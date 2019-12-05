Скончался народный артист Узбекистана киноактер Тохир Миралиев

09:19 06.12.2019

В Узбекистане скончался народный артист республики Тохир Миралиев, сообщили 5 декабря в национальном агентстве "Узбеккино".

Актер известен по фильмам "Армон" (1987) Мелиса Абзалова, "Чавандоз" ("Наездник")(2007) Хамидуллы Хасанова, "Аросат" ("Заблудшие") (2009) Мансура Абдухаликова, "Жасур" (2011) и другим картинам.



Узбекистанская ассоциация кинематографистов и агентство "Узбеккино" выразили глубокое соболезнование родным и близким артиста. Отмечается, что Миралиев долгое время обучал молодых актеров своему мастерству.