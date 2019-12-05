 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте сформированы специальные группы для подавления протестов населения из-за отсутствия газа
09:47 06.12.2019

1 декабря жители села "Бустон" в Элликкалинском районе Каракалпакстана на несколько часов перекрыли улицы в знак протеста из-за нехватки газа, сообщает centralasian.org.
В тот же день жители махали "Баркамол" в городе Фергане вышли с протестом по поводу отсутствия газа и направились в администрацию города. После протестов давление газа в данных регионах немного увеличилось.
На прошлой неделе протестующие перекрыли дороги в Андижане и Нукусе из-за проблем с газом. В настоящее время в Ташкенте сформированы специальные группы, которые направленны в регионы для подавление протестов.
1 декабря десятки жителей городка Бустон в Элликкалинском районе Каракалпакстана перекрыли дорогу в центре города Узбекистана.
На видео, снятом с места происшествия видно, что на середине трассы брошена куча дров и подожжена. На видео изображены десятки мужчин и женщин, стоящих вокруг огня, толпа не пропускает машины.

Также виден автомобиль, пытающийся пересечь тротуар, и люди говорят: "Остановите, не пропускайте его". Слышны чьи-то слова: "Не трогайте, пусть проезжает", и после этого машина проезжает по тротуару. Видны несколько других автомобилей, остановившихся на главной дороге, возле протестующих.

По словам очевидца происшествия, одного из местных жителей, группа чиновников из местных органов власти и внутренних дел пришла к протестующим в этот же день, чтобы успокоить протестующих.
"Я не знаю, как долго мы стояли там. Вероятно, час или два. Затем пришел хоким, люди из милиции. "Проблемы с газом сейчас везде. Но мы решим эту проблему", - пообещали нам. Затем люди разошлись по домам", - сказал житель города, который попросил не называть его имени по соображениям безопасности.
Сотрудник администрации Элликкалинского района на условиях анонимности заявил, что жалоба людей была разрешена.

"Вчера собрались все сотрудники сектора, чтобы обсудить этот вопрос. Давление газа подняли ночью. В городе 70% населения давно отрезано от природного газа, они обеспечены углем и дровами. Только 30 процентов населения пользуется природным газом. Это многоквартирные дома города. Да, проблема с газом существует...", - сказал представитель администрации района.

Согласно последним данным жителей города, днем 1 декабря давление газа немного улучшилось по сравнению с предыдущими днями.
Жители махалли "Баркамол" в городе Фергане также протестовали 1 декабря из-за проблем с газом. Об этом сообщил один из жителей этой махалли на условиях анонимности.

"На нашей улице есть 29 многоквартирных домов. С 110-го по 138-й дом везде существует проблема с газом. В некоторых домах вообще нет газа. Например, в квартира №2 дома 120А вообще нет газа. В других квартирах он немного горит, но им даже нельзя вскипятить воду для чая", - сказал собеседник.

Сотрудник администрации города Ферганы сказал, что жалобы жителей махали "Баркамол" расследуются и что проблема была частично решена.
"Это не только наша проблема, это проблема по всей стране. Но мы пытаемся обеспечить газом как можно больше населения. Вчера вечером мы пытались поднять давление газа на Баркамоле", - сказал чиновник.
Один житель в районе Баркамола на условиях анонимности заявил, что давление газа возросло, но до сих пор невозможно варить еду на таком давлении газа.
Источник, близкий к администрации города Ферганы, сообщил, что после протестов населения ожидается приезд специальной группы из Ташкента.

"Жители квартир протестуют, потому что упало давление газа в многоквартирных домах. Принимаются меры для предотвращения превращения этих протестов в будущем в массовые недовольства против органов государственной власти. В Ташкенте создана специальная группа при министерствах. Ожидается, что они прибудут в Фергану через 1-2 дня", - сказал источник, попросивший остаться анонимным из-за риска потери работы.

Напомним что на прошлой неделе протестующие перекрыли дороги в Андижане и Нукусе из-за проблем с газом.
Подробнее: ca-news.org/news:1582725/?f=cp

Источник - ca-news.org
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