вмешательстве хокима в составление списка и исключении им Хурсанд Кучаевой (настоящее имя Хуршиды Рустамовой) из списка кандидатов.
В администрации подчеркнули, что согласно Избирательному кодексу (статья 37) только партии имеют право вносить кандидатуры депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши, а хокимияты только оказывают содействие в организации и проведении выборов.
"Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов не запрашивал информацию о кандидатах в Термезский городской Кенгаш народных депутатов и никак не вмешивался в процесс выдвижения кандидатов", - говорится в сообщении.
Выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши пройдут 22 декабря.

Источник - gazeta.uz
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