Экс-кыр-преза Атамбаева "принудительно" доставили в суд. Волокли за ногу?

13:13 06.12.2019

Атамбаева принудительно доставили в суд



Замир Жоошев, адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева заявил, что его подзащитный был доставлен в суд принудительно, но в то же время он не оказывал сопротивление, когда его вывозили из следственного изолятора. По словам Жоошева, подсудимые и их адвокаты не успели полностью ознакомиться с делом и попросили у суда выделить время на это. В результате этого судебный процесс был отложен на 6 декабря.



Источник: газета "Фабула пресс" №43 от 06.12.2019 / стр. 3