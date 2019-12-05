Пустобрехи. Как разрабатывали концепт "национальной политики" в РФ, - В.Мальцев

10:07 06.12.2019 Кто мешает России проводить национальную политику?

в ожидании Миннаца



"Общими усилиями создано федеральное агентство по делам национальностей. Я не скрываю, что мы настаивали на том, чтобы было полноценное министерство. В перспективе все равно мы будем выходить неоднократно на главу страны с тем, что должно быть [создано] полноценное министерство со всеми структурами в субъектах, с полномочиями по принятию необходимых решений", – заявил, выступая 27 ноября в Ижевске на форуме муниципальных образований "Мир в диалоге", председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.



Между тем, в 1990-е годы в России уже существовало – в разных вариантах названия – Министерство по делам национальностей, которое тем не менее было ликвидировано в 2001 году. Мертворожденным оказалось и созданное в 2015 году Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), чья деятельность целиком свелась к участию в проведении различных круглых столов и фестивалей национальной культуры и кухни, что – не называя напрямую структуры – раскритиковал на том же форуме Гильмутдинов: "Некоторые считают, что национальная политика – это пришел, посмотрел концерт, как хорошо танцуют, как хорошо готовят плов, поел чак-чак, и все – молодцы, национальная политика произошла! Но это не так".



Что же за злой рок витает над национальной политикой в Российской Федерации?

Порой считается, что никакой национальной политики в России 1990-х годов кроме "берите суверенитета столько, сколько сможете переварить" не было. Но это не так. В 1992 – 1996 годах была сформулирована (и продвигалась в борьбе) идея "гражданской российской нации", автором которой стал известный этнолог Валерий Тишков.

Заглянем в программную работу Тишкова "Концептуальная эволюция национальной политики в России", опубликованную в 1996 году в серии "Исследования по прикладной и неотложной этнологии", издаваемой Институтом этнологии и антропологии Российской академии наук. Уже на первых страницах статьи Тишков обрушивается на своих идеологических оппонентов.

Вот так прямым текстом: "Своего рода покровителем этнического самоопределения как средства политической демократизации выступала помощник президента Галина Старовойтова… Именно с участием Старовойтовой поощрялся радикальный национализм и процесс "демократизации" в этнонациональных образованиях, включая замену власти "партократа" Завгаева властью "демократического" генерала Дудаева в Чечено-Ингушетии осенью 1991 года. Правда, последняя операция была осуществлена с участием более мощных политических фигур – Геннадия Бурбулиса, Руслана Хасбулатова, Михаила Полторанина" (с. 8 – 9).



Подобная деятельность устраивала не всех, уже в октябре – ноябре 1991 года Москва попыталась (публично тогда активно выступал вице-президент Александр Руцкой) навести порядок в Грозном силовым путем, но собранные в районе Владикавказа и Минеральных вод части Внутренних войск в итоге так никуда и не двинулись. Аналогичные сепаратистские процессы тогда развивались в Татарстан, где уже в марте 1992 года пройдет референдум о государственном суверенитете. По сходной, хотя обычно и более мирной схеме, обособлялись и прочие национальных республики…



И вот на этом фоне, вспоминает Тишков в упомянутой выше статье: "В феврале 1992 года я был приглашен на работу в Правительство Российской Федерации в качестве председателя Государственного комитета по национальной политике. На предварительной беседе 24 февраля 1992 года Борис Ельцин высказал пожелания о необходимости разработки национальной политики в России" (с. 11).

Уже 30 июля 1992 года Тишков представил свою концепцию на заседании правительства, где присутствовал и Ельцин. И столкнулся с яростным сопротивлением своих оппонентов. По словам Тишкова, "президент был настроен до заседания негативно к документу (Галина Старовойтова и Рамазан Абдулатипов специально беседовали на эту тему с Борисом Ельциным)" (с. 14). Позже, в 1994 году, Абдулатипов в открытом письме Ельцину прямо говорил о своих опасениях по поводу концепции Тишкова: "Помню, как Вы в свое время резко отозвались о концепции национальной политики тогдашнего Госкомнаца, которая строилась на отказе от национального принципа формирования Федерации. Более того, концепцией предусматривалось объявить из Москвы вместо наций какое-то согражданство. Вы справедливо расценили это такой подход как объявление войны внутри России" (с. 13). Только вот войну национальные элиты и "демократы" объявили как раз Тишкову. Его концепция не была принята, а уже в октябре 1992 года он лишился поста главы Государственного комитета по национальной политике.



Впрочем, Тишков рук не сложил, учел допущенные ошибки (он признавал, что в 1992 году недооценил уровень амбиций новоявленных глав национальных республик и работа с регионами велась достаточно слабо) и продолжил влиять на разработку концепции национальной политики со стороны. Между тем, возглавляемая им ранее структура была 10 января 1994 года "поднята" до уровня Министерства по делам национальностей и региональной политики. "Работа над правительственным документом по вопросам национальной политики при министрах Сергее Шахрае и Николае Егорове и была успешно завершена при Вячеславе Михайлове, который смог довести дело до ее принятия 11 апреля 1996 года на заседании Правительства РФ" (с. 16).

Концепция эта вызвала в 1996 году много смеха, хотя смеяться-то было особо нечего.



Увы, и на этот раз региональная этнократия смогла добиться выхолощения концепции национальной политики. "В концепцию 1996 года ввести понятие единой российской нации не удалось – республики были против", – в декабре 2016 года рассказывал журналу "Коммерсант-Власть" экс-глава Миннаца Михайлов. Он пояснил далее: "Многие усматривали в этом понятии направление на ассимиляцию меньшинств. Концепция 1996 года утверждалась указом президента, но документ должны были завизировать все субъекты Федерации. Я в то время был министром по национальной политике, мы пытались ввести понятие "российская нация", но… многие субъекты Федерации отказывались визировать документ, и мы сняли эту позицию".



Как свидетельствует Тишков в своей статье 1996 года: "Были учтены все основные замечания, в том числе и самые "неудобные" от Татарстана и Башкирии… Из текста ушли излишне назойливые напоминания о сохранении целостности государства и определяющей роли русского народа в государствообразующем процессе" (с. 16).

В итоге, как говорит Михайлов, авторам стратегии "потребовалось десять лет, чтобы убедить республики, особенно Якутию, Татарстан, Башкирию, в том, что понятие "российская нация" ничем не грозит этносам". Но дело-то в том, что за это время сам Миннац был сначала преобразован до неузнаваемости, а затем ликвидирован.

В мае 1998 года Михайлов при очередном преобразовании ведомства (на этот раз в Министерство региональной и национальной политики) потерял свой пост, а в сентябре 1998 года выделенное в отдельное Министерство национальной политики возглавил… упомянутый выше Абдулатипов, один из главных противников концепции Тишкова!



В октябре 2001 года Министерство по делам Федерации, национальной и миграционной политики (так его "преобразовали" к этому времени) было упразднено. Нельзя не заметить, что это произошло после принятия Федерального закона №95-ФЗ от 11 июля 2001 года "О политических партиях", запрещавшего создание партий по национальному, расовому или религиозному признаку. Очевидно, в Кремле или на Старой площади решили – раз нами путем слияния "Единства" и "Отечества – всей России" уже создана единая "партия власти", а пошатнуть ее влияние в республиках религиозные и национальные партии уже не смогут, зачем нужен "какой-то там" Миннац?

В 2001 – 2004 годах национальную политику в Правительстве еще курировал "министр без портфеля" Владимир Зорин, но затем даже кураторов у нее не осталось. А зачем? В 2004 году и губернаторов запретили избирать, "вертикаль власти" отлита в бетоне.

Благодаря такому "умелому" подходу с 2004 года по стране один за другим понеслись конфликты на национальной почве, ударившие в полную силу в 2010 – 2013 годах прямо в столице страны. Тут вспомнили о концепции "российской нации", упоминание о которой – правда, только в скобках после "многонационального народа Российской Федерации" – появилось в утвержденной 19 декабря 2012 года "Стратегии государственной национальной политики до 2025 года". Впрочем, в ней было прямо продекларировано, что "гражданское единство – основа российской нации", практически упоминавшееся выше "согражданство" Тишкова, столь пугавшее этнократию в регионах.

А вот это – практически то самое, что вычеркнули из концепции 1996 года под давлением национальных республик: "Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов. Современное Российское государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) код".



Как писал "Коммерсант-Власть" после принятия "Стратегии государственной национальной политики до 2025 года": "В "национальных" регионах собеседники "Власти" опасаются, что российская нация станет нацией русских, а остальные потеряют свою этничность. Как сказали "Власти" собеседники в Туве, все нации "будут перемолоты в безликую национальность"".



Эмоции эмоциями, но… оказалось, что принятую концепцию некому проводить в жизнь, нет профильного ведомства. Ах да, оно ж ликвидировано уж более 10 лет назад!

Начались телодвижения по воссозданию Миннаца. Правда, с учетом передового опыта других стран на постсоветском пространстве. Пожалуй, единственный успешный пример – это деятельность Комитета (с 2011 года – Агентства) Республики Казахстан по делам религий. По моим данным, начиная с 2012 года опыт этой структуры внимательно изучался в России, в рамках силовых ведомств писались даже закрытые исследования. В итоге, 31 марта 2015 года на свет появилось ФАДН.



Почему религий, если речь идет про Миннац? Дело в том, что религия в наши дни стала неотъемлемой частью межнациональных отношений, порой даже оформляя таковые публично. Характерно, что радикалы-сепаратисты и на Северном Кавказе, и в Татарстане, выступавшие в 1990-е годы под лозунгами вполне себе светского национализма, к началу 2010-х полностью перешли на риторику религиозного фундаментализма.



Почему же при таком оптимистичном старте ФАДН оказалось пустышкой? Дело в том, что на этот раз против контролирующего органа выступили главы религиозных организаций России, и прежде всего Русская православная церковь, опасавшаяся реанимации Совета по делам религий при Совете министров СССР. Именно упомянутая структура, а не КГБ, очень умело "вела" религиозных лидеров десятилетиями, от Сталина до Горбачева, хорошо владела информацией из этой среды и направляла ее в нужном направлении.



Владислав Мальцев 5 декабря 2019 Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575616020

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Казахстан расширяет военное сотрудничество с Турцией

- "Экономика простых вещей"

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №840

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года №851

- Начало обучения на латинице сдвинуто на неопределенный срок

- Пирамида АПК: Как нам помочь Сапархану Омарову наладить работу в агропромышленном комплексе

- В Сенате Парламента прошло первое заседание Совета по совершенствованию законотворческого процесса

- Кадровые перестановки

- Расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США обсуждено в Вашингтоне

