Хокимият Сурхандарьи опроверг вмешательство в составление списка кандидатов. Сами составились

00:51 06.12.2019

Хокимият Сурхандарьинской области опроверг сообщение о том, что хоким Тура Боболов исключил нескольких кандидатов из списка кандидатов в депутаты и внес в него своих людей.



4 декабря в Facebook было опубликовано сообщение Хуршиды Рустамовой, которая обвинила хокима Сурхандарьинской области Туру Боболова в исключении ее и еще нескольких лиц из списка кандидатов в депутаты. По ее словам, глава области внес в список своих кандидатов.

Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области опровергла информацию о вмешательстве хокима в составление списка и исключении им Хурсанд Кучаевой (настоящее имя Хуршиды Рустамовой) из списка кандидатов.

В администрации подчеркнули, что согласно Избирательному кодексу (статья 37) только партии имеют право вносить кандидатуры депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши, а хокимияты только оказывают содействие в организации и проведении выборов.

"Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов не запрашивал информацию о кандидатах в Термезский городской Кенгаш народных депутатов и никак не вмешивался в процесс выдвижения кандидатов", - говорится в сообщении.

Выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши пройдут 22 декабря.