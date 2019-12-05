Вице-министр КазЭнергетики Шкарупа просидел более года под следствием. Держать дальше без суда - незаконно

10:14 06.12.2019

Омбудсмен Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова высказалась по поводу обращения бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы к Президенту, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Обращение направлено на имя Главы государства.



Самое главное в любом обращении - это доводы лица, которое обращается. Здесь доводы связаны в том числе с материалами уголовного дела, процессуальными документами, соблюдением и фиксацией их в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Уполномоченный по правам человека не вмешивается в процесс принятия судебных решений. В мой адрес пока такие обращения не поступали от Шкарупы. Это вопрос к Генеральной прокуратуре, так как идет вопрос о надзоре за соблюдением законности, обращение только поступило.



Но если такое обращение будет, то я обязана его рассмотреть", - сказала Эльвира Азимова в кулуарах первого Евразийского форума по правам человека.Бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа написал обращение к Президенту страны. В своем письме Шкарупа написал, что содержится под стражей в учреждении Карагандинской области с 16 ноября 2018 года."Прошу вас учесть, в предварительном слушании в Саранском городском суде вопрос по продлению или отмене меры пресечения не был разрешен (15 ноября 2019 года), и санкционированный срок моего содержания под стражей истек 16 ноября 2019 года.



Таким образом, учитывая отсутствие санкции суда, учитывая, что рассмотрение моего дела находится на стадии предварительного слушания, в связи с чем неприменимы нормы статьи 342 УПК, я подлежал освобождению из-под стражи 16 ноября 2019 года. Однако до настоящего времени, несмотря на поданные мной заявления начальнику РГУ "АК-159/1" и прокурору Карагандинской области, никаких мер по восстановлению моего конституционного права не принято, прокурорское реагирование не обеспечено", - говорится в письме.Ранее Анатолия Шкарупу обвинили в хищении средств. Вместе с вице-министром энергетики Шкарупой были арестованы экс-председатель правления АО "Фонд развития ЖКХ" Қайсар Байдалы и предприниматель Ерлан Набиев.