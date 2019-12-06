Бабушка кыргызской демократии Отунбаева продолжает колесить по миру, клянча деньги для НПО

13:09 06.12.2019

Роза Отунбаева летит в Англию, с какими "заказами" от "боссов" она вернется?



Стало известно, что Роза Отунбаева, которая не может достойно носить статус экс-президента, 6 декабря готовится лететь в Индию. Еще рассказали, что, прилетев в указанную сторону, сперва она немного отдохнет, сладко покушает, после чего возьмет курс на Англию. Оказывается, она решила проявить осторожность, поэтому запланировала полететь туда через Индию из опаски, что если полетит в Англию напрямую, то "об этом узнают".



Как известно, в Англии живет дочь нашей Розы апче. Общественность также хорошо знает, что младший брат Отунбаевой, Болот Отунбаев, работает послом Кыргызстана в Америке. В нашем народе шепчутся, что с самого начала наша Роза апче проводит деятельность агента Соединенных Штатов. Поговаривают, что и в этот раз она едет в надежде получить побольше денег у западных "боссов".



Оказывается, она подготовила специальные "основания" для такой надежды. Первое основание - ее поддержка организованной феминистками выставки с обнаженкой в музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева, а вторая - ее заявление на презентации книги О. Текебаева, когда она сказала: "Мы делимся на сельских, городских, мырков. Сельские, поднимайте свой уровень, мы не можем идти назад к вашему уровню", - тем самым разделив народ в зависимости от места проживания (сельских и городских).

Говорят, что в настоящее время трепещет сердечко нашей Розы апче, которая надеется, что она скажет: "Вот, я таким вот образом разделила свой народ на сельских, городских, мырков, я проводила ваши интересы, и вы, наверняка, ощутимо набьете мне карман". Из всего этого мы сделали заключение, что, похоже, не просто так прибыли 60 млн долларов американскому посольству в Кыргызстане, доставленные со статусом дипломатического груза. Может именно из-за прибытия таких больших денег Роза Отунбаева высказалась "сельские, вы мырки", как знать? В общем, очевидно, что со времени прибытия 60 млн долларов у НПОшников нарушился ночной сон и каждый из них стремится оторвать для себя кусок побольше.

Если это не так, то сможет ли Отунбаева открыто рассказать общественности, зачем она летит в Англию, какие получила "заказы" и какова их цена?



Источник: ring.kg

6 декабря 2019