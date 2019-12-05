Сколько будет стоить нефть в следующем году?

10:13 06.12.2019

Нефтедобывающие страны планируют продлить соглашение о сокращении добычи, решив сокращать ее еще сильнее.

В течение последней недели цены на нефть росли, так как инвесторы надеялись, что страны ОПЕК+ договорятся о еще более глубоком сокращении добычи. Аналитики предупреждали, что это необходимо, чтобы поддержать цены на нефть на высоком уровне – сообщает ВВС.

Вчера цены на нефть стали расти еще до того, как о новом сокращении добычи было объявлено официально. Так, после появления первой неофициальной информации о возможном снижении производства баррель Brent подорожал почти на 0,6% - до 63,67 доллара.



Минэнерго США прогнозирует, что в 2020 году средняя стоимость барреля нефти Brent будет составлять 60 долларов.



Ранее страны ОПЕК и еще несколько нефтяных государств договорились осенью 2016 года сократить производство нефти, чтобы сдержать падение цен на нефть. Тогда это сработало: после объявления о сделке цены выросли с 46 долларов за баррель до 66 долларов к концу 2017 года.

Страны ОПЕК и примкнувшие к ним десять нефтедобывающих государств регулярно проводят встречи, но договориться им, похоже, становится все сложнее. Группе в целом удалось сократить добычу и добиться восстановления цен, но отдельные государства не выполняют свои обязательства. В основном сокращают добычу Саудовская Аравия, а также попавшие под санкции Иран и Венесуэла.



Аналитики говорят, что это приведет к росту цен на нефть или по крайней мере предотвратит их падение.

В ближайшие месяцы многое будет зависеть от того, готова ли Саудовская Аравия и дальше компенсировать превышение квот нарушителями. Новый министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман намерен добиваться от других стран строгого соблюдения квот, сообщает Financial Times.



Министерство экономического развития России ждет, что цены на нефть будут постепенно снижаться: до 57 долларов за баррель "Юралс" (обычно примерно на 2-2,5 доллара дешевле Brent) в 2020 году и 56 долларов в 2021 году.