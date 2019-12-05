Газовая война началась: Украина потрошит "Газпром"

13:43 06.12.2019 Киев объявил, что одержал главную "перемогу" 2019 года - добился денег от России



Дмитрий Родионов

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Игорь Юшков



Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев объявил о главной "перемоге"-2019. По его словам, украинской стороне удалось взыскать по удовлетворенному Стокгольмским арбитражем иску с "Газпрома" 2,1 млрд. долларов. Как следует из заявления Коболева, эти деньги уже поступили "Нафтогазу".



"Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины", - сообщил Коболев в интервью изданию. LIGA.net.



На этом, однако, история не заканчивается. Вместе с накопленными процентами Киев намерен взыскать с "Газпрома" в общей сложности $ 3 млрд. То еще без малого миллиард долларов. Если Москва упрется, украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов, пригрозил глава "Нафтогаза".



И определенные шаги в этом направлении уже сделаны.



Буквально днем ранее стало известно, что уже 25 января следующего года будет озвучено решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза Украины" о взыскании арестованных в Нидерландах активов "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил исполнительный директор украинского газового концерна Юрий Витренко на своей странице в Facebook.



По его словам, очередные слушания прошли успешно для "Нафтогаза". В связи с этим украинская компания ожидает решения суда, которое позволит ей приступить к реализации активов "Газпрома", которые ранее были арестованы.



Напомним, что российская сторона до этого называла взаимный отказ от судебных претензий условием подписания нового контракта на транзит газа через территорию Украины. В Киеве это предложение не раз отвергали, называя это требованием "понять и простить". Между тем, срок действия нынешнего транзитного договора истекает 1 января будущего года, и никакого прогресса по заключению нового на переговорах трехсторонней комиссии с участием Киева, Москвы и Брюсселя пока не наблюдается.



- "Нафтогаз" воюет с "Газпромом" по всей Европе, но Нидерландам действительно досталась особая роль, - уверен эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич.



- Украинская сторона неслучайно подчеркивала, что заседание в Амстердаме должно поставить точку в деле принудительного взыскания долгов с России по Стокгольмскому арбитражу.



Политическая конъюнктура могла сыграть свою роль: из-за расследования по делу "Боинга", сбитого в небе над Донбассом, отношения между Россией и Нидерландами складываются не лучшим образом. С другой стороны, именно в Нидерландах у "Газпрома" сконцентрированы крупные активы, ареста которых добился "Нафтогаз". Они с лихвой покрывают сумму долга.



У других европейских стран нет возможности принудительно взыскать столь крупный штраф, даже если на руках будет соответствующее постановление суда. К примеру, российские активы в Германии исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко называл непривлекательными. Нидерланды - другое дело. Здесь есть, что арестовывать.



"СП": - А в каких еще странах "Нафтогаз" может попытаться арестовывать имущество "Газпрома?



- "Нафтогаз" занимается этим везде, где есть газпромовские активы. В некоторых странах добиться ареста активов не получилось, и Киев в этом нехотя признался. Речь идет о Германии, Молдове и Польше. Удивительно, почему польская Фемида не заняла сторону "Нафтогаза", но факт остается фактом.



Если не ошибаюсь, последнее ходатайство касалось ареста активов "Газпрома" в Латвии. Суд будет рассматривать этот вопрос в апреле 2020 года.



Решительно непонятно, зачем "Нафтогаз" ставит на уши всю Европу, если он же заявляет, что все проблемы можно уладить в одних Нидерландах. Есть арестованные активы "Газпрома", ожидается решение суда. Но Коболев со своими подопечными бегают по разным странам, добиваясь новых санкций против российской компании. Зачем? Тут скорее пиар, стремление показать, что мы опять "нагибаем москалей".



"СП": - Как будет реагировать "Газпром"?



- Все прекрасно понимают, что с большой долей вероятности вердикт будет в пользу Киева. Тогда у "Газпрома" едва ли останутся какие-то козыри. Российская стратегия всегда сводилась к тому, что мы будем бороться за пересмотр решения Стокгольмского арбитража путем подачи апелляций. Нет четкого ответа на вопрос, что делать, если не получится добиться справедливости в суде.



Дело здесь даже не в деньгах. "Газпром" не хочет признавать законность явно дискриминационного вердикта Стокгольма и не готов к самой процедуре принудительного взыскания долгов (она обещает быть весьма унизительной). Для России было принципиально важно урегулировать этот вопрос во внесудебном порядке, что позволит ей сохранить лицо. Думаю, "Газпром" сейчас обеспокоен именно этим.



"СП": - Отказ от претензий называли условием заключения нового транзитного контракта. Что будет теперь, учитывая последние заявления Коболева?



- Скорее всего, обеим сторонам придется идти на уступки. Я не исключаю, что долг "Газпрома" каким-то образом будет заложен в условия нового транзитного договора. Киев этого и добивается. Здесь есть что обсуждать, есть почва для компромисса. Ситуацию можно обыграть так, что обе стороны заявят о своей победе: России не придется отдавать долг, Украина скажет, что ей заплатили не "налом", а газом.



"Нафтогаз" от своего выигрыша просто так не откажется, это нужно понимать. С чего вдруг? Да и Коболев после выигрыша в Стокгольме выписал себе многомиллионную премию, которую перевел маме в США. Придется за это отвечать, если "перемога" окажется неполной.



Га мой взгляд, выход из ситуации один - все же заключить новый договор, который положит конец "стокгольмской эпопее". Если его не будет, то нас ожидают и транзитные, и юридические войны. Или даже настоящая война: без успешного завершения газовых переговоров минский процесс точно не сдвинется с мертвой точки.



Для "Газпрома" отсутствие контракта чревато еще и исками от европейских партнеров, которым он не сможет доставить законтрактованные объемы своей продукции (их не интересует, почему простаивает украинская ГТС и почему "Северный поток-2" не построен в срок). Но Украина пострадает еще больше. Поэтому обе стороны должны быть готовы поумерить свои аппетиты.



- Нидерланды тут выбраны потому, что там зарегистрированы "дочки" "Газпрома", такие как Blue Stream Pipeline Company BV - оператор и владелец газопровода "Голубой поток" из России в Турцию, - поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



- Соответственно, иск об аресте подается в суд той страны, где зарегистрировано это имущество. В данном случае это Нидерланды. Сама страна ничего не выбирала, это к ней пришел "Нафтогаз".



Специфика ситуации заключается в том, что "Нафтогаз" подал иски об аресте имущества на сумму, которая превышает ту, что украинской компании присудил Стокгольмский арбитраж. Т.е. в международных судах "Нафтогаз" может взыскивать с "Газпрома" только штраф, определенный Стокгольмским арбитражем - 2,6 млрд. долларов, плюс пени. В итоге чуть менее 3 млрд. долларов. Не о каких 22 млрд. долларов, о которых недавно вели речь менеджеры "Нафтогаза" в международных судах не говорят, так как это неподтвержденные (выдуманные требования).



"СП": - Что будет делать "Газпром"?



- При любых сценариях "Газпром" не станет доводить до продажи имущества на аукционе. Концерн предоставит в суд документы, которые подтверждают, что сумму в 2,6 млрд. долларов он давно зарезервировал на отдельном счете и не уклоняется от выплат, а ждет окончательных решений суда Швеции по его жалобе на вердикт Стокгольмского арбитража.



А сценариев таких два: либо стороны теперь отказываются от дальнейших взаимных претензий и подписывают транзитный договор на 2020 г. Либо "Нафтогаз" продолжает настаивать на выплате долга деньгами, и "Газпрому придется это сделать. Но в стратегической перспективе Украина лишится транзита российского газа полностью и навсегда. Источник - СвободнаяПресса

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