В США умер один из самых вредоносных предателей СССР - экс-майор КГБ Шеймов

18:45 06.12.2019

В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ Шеймов

Военный скончался от осложнений болезни легких



Мария Поздеева



В США умер от осложнений болезни легких сбежавший из СССР в 1980 году бывший майор Комитета государственной безопасности Виктор Шеймов. Он скончался 18 октября в своем доме в города Виенна штата Вирджиния, сообщила газете Washington Post его супруга Ольга.



Виктор Шеймов работал в восьмом главном управлении КГБ. В 1980 году 32-летний майор КГБ обратился в посольство США в Варшаве и попросил помочь ему покинуть СССР вместе с женой и дочерью в обмен на передачу важной информации. Шеймов сказал американцам, что разочаровался в коммунистическом режиме и подозревает КГБ в убийстве своего друга, "ставившего под сомнение советский образ жизни".



В результате майора КГБ вместе с женой и дочерью в мае 1980 года вывезли из СССР через Карпатские горы, как рассказывала в интервью Ольга Шеймова. Их побег стал одним из самых значимых во время холодной войны, пишет издание.



В течение года после побега Виктор Шеймов сообщал американцам секретную информацию, в частности, он рассказал о "всемирной криптологической сети КГБ". Впервые он сообщил СМИ о побеге в 1990 году. "Моя цель была нанести как можно больше ущерба коммунистической системе. Я знал всю систему [работы] КГБ, включая систему шифрования", - сообщил он тогда Washington Post.



Бывший майор КГБ рассказал, что советские спецслужбы планировали убить папу римского Иоанна Павла II, на которого в 1981 году совершил покушение член турецкой ультраправой группировки "Серые волки". По информации Шеймова, Комитет госбезопасности также был причастен к убийству президента Афганистана Хафизуллы Амина в 1979 году.



Виктор Шеймов получил медаль Центрального разведывательного управления США за "ценный вклад в национальную безопасность". Он написал книгу "Башня секретов: настоящий шпионский триллер" (Tower of secrets : A real life spy thriller), а также выпустил несколько публикаций в области технологий и безопасности. Кроме того, Шеймов основал в США компанию Invicta Networks, которая занималась кибербезопасностью.