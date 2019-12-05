Особенности военного союзничества с современной Турцией, - НВО

08:15 06.12.2019

Факторы, влияющие на вектор внешней политики Анкары, остаются неизменными на протяжении долгого времени



Фото Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images

Западная пресса обратила внимание на разительные перемены в турецкой внешней политике в течение очень короткого срока. В частности, мировая общественность с интересом отнеслась к известию, что Анкара верна своему союзническому долгу как член НАТО и готова участвовать в любой военной операции Североатлантического блока против России. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Кроме того, он призвал НАТО обратить внимание на тот факт, что, помимо сдерживания России на восточных границах Европы, необходимо также поддерживать Турцию в аналогичных усилиях, сообщает телеканал CNN Türk. Глава турецкой дипломатии отметил, что для поддержания стабильности необходимо усиление войск Североатлантического союза и размещение дополнительного оружия на территории Турции. Какого оружия – конкретно не указал, возможно, он имел в виду ядерное. "Турция не возражает против укрепления НАТО в странах Балтии и Польше из-за России… Но то, что им предоставляется, также должно быть дано и нам. Мы также являемся союзником (НАТО. – "НВО")", – подчеркнул Чавушоглу.



Западная пресса отмечает, что данная новость звучит особенно контрастно на фоне заявлений российских политиков об укреплении связей Анкары и Москвы именно в военной сфере. К тому же накануне Турция демонстрировала принципиально иную позицию по этому вопросу, заявив, что Анкара не поддержит планов НАТО по укреплению стран Балтии и Польши для сдерживания России, если альянс не поможет Турции в борьбе с курдскими вооруженными формированиями в Сирии.

До этого Анкара и Вашингтон затеяли распрю по поводу закупки Турцией у России зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф". Причем никакие методы давления со стороны США не возымели эффекта. Реджеп Тайип Эрдоган ради закупок российского ЗРК отказался от участия в программе Joint strike fighter (Истребитель консолидированного удара), концепция которой предусматривала глобальное использование парка истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 всеми союзниками Америки, закупающими данный самолет и принимающими участие в его производстве. Во всех вышеописанных событиях краеугольным камнем стал подход к курдскому вопросу. К этой теме Анкара относится очень болезненно.



Именно поддержка Америкой курдского ополчения в Сирии стала причиной всех раздоров между Анкарой и Вашингтоном. Далее, как только Москва заявила о поиске компромисса в отношениях с сирийскими курдами, реакция Анкары не заставила себя долго ждать. Справедливости ради стоит отметить, что перемены в настроении турецкой элиты и в ее подходе к выстраиванию отношений с кем бы то ни было вполне предсказуемы. Кроме курдской проблемы, Анкара болезненно реагирует на обвинения в геноциде армянского народа и в подходе к кипрскому вопросу.



Например, в 2014 году и в начале 2015-го Анкара спокойно взирала на возвращение Крыма в состав России. Ситуация начала резко меняться после визита Владимира Путина в Ереван весной 2015 года, где отмечалось столетие геноцида турок в отношении армян. В конечном итоге это обстоятельство привело к кризису в связях Москвы и Анкары после гибели российского фронтового бомбардировщика, пилота и десантника (участвовавшего в спасательной операции) на севере Сирии.



Кстати, сейчас западной прессой муссируется информация о том, что российский Су-24 тогда был сбит по личному приказу Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, к такому выводу пришли эксперты из стокгольмской организации Nordic Research Monitoring Network, в распоряжении которой оказались документы с закрытых брифингов в НАТО.