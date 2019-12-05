 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.12.2019
13:13  Экс-кыр-преза Атамбаева "принудительно" доставили в суд. Волокли за ногу?
13:11  Мир курьезов. Посвящается 27–й годовщине Конституции Республики Узбекистан, - Б.Мусаев
13:09  Бабушка кыргызской демократии Отунбаева продолжает колесить по миру, клянча деньги для НПО
13:07  Как Голливуд формирует общество по образцу восточных деспотий, - Д.Уськов
13:04  Про большие телеги монголов под Киевом и их след в археологии
11:20  В деле по аферам на БишкекТЭЦ всплыли факты "о коррупции братьев Жээнбековых"
10:14  Вице-министр КазЭнергетики Шкарупа просидел более года под следствием. Держать дальше без суда - незаконно

10:13  Сколько будет стоить нефть в следующем году?
10:07  Пустобрехи. Как разрабатывали концепт "национальной политики" в РФ, - В.Мальцев
10:01  В Таджикистане с нового года повысятся размеры штрафов и пошлин
09:47  В Ташкенте сформированы специальные группы для подавления протестов населения из-за отсутствия газа
09:19  Скончался народный артист Узбекистана киноактер Тохир Миралиев
08:15  Особенности военного союзничества с современной Турцией, - НВО
01:12  Тимур Бекмамбетов: "Наши идеи могут как спасать человека,так и губить мир"
00:58  Китай вступает на тропу информационной войны, - В.Скосырев
00:51  Хокимият Сурхандарьи опроверг вмешательство в составление списка кандидатов. Сами составились
00:48  Бывший первый замхокима узбекского Маргелана Тухтаматов найден мертвым. Повесился?
00:30  Аркадаг повелел создать детсады в изъятых у коррупционеров домах. Святой человек
00:18  Аркадаг ввел в ТуркменПарламент (не коня)... двух-палатность
00:14  Загадочные самоубийства по ходу выборной кампании в США. Дальше будет больше? - В.Прохватилов
Четверг, 05.12.2019
23:34  Comedy Club c Дмитрием Медведевым. России нужен премьер-министр.., - "МК"
20:42  В Казахстане отныне все научные работы будут проверять на плагиат через систему Turnitin
19:40  Мало половин. В Казахстане в довесок к Нацбанку учредили "Агентство по регулированию и развитию финансового рынка"
14:56  Кашгар: два измерения, - глазами очевидца
14:51  Россия должна помочь Эр-Рияду поднять цены на нефть, - С.Соловьев
14:48  Жители бывшего "военного городка" в Ташкенте: За отъемом земли стоят Артыкходжаев, Арипов, Мирзиеев
14:44  Захар Прилепин: Когда Донбасс вернется в Украину... Никогда!
14:42  Трамп не позволил Макрону выпороть Эрдогана, - С.Тарасов
14:41  Стюардесса по имени... Жена роспремьера Медведева катается по стране на персональном... самолетике
14:40  Роскосмос продал фрагменты корабля Восток-1 на запчасти для айфонов
14:37  Для чего Азер-"диктатор" Алиев стал "революционером", - И.Джорбенадзе
14:35  Ни себе, ни людям: Россия выступает против внерегиональных игроков в ЦентрАзии, - Х.Хуррамов
14:34  "В Узбекистане малый бизнес уничтожается на корню"
14:28  "Я тоже сторонник того, чтобы Таджикистан обратился в международный суд", - К.Назаров
13:16  Во французских Альпах действовал лагерь "русских шпионов-убийц ГРУ", - жжот кипятком Le Monde
13:12  Казахстанские охранники байтерекнули (украли) с Байконура особо ценный кабель
12:08  В Москве вскрыли очередную ячейку ЦА-террористов
11:46  "Турецкий поток" спешит в Европу, - П.Искендеров
11:42  Как Вьетнам примирил Москву и Пекин, - Л.Шипилов
11:38  У НАТО две большие проблемы – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган, - Г.Напольский
10:54  Аким Костанайской области рассказал о своем "домике Архимеда"
10:22  "Сначала будут правила емле-ережелере, после этого будет пилот", - казминобраз поделилися планом ввода латиницы
10:09  Командир штабного батальона КазМинобороны попался на взятке с солдата
10:02  Гульнаре Каримовой в пятый раз продлили срок заключения
09:38  По ТуркменТВ показали кающихся осужденных коррупционеров экс-министров Нобатова и Муликова
09:07  Кыргызская журналистка Бердибаева сняла трусы в знак протеста против коррупционера Матраимова
09:02  Узбекистан отказался сдавать свои аэропорты в концессию мутно-российскому "Новапорту"
08:54  "О правах уйгуров". Трамп хочет озаботить Пекин новым "Идлибом"
08:44  РосВоенБаза в Таджикистане готовится к бою, - "СП"
08:41  Как из России сделали "воронью слободку". Экономика страны запрограммирована на пожар, - В.Катасонов
08:36  "Гонконгеры" выступают как "полезные идиоты" Пекина, - А.Нагорный
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Особенности военного союзничества с современной Турцией, - НВО
08:15 06.12.2019

Факторы, влияющие на вектор внешней политики Анкары, остаются неизменными на протяжении долгого времени

Фото Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images
Западная пресса обратила внимание на разительные перемены в турецкой внешней политике в течение очень короткого срока. В частности, мировая общественность с интересом отнеслась к известию, что Анкара верна своему союзническому долгу как член НАТО и готова участвовать в любой военной операции Североатлантического блока против России. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Кроме того, он призвал НАТО обратить внимание на тот факт, что, помимо сдерживания России на восточных границах Европы, необходимо также поддерживать Турцию в аналогичных усилиях, сообщает телеканал CNN Türk. Глава турецкой дипломатии отметил, что для поддержания стабильности необходимо усиление войск Североатлантического союза и размещение дополнительного оружия на территории Турции. Какого оружия – конкретно не указал, возможно, он имел в виду ядерное. "Турция не возражает против укрепления НАТО в странах Балтии и Польше из-за России… Но то, что им предоставляется, также должно быть дано и нам. Мы также являемся союзником (НАТО. – "НВО")", – подчеркнул Чавушоглу.

Западная пресса отмечает, что данная новость звучит особенно контрастно на фоне заявлений российских политиков об укреплении связей Анкары и Москвы именно в военной сфере. К тому же накануне Турция демонстрировала принципиально иную позицию по этому вопросу, заявив, что Анкара не поддержит планов НАТО по укреплению стран Балтии и Польши для сдерживания России, если альянс не поможет Турции в борьбе с курдскими вооруженными формированиями в Сирии.
До этого Анкара и Вашингтон затеяли распрю по поводу закупки Турцией у России зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф". Причем никакие методы давления со стороны США не возымели эффекта. Реджеп Тайип Эрдоган ради закупок российского ЗРК отказался от участия в программе Joint strike fighter (Истребитель консолидированного удара), концепция которой предусматривала глобальное использование парка истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 всеми союзниками Америки, закупающими данный самолет и принимающими участие в его производстве. Во всех вышеописанных событиях краеугольным камнем стал подход к курдскому вопросу. К этой теме Анкара относится очень болезненно.

Именно поддержка Америкой курдского ополчения в Сирии стала причиной всех раздоров между Анкарой и Вашингтоном. Далее, как только Москва заявила о поиске компромисса в отношениях с сирийскими курдами, реакция Анкары не заставила себя долго ждать. Справедливости ради стоит отметить, что перемены в настроении турецкой элиты и в ее подходе к выстраиванию отношений с кем бы то ни было вполне предсказуемы. Кроме курдской проблемы, Анкара болезненно реагирует на обвинения в геноциде армянского народа и в подходе к кипрскому вопросу.

Например, в 2014 году и в начале 2015-го Анкара спокойно взирала на возвращение Крыма в состав России. Ситуация начала резко меняться после визита Владимира Путина в Ереван весной 2015 года, где отмечалось столетие геноцида турок в отношении армян. В конечном итоге это обстоятельство привело к кризису в связях Москвы и Анкары после гибели российского фронтового бомбардировщика, пилота и десантника (участвовавшего в спасательной операции) на севере Сирии.

Кстати, сейчас западной прессой муссируется информация о том, что российский Су-24 тогда был сбит по личному приказу Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, к такому выводу пришли эксперты из стокгольмской организации Nordic Research Monitoring Network, в распоряжении которой оказались документы с закрытых брифингов в НАТО.

Источник - nvo.ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575609300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан расширяет военное сотрудничество с Турцией
- "Экономика простых вещей"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №840
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года №851
- Начало обучения на латинице сдвинуто на неопределенный срок
- Пирамида АПК: Как нам помочь Сапархану Омарову наладить работу в агропромышленном комплексе
- В Сенате Парламента прошло первое заседание Совета по совершенствованию законотворческого процесса
- Кадровые перестановки
- Расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США обсуждено в Вашингтоне
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  