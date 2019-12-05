 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай вступает на тропу информационной войны, - В.Скосырев
00:58 06.12.2019

Внешнеполитическое ведомство КНР намерено активно разоблачать происки врагов страны

Министр иностранных дел Китая Ван И потребовал от своих сотрудников без колебаний вступать в бой с клеветниками и недругами родины. Ареной этой борьбы становятся социальные сети. Отпор нападкам на Поднебесную все чаще дают послы КНР. Это означает, что завет архитектора реформ Дэн Сяопина, который предписывал Китаю скрывать свою силу и держаться в тени, окончательно положен под сукно. Но по мнению экспертов, поскольку США считают КНР потенциальным противником, улучшить свой имидж на Западе ей не удастся.

Глава китайской дипломатии выступал на торжественном собрании, посвященном 70-летию МИД КНР. На встрече присутствовала примерно тысяча чиновников и отставников, отмечавших юбилей, распевая патриотические песни. В патриотическом духе была выдержана и речь Ван И. Как передало агентство Reuters, он призвал младших коллег демонстрировать больше "бойцовского духа" перед лицом вызовов, с которыми сталкивается страна на международной арене. Примерно в одно время с этим выступлением МИД запустил свой аккаунт в Twitter. В первом же посте был подвергнут критике закон о поддержке демократии в Гонконге, принятый Вашингтоном. Второй комментарий высмеивал китайского гражданина, который хочет получить политическое убежище в Австралии, выдавая себя за высокопоставленного сотрудника разведки КНР.

Впрочем, послы Китая и видные дипломаты еще несколько месяцев назад стали создавать свои аккаунты в Twitter. Руководство этой социальной сети не возражает, напротив, оно заявило, что считает важным дать правительствам высказать свою точку зрения. Правда, Twitter и Facebook еще в августе временно закрыли сотни аккаунтов, с помощью которых, по мнению администрации этих соцсетей, Пекин пытался дискредитировать протесты в Гонконге.
Активные мероприятия, проводимые за рубежом, означают, что Пекин окончательно отбросил заповедь Дэн Сяопина, который говорил, что Китаю нужно скрывать свою мощь и не вмешиваться в международные конфликты, считают комментаторы в США, Западной Европе и Японии.

Создание новых аккаунтов в Twitter отражает "стремление Коммунистической партии изменить мировой нарратив по Китаю, говорит эксперт из Университета Кэнтербери в Новой Зеландии Энн-Мэри Брэйди. По ее мнению, международный имидж страны чрезвычайно заботит руководство партии. Мощь Китая выросла, и председатель КНР Си Цзиньпин пересмотрел постулаты внешней политики. Китай теперь неуклонно расширяет свое международное влияние, продвигая такие проекты, как "Один пояс – один путь", или создавая структуры, подобные Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Столпы китайской журналистики признают, что с имиджем у КНР не все ладно. Ху Сицзинь, главный редактор газеты Global Times, издаваемой КПК, сказал Reuters, что иногда китайским медиа приходится занимать оборонительную позицию. Он полагает, что западные голоса более многочисленные, а их аппарат воздействия на общественное мнение лучше развит, чем в Китае.

Одним из самых креативных блогеров официального Пекина показал себя заместитель главы департамента информации МИДа Чжао Лицзюнь. В своих заметках он поблагодарил США за "бессмысленную трату миллиардов долларов в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии". Другая его публикация разоблачает расизм в США.
Внештатный старший научный сотрудник Института США – Китай в Университете Южной Калифорнии Майк Чиной считает, что китайских пропагандистов вдохновляет пример президента США Дональда Трампа. "Я полагаю, что в китайском МИДе и других учреждениях следят за тем, с каким искусством Трамп использует Twitter для формирования политических дебатов в Штатах. И они решили: почему мы не можем делать то же самое?" – говорит он.

Так сможет ли Пекин переломить неблагоприятную для него тенденцию в мировом общественном мнении? В беседе с "НГ" глава департамента международных отношений ВШЭ Владимир Лукин предположил, что успех может быть только ограниченным. "Ведь причина недоверия к Китаю не в том, что его не знают. Во-первых, Китай – соперник Запада, а во-вторых, у него другая политическая система. Ни то, ни другое изменить нельзя, по крайней мере в ближайшее время. Поэтому если Китай будет больше рассказывать, какая у него культура и как хорошо он себя ведет, вряд ли за этим последует серьезное изменение имиджа. Что касается торговой войны, то обострение или ослабление полемики вряд ли повлияет на ее ход. Китай ведет переговоры довольно мягко, но прорыва пока не видно. США пора привыкнуть, что Китай – крупная страна, с которой надо считаться", – заключил Лукин.

Владимир Скосырев
5.12.19

Источник - ng.ru
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