 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Погромы, беспорядки, аресты: жители Франции весело протестуют против пенсионной реформы
16:25 06.12.2019

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, недовольных готовящейся пенсионной реформой.

Как сообщает Reuters, столкновения произошли в Париже и Нанте, где тысячи демонстрантов вышли на улицы с плакатами "Макрон заблудился" и "Не трогайте наши пенсии". В столице полиция применила газ после того, как протестующие перевернули и подожгли грузовик.
В четверг по всей Франции началась всеобщая забастовка, в которой, по данным МВД страны, участвовали 800 тысяч человек. Шествие началось во второй половине дня от Восточного вокзала в сторону площади Нации. К протестам присоединились учителя, авиадиспетчеры, врачи, полицейские и сотрудники судов.

Манифестация сопровождалась погромами: участники били витрины, поджигали урны и шины на самокатах, взрывали петарды, бросили их в полицию, переворачивали автомобили. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Акция протеста парализовала французскую столицу. В Париже протестовали работники общественного транспорта, не работали 11 линий метро, были закрыты магазины, банки и рестораны. Эйфелева башня в Париже также была закрыта в связи с забастовкой. "В связи с национальным движением Эйфелева башня закрыта. Тем не менее площадь у башни будет доступна", - говорилось в заявлении администрации Эйфелевой башни, опубликованном в Twitter.

В связи с всеобщей забастовкой Евростар отменил 78 поездов. Из-за этого пострадало более 50 000 пассажиров. Сотрудники оператора многоканального поезда не останавливают работу, но компания все же предупредила пассажиров: "Забастовка повлияет на нашу способность выполнять обычное расписание. Проблемы возникнут на всех маршрутах. По этой причине 5, 6, 7 и 8 декабря будет выполняться сокращенный график". Ожидается серьезный сбой в работе местного транспорта и междугородних железнодорожных перевозок. Национальный оператор поездов SNCF призывает пассажиров отложить свои поездки.

В столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов. Они в ходе акции протеста в париже провели 11 490 проверок. В результате были задержаны 90 человек, сообщили правоохранители на странице префектуры полиции в социальной сети Twitter.
Радикальная пенсионная реформа – одно из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. В частности, власти собираются отменить 42 специальных режима, обеспечивающие льготы и более ранний выход на пенсию представителям тяжелых профессий. Также меняется порядок начисления пенсии: вместо расчета по 25 годам с наибольшей средней зарплатой расчет будет проводиться по всему трудовому стажу. Это неизбежно снизит размер пенсии. И, наконец, возраст выхода на пенсию повышается с 62 до 64 лет.
Правительство должно закончить работу над реформой в начале 2020 года.

Тем временем, организаторы обещают продолжать протесты. Работники транспортной компании парижского региона RATP подтвердили свое намерение продолжить забастовку и в пятницу, 6 декабря. Представители национальной железнодорожной компании SNC намерены протестовать с 6 по 9 декабря.

Источник - rus.ozodi.org
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