Про большие телеги монголов под Киевом и их след в археологии

13:04 06.12.2019

В рассказе Ипатьевской летописи об осаде Киева монголами есть примечательная деталь. Когда Батый со своими войсками обступил город, поднялся ужасный шум, и осажденные жители не могли слышать друг друга из-за постоянного скрежета тележных колес, рева множества верблюдов и ржания лошадей: "не бе слышати от гласа скрипания телегъ его, множества ревения вельблудъ его и рьжания от гласа стадъ конь его"



По мнению А. Ю. Карпова, речь здесь идет "о так называемых „больших телегах" монголов, на которых те перевозили свои вместительные дома - юрты, а также осадную артиллерию - метательные машины, катапульты, тараны и т. д. Эти огромные сооружения производили неизгладимое впечатление на всех видевших их".



Монах-францисканец Гийомаде Рубрук, в 1253-1255 годах совершивший путешествии к монголам, писал: "Именно я вымерил однажды ширину между следами колес одной повозки в 20 футов, а когда дом был на повозке, он выдавался за колеса по крайней мере на пять футов с того и другого бока. Я насчитал у одной повозки 22 быка, тянущих дом, 11 в один ряд вдоль ширины повозки и еще 11 перед ними. Ось повозки была величиной с мачту корабля, и человек стоял на повозке при входе в дом, погоняя быков."



Но в монгольской степи такие дома на колесах использовали еще с времен хунну, которые уже в I в. н.э. ставили свои юрты на повозки. Их изображения на бересте были найдены в могильнике Царам.



Между монголами и хунну существует очевидная культурная преемственность (читай "монгольская теория этногенеза хунну"), поэтому не удивительно, что, когда советский археолог С.В. Киселев начал раскапывать Каракорум - столицу Монгольской империи в 1220-1260 годах "наиболее частой металлической находкой в его культурном слое были цюны, втулки (в подавляющем большинстве случаев чугунные), в которых вращались оси телег".



К сожалению, в отчете Киселева я больше не нашел никакой конкретики. В частности, меня интересовал их внутренний диаметр. Однако в 70-ые годы Н.Н. Терехова провела анализ более 10 таких втулок (целых и обломков) из собрания музея Каракорума и описала их: "В зависимости от размера колеса и толщины оси, на которую они насаживались, втулки имеют различный диаметр отверстия (8-15 см). Назначение втулок - повышение грузоподъемности телеги, сохранение колеса от износа." У всех образцов была изношена внутренняя часть.



Эти здоровые 15-ти сантиметровые оси привезли на Русь не только китайские осадные орудия, большие юрты со ставкой чингизидов, но и технологию жидкого металла - чугуна. В русский язык слово"чугун" имеет тюркское происхождение, в котором оно образовалось от китйского "чжу" (zhu), буквально: "лить; отливать".



С 1999 по 2005 г. в Каракоруме работала монголо-германская экспедиция, во время стационарных исследований которой было найдено большое количество втулок колеса телеги различных форм и размеров. По ее материалам монгольский исследователь Г. Номгунсурэн составил полный список обнаруженных колесных втулок, разработал двураздельную классификацию. К сожалению, его работы в открытом доступе я не нашел.