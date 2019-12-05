Российский Газпром ни копейки не перечислил украинскому "Нафтогазу": это фейк

14:01 06.12.2019

"Нафтогаз Украины" заявил, что взыскал с Газпрома $2,1 млрд, но Газпром ни копейки не перечислял - это фейк, заявил корреспонденту руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев, комментируя заявление о глава украинской компании.

"Данная эта сумма фигурирует лишь в решении суда Стокгольмского арбитража о газовом споре России и Украины.

Тем не менее, руководство украинской госкомпании взяло деньги из ее бюджета, заплатило с них налоги и выписало себе многомиллионные премии.

Эта просто коррупционная схема. Ну и, конечно, пропаганда победы над Москвой. Данным заявлением можно обмануть наивных людей, но биржу обмануть невозможно.

Акции Газпрома на сегодняшних торгах 6 декабря на Московской бирже находятся в зеленой зоне. Рост дивидендов Газпрома и "Сила Сибири" реальнее украинских фейков", - считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, присужденная "Нафтогазу Украины" сумма в размере $2 млрд почти полностью поступила в бюджет страны, заявил 5 декабря глава компании Андрей Коболев.